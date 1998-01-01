Новости Майя Ломидзе рассказала о том, кто станет лидером продаж в летнем сезоне и что ждет AZUR air Пресс-конференция исполнительного директора АТОР, посвященная итогам зимы и прогнозам на летний сезон, прошла в российской столице

Франция, Италия и Австрия стали лидерами спроса у российских горнолыжников среди зарубежных направлений отдыха прошедшей зимой, сообщила журналистам в ходе прошедшей на минувшей неделе пресс-конференции, посвященной итогам минувшего зимнего сезона и прогнозам на лето-2018, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. "Среди лидирующих направлений зарубежного отдыха россиян в зимнем сезоне – Таиланд, Индия, ОАЭ, Турция, Вьетнам и экскурсионная Европа – Чехия, Австрия, Франция. На популярных направлениях горнолыжного отдыха прирост составил от 15 до 34%, причем наилучшую динамику показали Франция, Италия и Австрия. Эти страны стали лидерами спроса у российских горнолыжников", — сообщила эксперт. При этом спрос на отдых во Франции у туроператоров вырос на 34%, в Италии – на 32%, в Австрии – на 20%. Майя Ломидзе добавила, что по общему турпотоку среди зарубежных горнолыжных направлений первое место заняла Австрия. Эксперт добавила, что спрос на морские круизы у россиян в зимнем сезоне вырос на 20%. При этом наибольшим спросом пользовались круизы по Средиземноморью и Персидскому заливу. По словам г-жи Ломидзе, в прошедшем зимнем сезоне все зарубежные туристические направления показали рост от 10 до 45%. А китайский остров Хайнань – беспрецедентные 245% по сравнению с 2016 годом. "Однако выручка туроператоров выросла только на 10-15%", — подчеркнула она. Говоря о прогнозах на летний сезон, г-жа Ломидзе сообщила, что "летом безусловным лидером среди зарубежных направлений отдыха станет Турция. Греция, Кипр, Испания, Болгария также показывают неплохую динамику. Спрос на акции раннего бронирования превышает в два раза показатели прошлого года. При этом летние цены будут на 25-30% выше, чем сейчас". В то же время, по ее словам, российские курорты бронируются сейчас хуже, чем год назад: "Сейчас мы не видим ажиотажного спроса на акции раннего бронирования по российским курортам, как в прошлом году. Когда акции пришлось закрыть заранее, так как все было продано. Сейчас этого нет, поэтому какое место займет Россия в общем рейтинге, будет понятно в апреле. Пока активно бронируется Турция. У России прирост незначительный, и лидирует тут Краснодарский край и, в частности, Сочи", — добавила эксперт. Прогнозируя спрос на рынке въездного туризма, г-жа Ломидзе отметила, что в дни проведения Чемпионата мира по футболу и после него больше всего туристов приедут к нам из стран Азии, прежде всего из Южной Кореи, Ирана и Саудовской Аравии «и, безусловно, стран Европы». При этом г-жа Ломидзе считает, что не стоит ожидать увеличения турпотока из стран Латинской Америки. "Турпоток из Латинской Америки не увеличится за счет ЧМ-2018. И это несмотря на безвизовые отношения и любовь местных туристов к России. Главная причина – нет прямого перелета и общая высокая цена поездки", — уверена эксперт. Наконец, отвечая на вопрос о будущем авиакомпании AZUR air, Майя Ломидзе заявила, что перевозчик "продолжает устранять ошибки, которые вызвали претензии Росавиации. Поэтому будем рассчитывать на благоприятный исход дела. Туроператоры на всякий случай ищут альтернативные варианты перевозки. На летний сезон это непросто, но задача решаемая. Поэтому я думаю, что туристы не пострадают". "Неправильно проводить в данном случае аналогию с "ВИМ-авиа", так как эта авиакомпания получила все допуски и начала летать, не имея для этого никаких возможностей. А потом внезапно остановила полеты и «кинула» партнеров и туристов. В случае с AZUR Росавиация приняла превентивные меры, AZUR air работает и очень рассчитывает на позитивный исход дела", — заключила исполнительный директор АТОР. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка