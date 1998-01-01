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14 марта
Ярославская область представила в Москве свою новую туристическую концепцию «8х5х8»

За ближайшие восемь лет Ярославская область намерена войти в топ-5 туристических регионов России


В рамках завершившейся в понедельник в Москве туристической выставки «Интурмаркет-2018» прошла пресс-конференция, посвящённая новой маркетинговой стратегии и концепции туристического позиционирования Ярославской области.

Суть её выражена формулой «8х5х8»: за 8 лет (до 2025 года) войти в пятёрку главных туристических регионов страны, принимая по 8 млн туристов в год (доля туризма в валовом региональном продукте вырастет при этом с 2,6% до 7%).

 

Имеющиеся достижения дают основания для оптимизма. По итогам 2017 года  Ярославль занял первое место в рейтинге медиаповодов Ростуризма (из 85 регионов), вошёл в топ-десятку российских городов, популярных для  новогодних поездок с детьми  и для путешествий на  летние выходные, в пятёрку лучших музыкальных open-air  фестивалей  и самых музейных городов России.

Десятку  гастрономических фестивалей лета  возглавляет «Пир на Волге», а три самых популярных у российского туриста малых города для путешествий летом - Переславль-Залесский, Ростов и  Углич.

 

Основа будущих достижений — уникальная по протяжённости и разветвлённости водная сеть, памятники истории и культуры (более 5 тысяч, 250 музеев разного статуса), местоположение в центре Золотого кольца и транспортная доступность (3,5 часа на поезде или автобусе из Москвы, водный транспорт, аэропорт Туношна).

Очень важно и то, что расстояние (35-50 км) и время в пути (не более 1,5 часов) между всеми городами позволяют  создавать комфортные программы для  путешествующих туристов. Сегодня среднее время пребывания туриста в области составляет 1,8 дня, средний чек ночующего туриста - около 4 тыс. руб./день.

Более 55% турпотока составляют индивидуальные туристы: большая их часть — в равной мере мужчины и женщины - старше 35 лет, 82% имеют высшее образование, почти половина путешествует семьями (43%) и небольшими компаниями (15%). Более половины туристов предпочитают путешествия продолжительностью не более 4-5 дней.

 

При этом к главным отрицательным факторам, определяющим туристическое развитие региона, относятся высокая сезонность рынка, транзитный характер турпотока,  «устаревание» турпродукта  и рост конкуренции. Золотое кольцо и круизный туризм относятся к наиболее медленно развивающимся секторам туристического рынка, а к наиболее быстро развивающимся — гастрономический, природный, городской (его рост составляет более 25% в год) и водный туризм.

 

Основные инвестиционные проекты области — курорт «Ярославское взморье» (сумма инвестиций 8 млрд руб., год окончания — 2023), ТРК «Золотое кольцо» (4,4 млрд, 2018), ярославский зоопарк (7,7 млрд, 2021) и др.

В ФЦП по туризму на 2019-2025 гг. подана заявка на 25 млрд руб. с тремя новыми туристическими кластерами: «Большая Волга Ярославии» (круизный и активный туризм), «Золотое кольцо 2.0» (культурно-познавательный и рекреационный туризм), «Ярославия» (культурно-познавательный, детский и городской туризм).

 

«Бренд должен чётко позиционировать регион на рынке туризма и инвестиций. В условиях высокой конкуренции на этих рынках крайне важен единый и узнаваемый концепт», - считает директор Департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

В основе позиционирования Ярославской области («Ярославия — среднерусская Гардарика») лежит то, что  позволит резко и однозначно выделить ее среди конкурирующих  за туристов регионов России – уникальный формат территории.  

В основу идеи «среднерусской Гардарики» (или «страны городов», как называли Древнюю Русь в Европе) лег конгломерат 12 исторических городов: Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Углича, Мышкина, Ростова Великого, Данилова, Любима, Гаврилова-Яма, Пошехонья, Романова-Борисоглебска (Тутаева) и несуществующей в реальности, но живущей в сердцах всех жителей области Мологи.

«Каждый из этих городов обладает уникальным характером, имеет свой, неповторимый образ, но все они гармонично сосуществуют в рамках одного региона, - считает г-жа Рыбакова. - В этом заключаются и феномен, и самая большая привлекательность для местных жителей и туристов территории».

Визуальное воплощение бренда — логотип в виде улыбающегося Солнца с 12 лучами — образ, основанный на внутренних ресурсах региона (природа, ремесло, архитектура и т. д.).

 

К 2025 году, по расчётам ярославцев, средний дневной чек туриста должен вырасти с 4 до 8 тыс. рублей, количество возвращающихся туристов — с 25 до 40%,  число иностранных туристов — со 120 тыс. до 617 тыс. в год, а количество занятых в туризме — с 6 тыс. до 10 тыс. человек.

/TOURBUS.RU


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