Новости Где наши туристы отметят первый праздник весны? Эксперты туррынка рассказали нашему порталу о спросе на отдых, приуроченный к празднованию Международного женского дня

Опрошенные нашим порталом эксперты туроператорских компаний и систем бронирования отмечают, что, благодаря тому, что к Международному женскому дню в этом году приурочены четыре выходных дня, спрос на мартовские мини-каникулы в этом году довольно высок. Так, как сообщает Ассоциация туроператоров России, среди зарубежных направлений на мартовские праздники в этом году россияне предпочитают Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Израиль, Кипр, Чехию, Индию, Доминиканскую Республику, Италию, Эстонию, Болгарию и Андорру. Средняя продолжительность таких туров – 4-7 дней. Среди востребованных направлений внутреннего туризма на мартовские праздники лидирует Краснодарский край (Сочи), а также Крым, Подмосковье, Кавказские Минеральные Воды, Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Калининград и Казань. Продолжительность туров по России с датами начала тура 8 марта составляет 3-4 дня. Наталия Лазарева, руководитель отдела рекламы и PR компании «Веди Тургрупп», рассказала нашему порталу, что «в этом году тенденция к увеличению спроса туров на 8 Марта выросла примерно на 10%. В основном выбирают такие направления, как Чехия, Венгрия, Франция, Австрия и Италия». В свою очередь, Александр Тепляков, директор по продажам и маркетингу компании DANKO Travel Company, рассказал нам, что «четыре праздничных дня как нельзя кстати подходят для недолгой поездки в Европу. Еще месяц назад мы закрыли все чартеры и блоки на праздничные даты, включая Италию, Францию, Чехию, Британию и Израиль. Перед праздниками туры на праздничные даты продавались на основе регулярных рейсов, что значительно увеличивало стоимость путевки». Юлия Гундалова, старший менеджер департамента экзотических направлений компании Russian Express, отметила в беседе с нами, что «в последние дни поступило большое количество запросов на короткие праздничные недельные туры на Шри-Ланку – теплое и доступное по цене экзотическое направление, хоть и не близкое». В компании «Библио Глобус» нам сообщили, что составили рейтинг самых доступных зарубежных направлений для экскурсионного, пляжного и экскурсионного отдыха на мартовские даты. Наиболее доступными зарубежными направлениями для экскурсионного отдыха, по данным туроператора, стали Турция (Стамбул), Беларусь, Италия, Испания и Чехия. По данным «Библио Глобус», в список самых доступных зарубежных пляжных направлений на даты, приуроченные к празднованию 8 Марта, вошли Кипр, Объединенные Арабские Эмираты и Индия (Гоа). Среди наиболее бюджетных направлений для горнолыжного отдыха в рейтинг туроператора вошли Болгария и Андорра. Катерина Белоусова, отвечающая за коммуникации в компании Ostrovok, сообщила нам, что в этом году Москва, в отличие от прошлого года, уступила первое место Парижу в популярности на длинных мартовские выходных. При этом Сочи и Красная Поляна покинули топ-10 самых востребованных направлений на мартовские выходные. Ольга Анисько, директор по продажам сервиса онлайн-бронирования Level.Travel, отметила в беседе с нами, что “продажи на мартовские праздники в этом году показывают качественный рост, по сравнению с прошлым, 2017 годом. Цифры увеличились в два с лишним раза. Лидирующим направлением является Иордания, туда собираются отправиться 27% от всех купивших поездки через сервис Level.Travel. Средняя цена такого путешествия – 53 тыс. руб. На втором месте Кипр (23%), цены здесь 49 тыс. руб. Третье место разделили Турция и ОАЭ (по 15%); чтобы отдохнуть возле моря, россияне потратили по 55 и 73 тыс. руб. соответственно». По сведениям поисковой системы Skyscanner, в Международный женский день среди заграничных направлений россияне в этом году выбрали Стамбул, Милан и Прагу. Также в топ-10 самых популярных направлений на грядущие длинные выходные по случаю 8 Марта вошли Барселона, Тбилиси, Мюнхен, Баку и Дубай. Наконец, по статистике онлайн-компании momondo, лидером спроса на 8 Марта в этом году стала Прага. Из европейских направлений также популярны Рим, Париж, Милан и – новичок в десятке – Амстердам. По каждому из них количество поисков увеличилось примерно в два раза. Из российских направлений лидирует Сочи. /TOURBUS.RU

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