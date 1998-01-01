Новости Горячие новости В расписании Домодедово появились рейсы в Каир/ Coral Travel Market планирует открыть в этом году более трехсот новых офисов продаж/ До 50 человек, включая иностранных туристов, погибли в авиакатастрофе в Катманду

В расписании Домодедово появились рейсы в Каир Рейсы в Каир египетской авиакомпании Egypt Air появились в расписании московского аэропорта Домодедово, - сообщает «Интерфакс». Согласно расписанию, опубликованному на сайте аэропорта, первый рейс прибудет в Москву и отправится обратно в Каир в четверг, 22 марта. Кроме того, рейс Каир - Москва заявлен на 14 июня, Москва - Каир – на 26 июня. Egypt Air ранее уже анонсировала открытие рейсов между Москвой и Каиром в феврале, но в итоге они не состоялись. Как сообщал источник в авиационной администрации Египта, первые прямые рейсы из Москвы в Каир могут состояться в середине апреля. Глава Минтранса РФ Максим Соколов неоднократно заявлял, что открытие регулярного авиасообщения между столицами государств ожидается во второй половине февраля. Он говорил, что на первом этапе на маршруте будут выполняться пять рейсов в неделю: три из них будет совершать Egypt Air, два — российский "Аэрофлот". Coral Travel Market планирует открыть в этом году более трехсот новых офисов продаж Управляющая компания Coral Travel Market планирует открыть более 300 новых офисов продаж в 2018 году, сообщила журналистам директор компании Наталия Кулинцева. "Сейчас в управлении Coral Travel Market 1318 офисов продаж. В планах – увеличить их число до 1620. Число офисов франшизы Coral Travel Elite вырастет с 27 офисов продаж в 2017 году до 70 в 2018. Франчайзинговая сеть "Sunmar – агентство выгодных туров" насчитывает сейчас 506 офисов продаж, мы планируем открыть еще 144 к концу 2018 года. Число стандартных офисов Coral Travel увеличится с 785 до 900", — рассказала она. По словам г-жи Кулинцевой, для того, чтобы облегчить работу новым турагентствам, туроператор предлагает курсы дистанционного обучения и повышения квалификации Coral Business School, которые были запущены в 2017 году. На базе проекта в 2018 году Coral Travel запускает также экспресс-курс для новичков в туризме. До 50 человек, включая иностранных туристов, погибли в авиакатастрофе в Катманду Лайнер Bombardier Dash 8 Q400 частной бангладешской авиакомпании US-Bangla, выполнявший рейс из Дакки в столицу Непала Катманду, совершил сегодня жесткую посадку в непальском международном аэропорту Трибхуван, затем на борту произошло возгорание. На борту лайнера был 71 человек. Представитель аэропорта уточнил, что на борту были иностранные граждане, всего погибли от 40 до 50 человек. В российском посольстве пока нет информации о россиянах, которые летели этим рейсом. Кроме того, по данным правоохранительных органов, еще 23 человека получили травмы, о состоянии еще 10 человек пока ничего неизвестно. Аэропорт приостановил работу до ликвидации последствий аварии, все рейсы отменены. /TOURBUS.RU



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