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Российских туристов позвали в реликтовые леса и горы Юго-Восточного Китая

В столице России прошла презентация уникальных туристических возможностей китайской провинции Хунань

Вчера в столичном отеле «Hilton Moscow Ленинградская» состоялась презентация туристического потенциала провинции Хунань – региона с населением 65 млн человек, расположенного на юго-востоке КНР.

Представители Ассоциации содействия русско-китайскому туризму совместно с туроператором «Бест Драйв» рассказали представителям прессы и турагентств о возможностях отдыха в провинции Хунань, а также о достопримечательностях и возможностях wellness-туризма.

Хунань – провинция, неподалеку от реки Янцзы; столицей и самым крупным городом является город Чанша.

Природа наградила Хунань прекрасными пейзажами, красивыми ландшафтами, скалистыми рельефами и термальными источниками, а также реликтовыми лесами. Здесь расположены такие объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, как древний город Фэнхуан, гора Хэньшан, деревни народа Дун, архитектурный комплекс китайских правителей «Тусы».

В ходе презентации были представлены туристические проекты, реализуемые в рамках экономической стратегии «Один пояс – один путь»; к примеру, «Великий чайный путь» и «Янтарный путь».

Концепция «Один пояс – один путь» была выдвинута главой КНР Си Цзиньпином в 2010 году, как способ улучшения существующих и создание новых экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Африки и Европы.

«Один пояс – один путь» - это возможность для всех заинтересованных стран начать свое сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Основные маршруты «Экономического пояса Шелкового пути», входящего в проект «Один пояс – один путь» будут проходить через Китай и Центральную Азию, Россию в Европу (вплоть до Балтийского моря), к Персидскому заливу и Средиземному морю, а также Индийскому океану.

Развитие партнерских взаимоотношений между двумя странами в рамках туристических проектов очень важно для обеих сторон, - отметили участники презентации.

За прошлый год Российскую Федерацию посетил 1 млн. 300 тысяч китайских туристов; в ближайшее время планируется увеличить число гостей из Поднебесной до 5 млн.

Помощник заместителя председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации ФС РФ Валерий Лоскутов в ходе встречи отметил, что в ближайшее время в Китае состоится подписание российско-китайского соглашения по развитию туризма в провинции Хунань.

/TOURBUS.RU