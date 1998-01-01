Новости Как прошел «Интурмаркет»? Участники и гости завершившейся сегодня международной туристической выставки «Интурмаркет-2018» поделились с нашем порталом своими впечатлениями о прошедшем форуме

Сегодня в столичном комплексе «Крокус Экспо» завершает свою работу 13-я Международная туристическая выставка "Интурмаркет", собравшая в этом году 74 региона России, а также администрации по туризму и туркомпании ряда зарубежных стран, включая Турцию, Кубу, Египет, Китай, Болгарию, Кипр, Грецию, Италию и Испанию. Большая деловая программа в рамках выставки включала более ста совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий. Стратегическим партнером выставки в шестой раз выступил Алтайский край. В первый день выставки - День Алтайского края - была представлена концертная программа с участием лучших артистов региона, а каждый посетитель смог совершить виртуальное путешествие по главным маршрутам региона. Важной частью «Интурмаркета» стал и прошедший вчера марафон «День благотворительности», который впервые состоялся в новом формате: семь часов благотворительности на семи российских региональных стендах. Открывая в минувшую субботу выставку, вице-премьер правительства Виталий Мутко сообщил: " Мы работаем над новой концепцией ФЦП, она будет иного толка. Ее задача и смысл – не просто развивать кластеры в регионах, но и оказать поддержку туристским направлениям, проектам, турбизнесу, перевозчикам. И мы эту работу завершим в этом году. Вклад туризма в экономику России составляет 3,5%, и это не предел. Поэтому я бы хотел пожелать регионам, крупному турбизнесу удачи в новом сезоне". Глава Ростуризма Олег Сафонов, в свою очередь, отметил: "С каждым годом выставка становится все более масштабным явлением и вносит огромный вклад в развитие экономики. Чемпионат мира по футболу будет иметь огромное значение для туризма в России. И нам надо сделать так, чтобы все гости чемпионата были удовлетворены нашим гостеприимством, чтобы мы их окружили заботой и вниманием. Во многом для решения этих задач проводится "Интурмаркет". Наконец, президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заметил, что выставка проходит в знаменательный момент: "Прошлый год наглядно показал, что туриндустрия российская не просто вышла из кризиса. Мощный рывок произошел в развитии внутреннего туризма, развивается выездной туризм, и, что для нас очень важно, интерес к нашей стране у иностранных туристов очевидно перевесил санкции и антирекламу в зарубежных СМИ. Мы видим расширение географии иностранных турпотоков. Даже из США на 22% туристов больше приехало в прошлом году". Опрошенные нашим порталом участники и гости «Интурмаркета-2018», приехавшие из десятков регионов страны, также отметили ее роль в развитии внутреннего и въездного туризма. Так, Юлия Рыбакова, глава Департамента туризма Ярославской области, заявила нам: «В этом году, на мой взгляд, заметно улучшилось качество оформления выставочных стендов. Очень много интересных инженерных решений, повысилось качество экспонируемого материала. Интересной и насыщенной - и по моему личному ощущению, и по отзывам моих коллег - была деловая программа с весьма содержательными докладами и дискуссиями». Любовь Сурина, арт-директор компании Central-Park из Курска, в свою очередь, заметила: «Выставка очень полезна не только из-за возможности свести полезные знакомства с коллегами из других регионов, но и благодаря присутствию на ней большого количества работников региональных администраций — от них в нашем деле тоже кое-что зависит». Валерия Данилова, начальник отдела продвижения и маркетинговой поддержки развития туризма Министерства туризма Тверской области, отметила в беседе с нами: «К организации деловой части выставки никаких претензий нет — всё чётко, как всегда. Но хотелось бы побольше слышать о том, где и как проблемы развития туризма в регионах успешно разрешаются». Анай-Хаак Сарыглар, менеджер туристической компании Sai-Xonash Travel из Республика Тыва, отметила, что «в этом году Тыва впервые представлена на «Интурмаркете», и, хотя наша компания занимается преимущественно работой с иностранными туристами, участие в выставке показалось мне очень полезным — прежде всего с точки зрения привлечения в наш край российских туристов». Наконец, Татьяна Долихина, начальник туристско-информационного отдела Управления культуры и архивного дела Тамбовской области, заявила нашему порталу: «Очень понравилось качество раздаточного материала на стендах - ничего ненужного, всё раздавалось активно и по делу. Как всегда, очень насыщенна и продуманна деловая программа, особенно всё, что связано с деятельностью туристско-информационных центров. А для меня особенно полезным было знакомство с подчас небольшими, но очень интересными музеями, которые открываются сегодня по всей стране». /TOURBUS.RU

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