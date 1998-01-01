Новости MITT-2018 начал активную работу Участники юбилейной Международной туристической выставки MITT поделились своими впечатлениями о первом дне работы форума

Юбилейная 25-я выставка «MITT. Путешествия и туризм» начала работу сегодня в московском Экспоцентре. Партнером крупнейшей отечественной встречи в России представителей туристического бизнеса России и зарубежных стран в этом году выступит Дубай. В этом году в MITT принимают участие почти две тысячи компаний из более чем 180 стран и регионов мира. При этом число новых участников в этом году – более двухсот. Общая площадь залов экспозиции - 43 тыс. кв. м. В минувшем году выставку посетили более 20 тыс. гостей, а в этом году их число наверняка вырастет. В этом году наиболее масштабно из зарубежных стран представлена Турция – экспозиция этой страны занимает два павильона. Помимо самого большого на выставке стенда Министерства культуры и туризма Республики Турция, который занимает целый павильон, отдельно выступают все курортные регионы страны и самые популярные у российских туристов и гостей из стран СНГ отели и сети. С большими стендами в этом году вновь выступают не только практически все ведущие мировые направления летнего отдыха, но и крупнейшие российские туроператоры. Среди самых больших стендов выставки – масштабные экспозиции «Интуриста», «TUI Россия», Anex Тour, «АРТ-Тур», PAC group, TEZ Tour и других. В этом году MITT представляет и расширенный формат деловой программы в рамках новой концепции «Турбизнес 365». Это более 15 крупных деловых мероприятий и более 80 российских и зарубежных спикеров, которые поделятся своим опытом и информацией в области инноваций и развития туристического бизнеса в условиях высокой рыночной конкуренции. Первый день работы выставки показал явное оживление туристического бизнеса в преддверии высокого сезона – по отзывам участников, такого числа посетителей у своих стендов они не наблюдали уже много лет. "Я хочу вас поздравить с открытием этой авторитетной выставки, которая входит в пятерку самых крупных из тех, что проходят в России и за рубежом", — заявил на торжественной церемонии открытия глава Ростуризма Олег Сафонов. Он добавил, что в рамках выставки запланирована серьезная деловая программа, в том числе будут проводиться встречи с министрами туризма зарубежных стран, благодаря которым получится "широко раскрыть въездной потенциал России". "Для нас эта выставка исключительно важна, поскольку в 2018 году в РФ проходит чемпионат мира по футболу. Пользуясь возможностью, мы хотели бы пригласить туристов, болельщиков из всех стран мира приехать к нам. Готовы заверить, что ЧМ-2018 пройдет на высоком уровне, будет обеспечена безопасность, а все туристы смогут почувствовать наше гостеприимство" , — заключил г-н Сафонов. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, в свою очередь, добавил, что, пользуясь случаем, хочет провести "общественную экспертизу готовности Москвы к ЧМ по футболу с точки зрения гостеприимства". Оценивая первый день работы выставки, Эли Нахмиас, директор по въездному туризму и международным отношениям офиса по туризму Иерусалима, отметил в беседе с нашим порталом: "Мы рады быть участниками московской выставки и представить новые возможности отдыха в Иерусалиме. Мы не стоим на месте и постоянно придумываем что-то новое: семейный отдых, активный туризм. В прошлом году мы открыли кулинарный фестиваль, также организовываем лекции для туристов, а также лекции, посвящённые традиционной израильской кухне, литературе, киноискусству. Вскоре мы планируем открыть новый музей, посвящённый истории Иерусалима; полгода назад мы запустили дневное интерактивное шоу "Израиль - город для всех". Россия для нас очень важный рынок, поэтому мы с удовольствием принимаем участие в МIТТ". Александр Давыдов, гендиректор компании BestWay (Кыргызстан – Казахстан), в беседе с нами отметил: «Мы присутствуем на выставке MITT в третий раз, и нашей фирме, занимающейся продвижением на туристический рынок побережья озера Иссык-Куль, эта выставка становится всё более полезной. 70% наших клиентов - граждане Казахстана, но количество едущих к нам россиян с каждым годом растёт. И удивительнее всего, что это не только помнящие времена СССР люди старшего поколения, но и молодёжь, просто «одержимая» активным отдыхом вообще и походами по горам южнобережья Иссык-Куля в частности». Исполнительный директор Управления по туризму Иордании Адель Амин в беседе с нами отметил, что "пока ещё рано говорить о впечатлениях о выставке, поскольку она только началась. Но пока впечатления положительные. Россия для нас - важный рынок, поэтому мы и принимаем участие в MITT". Наконец, г-жа Нур Зулия Мохамед, атташе по туризму посольства Малайзии в РФ, в беседе с нами отметила, что «с каждым годом выставка становится все более представительной и посещаемой. Уже сегодня с утра на нашем стенде не прекращаются ни на минуту деловые переговоры». В прошлом году российский турпоток в Малайзию вырос на 32%, а в этом году мы ожидаем, что он вновь вырастет еще на 30% - в том числе и благодаря нашему активному участию в таких крупных международных туристических форумах, как MITT». /TOURBUS.RU

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