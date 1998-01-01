Новости «TUI Россия» представила «зимние приключения» на Камчатке Первые зимние пакетные туры на Камчатку были представлены в ходе завершившейся вчера в Москве Международной выставки «Интурмаркет»

Презентация совместного проекта туроператоров Камчатки и «TUI Россия» «Камчатка. Зимние приключения» прошла в рамках прошедшей в столице Международной туристической выставки «Интурмаркет». Агентство по туризму и внешним связям и Туристский информационный центр Камчатского края, представители туристической отрасли Камчатки и представители одного из ведущих туроператоров страны – «TUI Россия» рассказали о новом продукте компании – пакетных турах на Камчатку и туристском потенциале края.



Напомним, что в январе губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития въездного и внутреннего туризма. В результате взаимодействия с Ассоциацией туриндустрии Камчатки, ведущими туроператорами края «TUI Россия» представила новый продукт – зимние пакетные туры на Камчатку. Стоимость тура без перелета составляет в среднем 35 тысяч рублей.



«TUI Россия» сейчас активно работает над расширением туристического продукта внутри страны. Камчатка – одно из перспективных и интересных направлений, которое обязательно должно быть доступно для россиян. Благодаря совместной работе с правительством края и туристическим бизнесом мы сформировали пакетные туры в край, приемлемые по цене и насыщенные по программе», - рассказал заместитель генерального директора по GR, корпоративно-социальной ответственности и развитию внутреннего туризма «TUI Россия» Александр Сирченко.



«Пик турпотока на Камчатку приходится на летний период. В это время свободных мест в гостиницах практически нет, авиабилеты в край значительно дороже. В зимний период приехать в край можно по плоским тарифам, при этом, туристический продукт не менее интересный. Партнерство с TUI – для нас стратегическое, оно поможет раскрыть потенциал зимней Камчатки, привлечь в край больше россиян, мечтающих посетить Камчатку, и даст новый импульс развитию туризма», - сказала руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.



В зимнем сезоне для туристов доступны экскурсионные и этнографические маршруты, круиз по Авачинской бухте, вертолетные экскурсии, путешествия к вулканам, купание в термальных источниках, поездки на снегоходах и собачьих упряжках, лыжные походы, катание на горных лыжах и сноубордах, хели-ски, зимняя рыбалка. На сайте туроператора уже доступны пакетные программы на Камчатку, в ближайшее время ассортимент будет расширяться.



Ранее совместный проект «TUI Россия» и Камчатского края поддержал глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов: «Пакетные туры на Камчатку, которые позволяют сделать турпоездку заметно дешевле по сравнению с самостоятельно организованными путешествиями, являются очень важным нововведением с точки зрения туристического развития полуострова. При этом успех во многом зависит от активности представителей камчатской индустрии туризма и гостеприимства. Нужны новые привлекательные предложения для туристов, специальные маркетинговые программы. Необходимо реализовать комплекс мер, направленных на достижение оптимального сочетания цены и качества отдыха на Камчатке в соответствии с ожиданиями потребителей».



Напомним, что туризм – одна из активно развивающихся сфер на Камчатке. В 2017 году объем инвестиций в туристскую инфраструктуру вырос почти в полтора раза – в крае строятся новые гостиницы и другие объекты. В рамках особых налоговых режимов инвесторы реализуют в регионе инвестиционные проекты в сфере туризма на сумму более 5 млрд рублей. /TOURBUS.RU

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