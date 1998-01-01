Новости Турпоток из России в Сербию полностью восстановился Национальная туристическая организация Сербии представила в Москве главную туристическая тему предстоящего сезона - «Русское наследие в Сербии»

В 2018 году Россия и Сербия отмечают значительную дату – 180 лет установления дипломатических отношений. Совместная история наложила отпечаток не только на политику между двух стран, но и на культурную и духовную жизнь поистине «братских» народов. Вот уже несколько лет Сербия для россиян остается одним из приоритетных направлений для отдыха и путешествий. По данным Национальной туристической организации Сербии, туристический поток из России за 2017 год увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом и вернулся к цифре докризисного 2014 года – около 50 тыс. туристов, более 150 тыс. ночевок. Помимо очевидных туристических плюсов страны – безвизовый въезд, регулярные прямые авиаперелеты, отсутствие валютных ограничений, мягкий климат и др. – есть еще огромный ряд причин посетить эту страну и возвращаться сюда снова и снова. Наличие различных вариантов отдыха, начиная от самых экономичных, делают Сербию привлекательной для любой категории отдыхающих. Вчера в ресторане сербской кухни «Никола Тесла» состоялось мероприятие Национальной туристической организации Сербии, посвященное презентации весенне-летнего сезона. Открыла мероприятие директор Национальной туристической организации Сербии Мария Лабович (на фото). После приветственного слова выступила менеджер по работе с российским рынком Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович с презентацией. В рамках презентации была представлена главная туристическая тема предстоящего сезона - «Русское наследие в Сербии». Россия оказала огромное влияние на сербскую архитектуру, науку, искусство и культуру. Русский след заметен и сегодня – достаточно взглянуть на здания Парламента и Правительства, на церковь «Ружица», на памятник на горе Чегар возле г. Ниша или на рыночный комплекс в центре г. Крагуевац. Балет, шахматный клуб, первый салон красоты в г. Нови-Саде и даже греблю на р. Саве «принесли» русские. После революции 1917 года 40 тысяч русских эмигрантов обрели спасение в Сербии, которая приняла их с распростертыми объятиями, а еще раньше, в 1876 году, сюда прибыли из России тысячи добровольцев и 700 офицеров для участия в Сербско-турецкой войне… Сербия для русских часто становилась убежищем, а Россия для сербов - второй родиной. В этом году с 13 по 15 марта Национальная туристическая организация Сербии участвует в 25-ой Международной туристической выставке MITT в Москве в ЦВК «Экспоцентр». На стенде Сербии №С301 (павильон №2, зал №2) представлены главные туристические направления: Белград, Нови-Сад, Ниш, Златибор и Воеводина, оздоровительные курорты Атомска-Баня, Луковска-Баня и Пролом-Баня и туроператоры "Апельсин", R-Turs, Luna Travel. Также на стенде пройдет ряд встреч с государственным секретарем Министерства здравоохранения Сербии, доктором наук Мехо Махмутовичем, посвященных развитию лечебного туризма в стране. /TOURBUS.RU

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