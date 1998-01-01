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12 марта
Накануне ЧМ-2018 Россия представила свои новые туристические возможности в Берлине
Visit Russia приняла активное участие в туристической выставке ITB-2018 и открыла свой берлинский офис
С 7 по 11 марта в Берлине прошла одна из крупнейших турвыставок мира Internationale Tourismus-Bоrse (ITB) Berlin.
В рамках выставки был открыт официальный национальный стенд Российской Федерации, который работал под брендом Visit Russia. Как рассказали нам в Ростуризме, стенд России площадью 102 кв. м стал площадкой для презентации турпродуктов и туристских маршрутов Российской Федерации, уникальных возможностей в части отдыха и путешествий, которыми обладают регионы страны, в том числе и те, в которых пройдут матчи мирового футбольного первенства.
Иркутская область привлекла внимание гостей рассказом об одной из жемчужин нашей планеты - озере Байкал, а также презентовала возможности экологического туризма региона. Республика Коми представила туристский потенциал региона, рассказала об эко- и природном туризме, особо охраняемых территориях, таких как Национальный парк «Югыд ва», Печеро-Илычский заповедник.
Кроме того, в рамках работы стенда прошла презентация арктического, религиозного туризма, объекта ЮНЕСКО «Музея-заповедника «Кижи», «Золотого кольца», Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде и т.д.
На открытии национального стенда руководитель Ростуризма Олег Сафонов рассказал о созданных специально к чемпионату удобных условиях въезда в Российскую Федерацию, о транспортной, спортивной и туристской инфраструктуре страны.
Основной фокус работы Lernidee направлен на Россию, в частности, на путешествия по Транссибирской магистрали из Москвы через Монголию в Китай.
Кроме того, 7 марта в Берлине открылся и национальный туристский офис Visit Russia. В церемонии открытия офиса приняли участие глава Ростуризма Олег Сафонов, посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев, а также официальные представители субъектов Российской Федерации.
Одновременно с берлинским офисом начали свою работу офисы Visit Russia в Лейпциге, Мюнхене, а также в Риге (Латвия), Вильнюсе и Клайпеде (Литва), Таллине и Тарту (Эстония), Стамбуле и Анталье (Турция), Праге и Брно (Чехия).
/TOURBUS.RU
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