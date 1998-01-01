Новости Visit Britain запускает новую рекламную кампанию «Я путешествую в поисках...» В прошлом году российский турпоток на британские острова уже вырос на 44%

Как рассказали нашему порталу в московском представительстве Управления по туризму Великобритании, Visit Britain запускает глобальную онлайн-кампанию с целью привлечения туристов со всего мира. Кампания «Я путешествую в поисках...» с помощью короткометражных фильмов и видеороликов позволит по-новому взглянуть на знаменитые достопримечательности Британии, расскажет о самых невероятных, менее узнаваемых или совсем неизвестных регионах Великобритании. Кампания ориентирована на увлечения туристов, их любимые виды отдыха, вдохновляющие на путешествия. Кампания «Я путешествую в поисках...» являются частью правительственной кампании Великобритании GREAT Britain, которая способствует продвижению Великобритании по всему миру как туристического, образовательного и делового направления. Татьяна Хорешок, руководитель представительства Visit Britain в России и Восточной Европе, подчеркнула в беседе с нами: «Сегодня мы наблюдаем уверенный рост турпотока из России и считаем важным не упустить этот момент. Мы надеемся, что, рассказывая ярко и динамично о современном искусстве Британии, новых гастрономических направлениях, модных городах и малоизвестных английских деревушках, мы вдохновим еще больше российских туристов на путешествие в Великобританию в 2018 году». По ее словам, сегодня Visit Britain тесно сотрудничает с коммерческими партнерами и издательствами, чтобы привлечь как можно больше россиян и вдохновить их на бронирование поездок в Великобританию. Так, в сотрудничестве с National Geographic, Visit Britain создаст шестисерийный фильм, показывающий регионы Британии. Фильм расскажет о самых неожиданных местах и видах отдыха, которые возможны только в Британии: от каякинга на реке Стур на южном побережье Англии до посещения малоизвестных зимних садов Лондона; от наблюдения за звездами в парке «Темное Небо» на границе с Шотландией до кемпинга в национальном парке Брекон-Биконс в Уэльсе. В марте также стартует специальный проект с Land Rover, нацеленный на продвижение юго-восточной Англии как туристического направления, который будет способствовать успешному запуску кампании «Я путешествую в поисках...». Кампания «Я путешествую в поисках...» разработана на основе проведенного исследования факторов, побуждающих туристов к путешествию, будь то путешествие в поисках историй, новых вкусов, открытий, приключений, культуры или развлечений. Согласно этому исследованию, российские туристы путешествуют в Великобританию в поисках динамичных городов, современного искусства и исторических объектов. В целом россияне ассоциируют Британию с музеями и музыкой. Отметим, что, по последним данным Visit Britain, 166 тыс. россиян посетили Великобританию в период с января по сентябрь 2017 года, что на 44% выше аналогичного периода 2016 года. С января по сентябрь 2017 года траты российских туристов составили 141 млн фунтов, на 59% выше по сравнению с этим же периодом 2016 года. По прогнозам Visit Britain, в 2018 году поток иностранных туристов в страну увеличится на 4,4% и достигнет 41,7 миллиона. Иностранные туристы потратят в Великобритании 26,9 миллиарда фунтов, что на 6,8% выше 2017 года. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка