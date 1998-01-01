Будущее Шенгенских виз – быстрее, но дороже

Представительство ЕС в России ознакомило наш портал с предложениями Еврокомиссии по реформированию европейской визовой политики

Как сообщили нашему порталу в представительстве Евросоюза в РФ, Еврокомиссия предложила реформировать визовую политику Евросоюза с целью упростить получение виз для туристических поездок в Европу.

"Предлагаемые изменения Визового кодекса упростят для законопослушных путешественников получение визы для поездок в Европу, что будет способствовать развитию туризма, торговли и бизнеса, но в то же время укрепит безопасность и снизит риски нелегальной миграции", — заявили в ведомстве.

Среди предлагаемых изменений – сокращение срока принятия решения по визовым заявлениям с 15 до 10 дней. Путешественники смогут подавать заявления за шесть месяцев до планируемой поездки вместо нынешних трех месяцев и заполнять и подписывать заявления в электронном виде.

Многократные визы будут выдаваться на более длительный срок. "Единые правила будут применяться к многократным визам, чтобы исключить "визовый шопинг" и сократить затраты и сэкономить время государств-членов и часто путешествующих.

Такие многократные визы будут выдаваться надежным постоянным путешественникам с положительной визовой историей на срок, который будет постепенной увеличиваться с одного года до пяти лет. Соблюдение путешественниками условий въезда будет тщательно и постоянно проверяться", — заявили в представительстве ЕС.

При этом на своих внешних границах государства-члены ЕС смогут выдавать однократные визы по временным, сезонным схемам на жестких условиях. Такие визы будут действительными для пребывания сроком не более семи дней только на территории государства-члена, выдавшего визу.

Еврокомиссия также предложила повысить визовый сбор. "Учитывая существенный рост затрат на обработку визовых заявлений за прошедшие годы, предусмотрено незначительное увеличение (с 60 евро до 80 евро) визового сбора, который не менялся с 2006 года. Оно предназначено для того, чтобы государства-члены могли поддерживать необходимую численность консульского персонала во всем мире, а также обновить информационно-техническое оборудование и программное обеспечение без создания сложностей для лиц, обращающихся за визой", — говорится в сообщении.

Напомним, что, согласно заключенному соглашению между РФ, ЕС и странами Шенгенской зоны, для граждан России сейчас установлена стоимость визового сбора в размере 35 евро.

О том, коснется ли повышение стоимости визового сбора нашей страны не сообщается.

Комиссия также предлагает ввести новый механизм, который будет запускать более жесткие условия оформления визы, если страна-партнер не сотрудничает в должной мере по вопросам реадмиссии нелегальных мигрантов, в том числе путешественников, которые въехали в соответствии с правилами, получив визу, но нарушили указанные в ней сроки пребывания в стране.

"Новые правила позволят Комиссии проводить регулярную оценку сотрудничества стран, не входящих в ЕС, по вопросам возвращения.

При необходимости Комиссия совместно с государствами-членами сможет принять решение об ограниченном применении отдельных положений Визового кодекса, в том числе касающихся максимального срока рассмотрения заявлений, срока действия выданных виз, размера визового сбора и освобождения от уплаты подобных сборов отдельных категорий путешественников, например дипломатов", — заключили в представительстве.

/TOURBUS.RU