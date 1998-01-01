Новости Горячие новости Британские власти усилят проверку прибывающих в страну россиян/ Ростуризм представил обновленный список отелей, завышающих цены на время проведения ЧМ-2018/ Казахстан и Узбекистан планируют ввести туристические мультивизы

Британские власти усилят проверку прибывающих в страну россиян Выступая сегодня в британском парламенте, премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила о ряде мер, предпринимаемых Соединенным Королевством в связи с «делом Скрипаля». Среди этих мер – и усиление таможенных проверок, и контроль за прибывающими из России пассажирами. Между тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила "Интерфаксу", что решение властей Великобритании о проведении более тщательных проверок въезжающих в страну россиян не повлияет на турпоток из России. "Думаю, что никак это не повлияет. Досмотры и проверки не могут повлиять на решение туриста ехать в ту или иную страну или нет. Израиль – ярчайший пример того, что проверки и досмотры не останавливают туристов", — отметила г-жа Ломидзе. По данным Visit Britain, Великобританию в период с января по сентябрь 2017 года посетили 166 тыс. россиян, что на 44% выше аналогичного периода 2016 года. Траты российских туристов за этот период составили 141 млн фунтов, что на 59% выше по сравнению с этим же периодом 2016 года. Ростуризм представил обновленный список отелей, завышающих цены на время проведения ЧМ-2018 Ростуризм опубликовал сегодня обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, в него вошли 48 гостиниц, сообщает в среду пресс-служба ведомства. "Черный список" зарекомендовал себя действенным инструментом борьбы с необоснованным завышением цен на размещение в гостиницах городов-организаторов ЧМ-2018 в период проведения матчей. Несмотря на то, что мы выявляем новых несознательных отельеров, желающих получить сверхприбыль в ущерб имиджу страны и своей собственной деловой репутации, уже порядка 120 гостиниц, ранее нарушавших требования, исправились и скорректировали цены", — пояснил глава Ростуризма Олег Сафонов, слова которого приводит пресс-служба ведомства. В "черный список" по состоянию на 12 марта вошли 48 гостиниц – вдвое больше, чем было две недели назад. В обновленном документе значатся восемь гостиниц Калининградской области, семь из которых фигурировали в прошлой редакции документа, 19 отелей Санкт-Петербурга, девять отелей в Москве, семь гостиниц в Краснодарском крае. В Волгоградской и Самарской областях – по два отеля. Замыкает список Свердловская область, где выявлен только один отель-нарушитель. Обновленный список гостиниц, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018, направлен в Роспотребнадзор для принятия надлежащих мер, отмечает Ростуризм. По словам Олега Сафонова, мониторинг цен на гостиничные номера будет проходить постоянно, чтобы стимулировать отельеров к установлению справедливых цен, поскольку это очень важно с точки зрения позиционирования России как привлекательного туристического направления. Казахстан и Узбекистан планируют ввести мультивизы для туристов Казахстан и Узбекистан могут подписать соглашение о введении туристических мультивиз, которые позволят иностранным туристам посещать сразу две страны, сообщил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. "Сейчас мы договариваемся, чтобы те визы для туристов, которые действительны на территории Узбекистана, были действительны в Казахстане, а те, кто приехал в Казахстан, могли с казахстанской визой посетить Узбекистан", — сообщил сегодня Мухамедиулы в ходе заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству стран. "Международные туристы, которые приехали в Казахстан, конечно, хотят посмотреть исторические места Узбекистана, и те, кто приезжают в Узбекистан, хотят посетить мавзолей Ходжа-Ахмета Ясауи, Астану, Алтай. Мы будем подписывать соглашение и в рамках его будем вносить постановление правительства", — отметил министр. Данные планы, по его словам, внесены в протокол заседания комиссии по двустороннему сотрудничеству Казахстана и Узбекистана. /TOURBUS.RU



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