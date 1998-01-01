Турция ждет в этом году шесть миллионов российских туристов

Министр туризма Турции рассказал журналистам о новом размере субсидий российским туроператорам и о том, не отменят ли в стране систему All Inclusive

Турция рассчитывает принять в 2018 году 6 млн туристов из России, что на 1, 3 млн больше, чем в минувшем году, сообщил на вчерашней пресс-конференции в Москве министр культуры и туризма страны Нуман Куртулмуш.

Г-н министр добавил, что за последние два года Турции удалось компенсировать спад, который произошел в кризисном 2015 году на фоне ухудшения российско-турецких отношений.

Кроме того, по словам министра, Турция ожидает в 2018 году около миллиона туристов из Китая и Юго-Восточной Азии. "Сейчас мы проводим активную стратегию по привлечению туристов из Китая и Юго-Восточной Азии. Я думаю, что турпоток в нашей стране будет очень многонациональным. Мы ждем из этих регионов в 2018 году миллион туристов", — сказал министр.

Он добавил, что после спада в туристическом секторе в 2016 году, Турция сейчас активно возвращает себе туристов: российских, европейских. Так, из Германии в 2017 году страну посетило 3,5 млн туристов. В январе 2018 года лидерами по турпотоку в Турцию стали, по его словам, Иран (154 тыс. человек), Грузия (151 тыс.), Болгария (119 тыс.) и Германия (87 тыс.).

Кроме того, г-н министр заверил, что роста цен в новом сезоне опасаться не следует:

"Что касается цен прошлого года, действительно они были резко снижены, поскольку наш турбизнес опасался, что после тяжелых 2015 и 2016 годов туристы из России не поедут. В этом году цены скорректируются, но мы не думаем, что это будет сильная коррекция".

Также г-н Куртулмуш подтвердил, что Турция будет выделять субсидии туроператорам из России и СНГ за каждый туристический рейс в размере $9 тыс. в низкий сезон.

"Раньше мы платили по $6 тыс. за рейс, в этом году мы ввели градацию. По $3 тыс. в пиковые сезоны и по $9 тыс. в низкий сезон", — сказал министр.

Особо министр туризма остановился на вопросах безопасности отдыха в стране, особенно на фоне продолжающегся конфликта в соседней Сирии.

"Ни в каком из регионов Турции, даже в самых отдаленных деревнях, а не только в крупных городах, вы не столкнетесь с нестабильностью. Турция — абсолютно безопасная страна. Было несколько серьезных террористических атак, направленных именно против туризма. Но за последние два года мы смогли принять меры безопасности, все живы-здоровы, счастливо возвращаются с отдыха", — заверил министр.

Спикер подчеркнул, что военная операция "Оливковая ветвь" в сирийской Африне, которую ведет Турция, не затрагивает туристические районы и не оказывает влияния на путешественников.

"Цель нашей операции "Оливковая ветвь" в Африне – закрыть участок, который не контролируют силы Асада. Пресечь деятельность группировок, которые проникали на этом неконтролируемом участке границы. И когда мы завершим эту операцию, это будет безопасная зона, когда любые попытки просочиться на нашу территорию группировок будут пресекаться. Мы будем полностью контролировать горную границу", — сказал г-н Куртулмуш.

Наконец, отвечая на вопрос корреспондента о возможности отмены в турецких отелях отмене системы "все включено" , министр ответил, что "Никто с такой инициативой не выступал. All Inclusive очень популярен у россиян, и я не слышал мнения, что кто-то из отелей собирается его отменять. Даже если кто-то и решится, то это будет в частном порядке".

Напомним, что ранее, по информации ряда СМИ, председатель турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен предложил отменить систему "все включено" на турецких курортах, так как она мешает владельцам магазинчиков в курортных регионах зарабатывать на туристах.

/TOURBUS.RU