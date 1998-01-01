Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
14 марта
Горячие новости

Британские власти усилят проверку прибывающих в страну россиян/ Ростуризм представил обновленный список отелей, завышающих цены на время проведения ЧМ-2018/ Казахстан и Узбекистан планируют ввести туристические мультивизы 


Британские власти усилят проверку прибывающих в страну россиян

Выступая сегодня в британском парламенте,  премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила о ряде мер, предпринимаемых Соединенным Королевством в связи с «делом Скрипаля». Среди этих мер – и усиление  таможенных проверок,  и контроль за прибывающими из России пассажирами.

 

Между тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России  Майя Ломидзе сообщила "Интерфаксу", что решение властей Великобритании о проведении более тщательных проверок въезжающих в страну россиян не повлияет на турпоток из России.

"Думаю, что никак это не повлияет. Досмотры и проверки не могут повлиять на решение туриста ехать в ту или иную страну или нет. Израиль – ярчайший пример того, что проверки и досмотры не останавливают туристов", —  отметила г-жа Ломидзе.

 

По данным Visit Britain, Великобританию в период с января по сентябрь 2017 года  посетили 166 тыс. россиян, что на 44% выше аналогичного периода 2016 года.

Траты российских туристов за этот период составили 141 млн фунтов, что на 59% выше по сравнению с этим же периодом 2016 года.

 

Ростуризм представил обновленный список отелей, завышающих цены на время проведения ЧМ-2018

 Ростуризм опубликовал сегодня обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, в него вошли 48 гостиниц, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Черный список" зарекомендовал себя действенным инструментом борьбы с необоснованным завышением цен на размещение в гостиницах городов-организаторов ЧМ-2018 в период проведения матчей. Несмотря на то, что мы выявляем новых несознательных отельеров, желающих получить сверхприбыль в ущерб имиджу страны и своей собственной деловой репутации, уже порядка 120 гостиниц, ранее нарушавших требования, исправились и скорректировали цены", — пояснил глава Ростуризма Олег Сафонов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

 

В "черный список" по состоянию на 12 марта вошли 48 гостиниц – вдвое больше, чем было две недели назад. В обновленном документе значатся восемь гостиниц Калининградской области, семь из которых фигурировали в прошлой редакции документа, 19 отелей Санкт-Петербурга, девять отелей в Москве, семь гостиниц в Краснодарском крае. В Волгоградской и Самарской областях – по два отеля. Замыкает список Свердловская область, где выявлен только один отель-нарушитель.

Обновленный список гостиниц, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018, направлен в Роспотребнадзор для принятия надлежащих мер, отмечает Ростуризм.

 

По словам Олега Сафонова, мониторинг цен на гостиничные номера будет проходить постоянно, чтобы стимулировать отельеров к установлению справедливых цен, поскольку это очень важно с точки зрения позиционирования России как привлекательного туристического направления.

 

Казахстан и Узбекистан планируют ввести мультивизы для туристов

Казахстан и Узбекистан могут подписать соглашение о введении туристических мультивиз, которые позволят иностранным туристам посещать сразу две страны, сообщил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

"Сейчас мы договариваемся, чтобы те визы для туристов, которые действительны на территории Узбекистана, были действительны в Казахстане, а те, кто приехал в Казахстан, могли с казахстанской визой посетить Узбекистан", — сообщил сегодня Мухамедиулы в ходе заседания межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству стран.

 

"Международные туристы, которые приехали в Казахстан, конечно,  хотят посмотреть исторические места Узбекистана, и те, кто приезжают в Узбекистан, хотят посетить мавзолей Ходжа-Ахмета Ясауи, Астану, Алтай. Мы будем подписывать соглашение и в рамках его будем вносить постановление правительства", — отметил министр.

Данные планы, по его словам, внесены в протокол заседания комиссии по двустороннему сотрудничеству Казахстана и Узбекистана.

/TOURBUS.RU

 



Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 