Новости «Аэрофлот» полетит из Москвы в Каир 11 апреля, Egypt Air – 15 апреля Стали известна дата возобновления авиасообщения между российской и египетской столицами

«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Каиром 11 апреля, сообщила авиакомпания. Полеты будут выполняться три раза в неделю на лайнере Airbus A320 из терминала F аэропорта Шереметьево. «Продажи авиабилетов открыты», — говорится в пресс-релизе. Вылет рейса SU 400 по понедельникам, средам и субботам в 20:50, прилет в Каир на следующий день в 0:25, обратный вылет SU 401 по вторникам, четвергам и воскресеньям в 1:25, прилет в Москву в 6:50. С 12 июня по 2 июля полеты между столицами России и Египта будут выполняться ежедневно в связи с повышенным спросом в период проведения футбольного турнира. "Аэрофлот" напоминает, что прекратил летать в Каир в конце 2015 г., когда было прервано авиасообщение между двумя странами. "Для возобновления полетов понадобилось значительное усиление мер безопасности. Это требование было выполнено египетской стороной, и 4 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения", — говорится в сообщении компании. По данным Aviasales, стоимость билетов на первый рейс "Аэрофлота" в Каир с возвратом через неделю составляет 21 тыс. 738 рублей, с пересадкой на эти же даты можно улететь за 16 тыс. 680 рублей. В то же время, как сообщает сегодня АТОР, в Египте назвали «сюрпризом» лидерство именно российского перевозчика в вопросе восстановления авиасообщения между двумя столицами: в Стране пирамид считали, что первым это сделает Egypt Air. Тем не менее, египетский перевозчик намерен выйти на маршрут Каир – Москва – Каир практически сразу за российской авиакомпанией: первый рейс запланирован на 15 апреля. По данным источника в авиакомпании, на который ссылаются местные СМИ, заявление о возобновлении полетов Egypt Air сделает в ближайшие дни. Тогда же и откроется продажа билетов. Как сообщал ранее АТОР, Egypt Air планировал выставить цены на рейсах в Москву на уровне 2015 года - от 16,2 до 19,4 тыс. рублей по нынешнему курсу за путешествие «туда-обратно». Впрочем, как отмечал ранее в интервью нашему порталу генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура, «начало полетов в Каир мы можем рассматривать лишь как промежуточный шаг к «открытию» курортов Красного моря. Конечно, полеты в Каир будут востребованы в какой-то степени туристами, интересующимися круизами по Нилу и экскурсионными турами. Кто-то, возможно, захочет отправиться через Каир также и в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Но при этом спрос на туры с перелетом в Каир в любом случае будет примерно в 10 раз ниже, чем интерес к программам на основе чартерных рейсов непосредственно до египетских курортов». При этом, по мнению АТОР, чартеры на курорты Египта могут вернуться по «турецкому сценарию», через несколько месяцев после запуска регулярного авиасообщения. По оценке главы туроператора «НТК Интурист» Виктора Тополкараева, ожидать запуска чартеров на морские курорты Египта стоит не ранее чем через полгода после начала регулярных рейсов. Более того, туроператорам было бы даже удобнее, если бы чартеры стартовали уже в осеннем сезоне: в этом случае на египетское направление однозначно нашлись бы самолеты, которые освободятся после завершения летних программ по ряду массовых пляжных направлений, - считает эксперт. Напомним, по информации египетской стороны, переговоры РФ и АРЕ по восстановлению чартерных программ должны состояться в апреле, но, по последним данным, этот срок может быть перенесен. /TOURBUS.RU

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