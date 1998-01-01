Новости Петербургу по-прежнему не хватает Египта Эксперты турбизнеса Северной столицы подвели итоги зимнего выездного сезона

По экспертным оценкам, лидером зимнего сезона по объемам реализации туров на отдых в Северной столице стал Таиланд, который заметно опережает таких конкурентов, как ОАЭ, Индия и Вьетнам, - cообщает наш корреспондент. Данные разных операторов говорят о том, что в отсутствие на рынке Египта соревноваться с ним по популярности в Петербурге способен разве что Таиланд: по сведениям компаний, в общем объеме продаж это направление занимает от 20 до 30%. Вторую строчку в рейтинге спроса в этом сезоне уверенно занимают Объединенные Арабские Эмираты, на которые приходится 12-15% рынка, а курорты России (в первую очередь Сочи), Индия и Вьетнам, в свою очередь, обеспечивают продажи 6-9% туров каждый. При этом эксперты отмечают, что Таиланд и ОАЭ заметно прибавили в популярности, уверенно обходя по уровню спроса всех имеющихся конкурентов. «Если успех Таиланда вполне объясним и основывается на достижениях прошлого года, рывок вперед со стороны ОАЭ явно обусловлен снятием визовых барьеров и появлением большого количества чартерных рейсов, - говорит руководитель представительства TBS на Северо-Западе России Улугбек Рашидов. – В целом можно констатировать дальнейшее увеличение объемов продаж и первоочередной рост со стороны направлений, по которым россиянам не требуются наличие визы». Как он, так и другие специалисты отмечают, что появление большого числа предложений отдыха в ОАЭ привело в Петербурге даже к тому, что по популярности среди клиентов направление сумело «подвинуть» такие страны, как Индия или Доминикана. «В настоящее время недельный тур в Эмираты (4*, завтраки) в Петербурге можно приобрести немного дешевле, чем в Таиланд, а стоимость аналогичных в Индию и Вьетнам в 1,5-2, а в Доминикану – в три раза выше, - отмечает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Если учесть имеющийся там высокий уровень сервиса и гораздо более короткий перелет – это весомые аргументы в пользу выбора ОАЭ». По ее мнению, способствует росту спроса на Эмираты и широкий выбор отельной базы и перевозки, включая регулярные рейсы. Вместе с тем руководитель представительства «РоссТур» на Северо-Западе РФ Дмитрий Мазаников признает, что объемы реализации «зимних» путевок в отсутствие такого лидера сезона, как Египет, остаются не слишком большими. «С полной уверенностью можно говорить о том, что Египет как направление массового зимнего отдыха россиян заменить так никто и не смог, - считает он. – В результате из карибских направлений с наличием прямого перелета в Петербурге представлена только Доминикана, да и объемы на лидирующем тайском фактически не сравнимы с турецкими или былыми египетскими». Спорить здесь трудно: в настоящее время в Таиланд из Петербурга в неделю отправляют не более тысячи человек, тогда как летом в Турцию (или ранее зимой в Египет) – в 10-20 раз больше. По другим популярным направлениям (ОАЭ, Вьетнам, Индия и т. д.) цифры еще меньше, и поэтому большая часть питерского турбизнеса с нетерпением ждет начала летнего сезона, когда на рынок выйдут такие «тяжеловесы», как Турция или даже Тунис, также демонстрирующий в этом году рост спроса. / TOURBUS.RU

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