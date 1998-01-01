Новости Ярославская область представила в Москве свою новую туристическую концепцию «8х5х8» За ближайшие восемь лет Ярославская область намерена войти в топ-5 туристических регионов России

В рамках завершившейся в понедельник в Москве туристической выставки «Интурмаркет-2018» прошла пресс-конференция, посвящённая новой маркетинговой стратегии и концепции туристического позиционирования Ярославской области. Суть её выражена формулой «8х5х8»: за 8 лет (до 2025 года) войти в пятёрку главных туристических регионов страны, принимая по 8 млн туристов в год (доля туризма в валовом региональном продукте вырастет при этом с 2,6% до 7%). Имеющиеся достижения дают основания для оптимизма. По итогам 2017 года Ярославль занял первое место в рейтинге медиаповодов Ростуризма (из 85 регионов), вошёл в топ-десятку российских городов, популярных для новогодних поездок с детьми и для путешествий на летние выходные, в пятёрку лучших музыкальных open-air фестивалей и самых музейных городов России. Десятку гастрономических фестивалей лета возглавляет «Пир на Волге», а три самых популярных у российского туриста малых города для путешествий летом - Переславль-Залесский, Ростов и Углич. Основа будущих достижений — уникальная по протяжённости и разветвлённости водная сеть, памятники истории и культуры (более 5 тысяч, 250 музеев разного статуса), местоположение в центре Золотого кольца и транспортная доступность (3,5 часа на поезде или автобусе из Москвы, водный транспорт, аэропорт Туношна). Очень важно и то, что расстояние (35-50 км) и время в пути (не более 1,5 часов) между всеми городами позволяют создавать комфортные программы для путешествующих туристов. Сегодня среднее время пребывания туриста в области составляет 1,8 дня, средний чек ночующего туриста - около 4 тыс. руб./день. Более 55% турпотока составляют индивидуальные туристы: большая их часть — в равной мере мужчины и женщины - старше 35 лет, 82% имеют высшее образование, почти половина путешествует семьями (43%) и небольшими компаниями (15%). Более половины туристов предпочитают путешествия продолжительностью не более 4-5 дней. При этом к главным отрицательным факторам, определяющим туристическое развитие региона, относятся высокая сезонность рынка, транзитный характер турпотока, «устаревание» турпродукта и рост конкуренции. Золотое кольцо и круизный туризм относятся к наиболее медленно развивающимся секторам туристического рынка, а к наиболее быстро развивающимся — гастрономический, природный, городской (его рост составляет более 25% в год) и водный туризм. Основные инвестиционные проекты области — курорт «Ярославское взморье» (сумма инвестиций 8 млрд руб., год окончания — 2023), ТРК «Золотое кольцо» (4,4 млрд, 2018), ярославский зоопарк (7,7 млрд, 2021) и др. В ФЦП по туризму на 2019-2025 гг. подана заявка на 25 млрд руб. с тремя новыми туристическими кластерами: «Большая Волга Ярославии» (круизный и активный туризм), «Золотое кольцо 2.0» (культурно-познавательный и рекреационный туризм), «Ярославия» (культурно-познавательный, детский и городской туризм). «Бренд должен чётко позиционировать регион на рынке туризма и инвестиций. В условиях высокой конкуренции на этих рынках крайне важен единый и узнаваемый концепт», - считает директор Департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. В основе позиционирования Ярославской области («Ярославия — среднерусская Гардарика») лежит то, что позволит резко и однозначно выделить ее среди конкурирующих за туристов регионов России – уникальный формат территории. В основу идеи «среднерусской Гардарики» (или «страны городов», как называли Древнюю Русь в Европе) лег конгломерат 12 исторических городов: Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Углича, Мышкина, Ростова Великого, Данилова, Любима, Гаврилова-Яма, Пошехонья, Романова-Борисоглебска (Тутаева) и несуществующей в реальности, но живущей в сердцах всех жителей области Мологи. «Каждый из этих городов обладает уникальным характером, имеет свой, неповторимый образ, но все они гармонично сосуществуют в рамках одного региона, - считает г-жа Рыбакова. - В этом заключаются и феномен, и самая большая привлекательность для местных жителей и туристов территории». Визуальное воплощение бренда — логотип в виде улыбающегося Солнца с 12 лучами — образ, основанный на внутренних ресурсах региона (природа, ремесло, архитектура и т. д.). К 2025 году, по расчётам ярославцев, средний дневной чек туриста должен вырасти с 4 до 8 тыс. рублей, количество возвращающихся туристов — с 25 до 40%, число иностранных туристов — со 120 тыс. до 617 тыс. в год, а количество занятых в туризме — с 6 тыс. до 10 тыс. человек. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка