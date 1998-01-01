Новости Путешествия в Арктику могут стать популярным российским турпродуктом Туроператоры и профессиональные путешественники приняли участие в прошедшей в Москве дискуссии о путях туристического освоения заполярных территорий

В дискуссионном клубе Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) — общероссийской площадки для обсуждения государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики — состоялось заседание, посвящённое вопросам эффективного развития туризма в арктической зоне РФ, – сообщает наш корреспондент. Под арктической зоной, или просто Арктикой, подразумевается территория, лежащие за Полярным кругом с некоторыми прилегающими районами — например, к ней относятся и 70 муниципальных районов Карелии. Сегодня многое может способствовать развитию туризма в арктической зоне — с изменением, точнее, потеплением климата северные высокие широты становятся комфортнее, а это порождает растущий и отмечаемый статистикой спрос на экологический, спортивный, экстремальный туризм, на эксклюзивные маршруты — в целом это общемировой тренд, особенно у молодёжи. И такие страны как Финляндия, Швеция и особенно Норвегия активно развивают туризм в Арктике, что способствует увеличению турпотока и доходов местных региональных бюджетов. Например, в Норвегии популярным маршрутом выходного дня является отдых на Шпицбергене, связанный с Осло регулярными ежедневными авиарейсами (цена билета, в пересчёте — 6 тыс. руб.). В то же время из России самолёт на Грумант (русское название Шпицбергена) летает один раз в два месяца. По данным статистики, доля доходов от путешествий в Арктику в бюджетах российских субъектов составляет всего-навсего 1%. По мнению генерального директора ООО «РедКонгресс Групп» Ольги Зайковой, недостаточная государственная поддержка, прежде всего финансовая, наряду с другими проблемами, тормозит эффективное развитие туризма. «В странах Скандинавии гораздо больше, чем у нас, платёжеспособного населения,а значит, больше и спрос на совсем не дешёвые путешествия на север. Необходима, наряду с финансовой, и активная информационная поддержка арктических маршрутов: абсолютное большинство потенциальных клиентов просто не подозревает о туристических возможностях Арктики, - заявил советник заместителя губернатора Архангельской области Алексей Алтынцев. - Разумеется, надо решить и ряд проблем, связанных с инфраструктурой городов, нехваткой кадров, недостатками отельной базы и пр. Отсюда порой и запредельная дороговизна туров в Арктику». «А как мы станем конкурентами норвежцам, если некоторые наши арктические территории, скажем, Земля Франца-Иосифа, ничуть не уступающие по красоте Шпицбергену, в силу закрытого режима практически недоступны для туристов? - задала вопрос основатель социально-культурной платформы «Ледокол», автор проекта Арктика 2:0 Екатерина Ледокол. - Для начала надо принять законопроект, который позволил бы турагентствам использовать закрытые территории, разрешил бы использование аэродромов МО - объектов двойного назначения». Г-жа Ледокол также рассказала о некоторых своих культурных проектах, предназначаемых для Шпицбергена: фестивале «Голоса Севера», фестивале воздухоплавателей, конкурсе короткометражных фильмов на арктическую тематику и т. п. «Как можно развивать арктический туризм, если для того, чтобы просто вывезти пять человек на олин день в тундру, необходимо оформить пять разрешений, и процесс их получения может занять около двух месяцев?» - спросил генеральный директор ООО «Красный город» из Нарьян-Мара Юрий Тюлюбаев. И добавил, что выручает только то, что - в соответствии с известным заветом классика — свирепость российских законов умягчается необязательностью их исполнения, и за наличием данных разрешений никто не следит. «Есть, условно говоря, северная Арктика — более суровая. И есть южная — например, карельские и архангельские деревни Пинеги и Мезени — они более доступны для посещения, - считает эксперт компании «Point. Точка развития», эксперт Ассоциации самых красивых деревень и городков России Олег Мосеев. - Но в большинстве из них нет ни магазинов, ни фельдшеров, ни мобильной связи, и для таких деревень туризм может стать спасением, единственным способом выжить». «Слухи о невероятной дороговизне арктических маршрутов несколько преувеличены, - рассказал руководитель Федерации спортивного туризма Республики Карелия Пётр Груздев. - И мы намерены доказать, что в Арктике возможен вполне доступный в ценовом отношении для россиян туризм. Мы уже предлагаем 10-дневные туры по российской Карелии, Ненецкому Автономному округу, стоимость которых - вместе с дорогой! - составляет порядка 25 — 35 тыс руб. с человека. Но из-за уже упомянутого недостатка туристической информации об этом мало кто знает». «Массовый туризм, по крайней мере, в том виде, в котором мы его знаем по южным широтам, в Арктике просто невозможен. Да и не нужен! Если развивать такой туризм, то только в виде эксклюзивного и набирающего популярность экспедиционного», - утверждает фотограф и путешественник Сергей Карпухин — и все участники дискуссии согласились с ним. Г-на Карпухина поддержал журналист и фотокорреспондент Вадим Кантор: «Необходимо строго регулировать режим посещений особо охраняемых природных территорий, иначе мы можем утратить первозданность арктической природы». «Арктику впору делить не на северную и южную, а на доступную и недоступную, - заметил телеведущий, путешественник, автор фильма “Великий Северный путь” Леонид Круглов. - И данные об этом должны быть доступны для всех в виде карт, схем и иной туристической навигации — как это сделано, например, в тоже не самом комфортном для туристов крае — Патагонии». По мнению г-на Круглова, кинематограф можно использовать кинематограф как инструмент продвижения арктических территорий. Пример фильма “Левиафан”, после которого появились туристические маршруты в место его съёмки - село Териберка, весьма показателен. «Многие давно назревшие инфраструктурные проблемы, в частности транспортной доступности, энергетического обеспечения могут быть решены в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», - заключил дискуссию доцент кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС, эксперт ПОРА Александр Воротников. - В новой федеральной целевой программе по туризму будет две дестинации, посвящённые арктическим регионам - «Русская Арктика» и «Северное ожерелье». Поэтому туристическому бизнесу необходимо совместно с региональными властями готовить свои предложения по участию в этой ФЦП». /TOURBUS.RU

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