Казахстан предстал на MITT в совершенно новом свете

В этом году Казахстан, одна из трех самых посещаемых россиянами стран, решил сделать «перезагрузку» в туристических отношениях и предложить соседям весь спектр приключенческого туризма.

«Российские туристы стратегически важны для Казахстана, в том числе с учетом географической близости, исторических связей и общих культурных ценностей. Нам, безусловно, есть, что им предложить. Это полеты на параплане, бердвотчинг, горные лыжи, пешие походы и даже наблюдение за розовыми фламинго», ─ рассказал нам заместитель председателя правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

«Для российских туристов Казахстан является очень интересным. Мы очень активно взаимодействуем в области туризма. Я сам родился в Казахстане - в столице Астане. Для меня подписание соглашения с Казахстаном является очень важным и значимым событием. У нас большой потенциал - нам нужно вместе его реализовать», ─ отметил в свою очередь руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Он также отметил, что Казахстан намерен активно развивать сотрудничество с российскими партнерами, чтобы предложить потоку россиян, которые регулярно посещают республику, захватывающий и интересный отдых, который принесет эмоции и впечатления.

Кроме того, вчера в ходе выставки Kazakh Tourism и Российское Федеральное агентство по туризму подписали меморандум о сотрудничестве (на фото). В частности, стороны договорились обмениваться экспертизой, совместно продвигать трансграничные туристские маршруты между Казахстаном и РФ, совместно участвовать в инвестиционных проектах, а также проводить мероприятия, нацеленные на продвижение внутреннего и въездного туризма в обеих странах.

В этом году павильон Казахстана на MITT выполнен в тематике Adventure, а центральным его элементом стала фотозона с настоящим горным велосипедом и сноубордом на фоне пейзажа Большого Алматинского озера.

Главным сюрпризом для посетителей казахстанского стенда стал фотоконкурс, по итогам которого будет разыграна путевка для двоих в Казахстан. Путевка включает два билета от авиакомпании Air Astana по направлению Москва - Алма-Ата – Москва и две ночи в отеле S.N.e.G, находящимся на популярном горнолыжном курорте Чимбулак. Счастливчикам также предоставят подарочные ски-пассы и бесплатную аренду лыж.

Отметим, что акционерное общество «Национальная компания Kazakh Tourism» была создана постановлением правительства Республики Казахстан в июле 2017 года. Основными задачами компании являются продвижение туристического потенциала страны за рубежом, а также привлечение инвестиций в туриндустрию Казахстана.

Планируется, что доля туристической индустрии в ВВП Казахстана к 2025 году должна увеличиться с 1% до 8% (среднемировой уровень – 10%, в России – 3,5%).

/TOURBUS.RU