Во вторник в столице открывается юбилейная выставка MITT-2018

25-я международная туристическая выставка выставка MITT соберет около двух тысяч участников из 190 стран и регионов

С 13 по 15 марта в столичном Экспоцентре на пресне уже в 25-й раз пройдет международная туристическая выставка MITT.

Напомним, что выставка MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и всегда высоко оценивается международным сообществом. В этом году на MITT будут представлены практически все национальные туристические объединения всего мира, её посещают байеры из числа туристических операторов и агентств из всех регионов России и более чем из ста иностранных государств. В равной мере будут представлены как зарубежные туристические направления, так и все возможные варианты отдыха внутри России.

Главные цифры MITT-2018:

Число участников: 2 000

Количество стран и регионов мира: 190

Количество российских регионов и курортов: более 60

Число новых участников: более 200

Общая площадь экспозиции: 43 000 кв.метров

Количество павильонов и залов: 7

Партнером выставки MITT-2018 выступит Дубай - важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. За 9 месяцев 2017 года туристический поток из России в Дубай вырос на 96% и достиг 288 тысяч человек. На стенде Дубая в павильоне 1 будут работать сотрудники Департамента туризма Дубая и представители туриндустрии эмирата, представители принимающих операторов, гостиничных сетей и национальных авиакомпаний.

В этом году наиболее масштабно из зарубежных стран будет представлена Турция – экспозиция займёт два павильона. Помимо самого большого на выставке стенда Министерства культуры и туризма Республики Турция, который занимает целый павильон, отдельно выступят все курортные регионы страны и самые популярные у российских туристов и гостей из стран СНГ отели и сети.

Масштабно будет представлен на MITT турбизнес многих стран: Италии, Испании, Португалии, Израиля, Болгарии, Греции, Кипра, Черногории, Словении, Мальдив, Египта, Филиппин, Таиланда, Бразилии, Индии, Туниса, Марокко, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и многих других стран.

Вновь вернулись на MITT стенды Дубая, Южной Африки, Словакии, Карнатаки, Гоа и Шри-Ланки, Сараево, Республики Сан-Марино.

Регионом-партнёром уже пятый год подряд становится Алтайский край.По традиции первый день на выставке объявлен днём Алтайского края. Гости стенда станут участниками дегустации алтайского меда, бальзамов, травяных чаев, в этот же день состоится розыгрыш призов, среди которых - продукция алтайских производителей, сертификаты от туроператоров и средств размещения.

Ведущие туроператоры, с которыми работают крупнейшие агентские сети и турагентства по всей стране, подготовили к выставке широкий спектр ценовых предложений более чем по 60 российским регионам и курортам, в том числе по Санкт-Петербургу, Москве и Московской области, Севастополю и Крыму, Ростову-на-Дону, Калининградской области, Республике Адыгея, Сочи и Краснодарскому краю, включая три главных курорта Красной Поляны: «Роза Хутор», «Газпром» и «Горки Город».

Впечатляюще будут показаны на выставке туристические направления Сибири, Кавказа, Дальнего Востока. Впервые в выставке принимают участие туроператоры, представляющие северные направления: Чукотский и Ямало-Ненецкий Автономные округа, а также Магаданскую область.

Отдельного внимания заслуживает полностью обновлённая деловая программа, рассчитанная на профессионалов туристического рынка.

В первый день,13 марта,на Большой арене в павильоне 2.3 впервые будет организовано интерактивное ток-шоу с участием авторитетных предпринимателей, руками которых создавалась история турбизнеса.

Для иностранных участников состоится аналитическая сессия «Что есть «Идеальная маркетинговая стратегия для продвижения на российском рынке выездного туризма»?».

В этот же день состоится подиумная дискуссия «Турбизнес: фокус на Россию», в которой примут участие туроператоры по внутреннему туризму, представители региональных администраций в сфере туризма и специалисты туристической отрасли

В конференц-зале павильона 8 начнёт свою работу двухдневная конференция MITT Digital, в ходе которой будут подняты вопросы актуальных цифровых и маркетинговых технологий в сфере туризма, а также презентованы новые продукты от экспертов туристического рынка.

В программе насыщенного событиями второго дня работы MITT -14 марта:

Подиумная дискуссия «Тренды нового туристического сезона» / Travel Trends, в ходе которой эксперты рынка расскажут о тенденциях развития мирового туристического рынка и о том, как они уже в самое ближайшее время повлияют на специфику ведения бизнеса.

Бизнес-сессия для отельеров MITT Саммит–Отель «Управление современным отелем: Тренды. Вызовы. Практический опыт» - традиционное и ожидаемое отельерами мероприятие выставки.

Панельная дискуссия «Вызовы российского туристического рынка» / Market Shocks

Топ-менеджеры ведущих туроператоров России расскажут об основных потрясениях и вызовах туристического рынка последних лет.

В этом году во второй раз будет проходить «MITT Академия», которая расширилась до трехдневной серии мероприятий более чем из 25-ти образовательных семинаров, панельных дискуссий и мастер-классов от ведущих специалистов и экспертов отрасли на самые актуальные темы туристического бизнеса, объединённых в тематические блоки Digital, MICE, Персонал, Горнолыжный туризм и Эффективные коммуникации.

В третий день работы выставки, 15 марта, впервые за 25-летнюю историю MITT будет проходить ещё одно мероприятие совершенно нового формата: ток-шоу «Туризм как семейный бизнес». В разговоре «по душам» примут участие те руководители российских туристических компаний, кто силами членов своей семьи создал и преумножил бизнес на фоне постоянно меняющегося рынка, а также смог сохранить и укрепить отношения внутри своей семьи.

ИД "Турбизнес" ждет вас на MITT-2018: Павильон 2, зал 2, стенд С311

/TOURBUS.RU