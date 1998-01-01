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12 марта
Накануне ЧМ-2018 Россия представила свои новые туристические возможности в Берлине

Visit Russia приняла активное участие в туристической выставке ITB-2018 и открыла свой берлинский офис 


С 7 по 11 марта   в Берлине прошла одна из крупнейших турвыставок мира Internationale Tourismus-Bоrse (ITB) Berlin. 
ITB объединяет всех участников индустрии гостеприимства – международные федерации туризма, национальные и региональные туристические организации, туристические и курортные организации, транспортные агентства, туроператоров, отели, страховые компании и др. В этом году в мероприятии принимали участие 180 стран и более 10 тыс. экспонентов, которые  были представлены на 160 тыс. кв. метрах выставочного пространства.  

  

В рамках выставки был открыт официальный национальный стенд Российской Федерации, который работал под брендом Visit Russia. Как рассказали нам в Ростуризме, стенд России площадью 102 кв. м стал площадкой для презентации турпродуктов и туристских маршрутов Российской Федерации, уникальных возможностей в части отдыха и путешествий, которыми обладают регионы страны, в том числе и те, в которых пройдут матчи мирового футбольного первенства.

Так, на площадке национального стенда Республика Татарстан представила город-организатор ЧМ-2018 Казань, продемонстрировала национальный костюм и организовала дегустацию популярного в Татарстане блюда чак-чак. Калининградская область рассказала о Калининграде, в котором также пройдут матчи чемпионата, презентовала специальные туристские маршруты для болельщиков, а также провела дегустацию гастрономических специалитетов региона.

Иркутская область привлекла внимание гостей рассказом об одной из жемчужин нашей планеты - озере Байкал, а также презентовала возможности экологического туризма региона. Республика Коми представила туристский потенциал региона, рассказала об эко- и природном туризме, особо охраняемых территориях, таких как Национальный парк «Югыд ва», Печеро-Илычский заповедник.

Кроме того, в рамках работы стенда прошла презентация арктического, религиозного туризма, объекта ЮНЕСКО «Музея-заповедника «Кижи», «Золотого кольца», Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде и т.д.

  

На открытии национального стенда руководитель Ростуризма Олег Сафонов рассказал о созданных специально к чемпионату удобных условиях въезда в Российскую Федерацию, о транспортной, спортивной и туристской инфраструктуре  страны. 
«Чемпионат мира по футболу 2018 года является важнейшим событием для России, а его подготовка стала приоритетной задачей на самом высоком уровне. В городах проведения матчей будут действовать специальные туристические «маршруты болельщиков». Каждый принимающий город Чемпионата мира ФИФА 2018 вместе с гостиницами, перевозчиками, рестораторами, туристическими компаниями и другими представителями бизнеса разработали экскурсии и туры, полные развлекательными программами для болельщиков», - отметил Олег Сафонов.


Также в  ходе выставки Федеральное агентство по туризму и берлинская компания Lernidee Еrlebnisreisen GmbH, специализирующаяся на организации железнодорожных туров, подписали меморандум о намерениях.

Основной фокус работы Lernidee направлен на Россию, в частности, на путешествия по Транссибирской магистрали из Москвы через Монголию в Китай.
Немецкая компания совместно с РЖД и российскими транспортными властями разработали концепцию туристических поездов, благодаря которой было перевезено 45 тыс. иностранных туристов из более чем 40 стран мира.

 

Кроме того, 7 марта в Берлине открылся и национальный туристский офис Visit Russia. В церемонии открытия офиса приняли участие  глава Ростуризма Олег Сафонов, посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев, а также официальные представители субъектов Российской Федерации. 
Новый офис Visit Russia в Берлине займется организацией продвижения российских туристических продуктов на немецком туристском рынке. Представители берлинского офиса будут осуществлять маркетинговые и событийные мероприятия на территории Германии, а также распространять среди немецкой аудитории актуальную информацию о России как направлении для отдыха и путешествий. 

 

Одновременно с берлинским офисом начали свою работу офисы Visit Russia в Лейпциге, Мюнхене, а также в Риге (Латвия), Вильнюсе и Клайпеде (Литва), Таллине и Тарту (Эстония), Стамбуле и Анталье (Турция), Праге и Брно (Чехия).
Всего в 2018 году планируется открытие 46 национальных туристских офисов в 21 стране.

/TOURBUS.RU


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