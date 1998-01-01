Новости "Уральские авиалинии" полетят в Болонью cразу из шести городов России Наши эксперты комментируют новые регулярные рейсы в Болонью, консолидируемые ведущими туроператорами на итальянском направлении

В апреле авиакомпания "Уральские авиалинии" с апреля открывает новые рейсы в итальянскую Болонью из ряда городов России, сообщает пресс-служба авиакомпании. Полеты будут выполняться из Москвы (Домодедово), Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары раз в неделю по субботам. Из Москвы и Краснодара полеты начнутся 7 апреля, из других городов – 21 апреля и продлятся до конца октября-начала ноября. Напомним, что Болонья – административный центр одноименной провинции и региона Эмилия-Романья на севере Италии. Город расположен в 220 км от Милана, 370 км от Рима, 100 км от Флоренции и 120 км от Римини. Это старейший университетский центр Европы - Болонский университет был основан в 1088 году. Уровень жизни в городе — один из самых высоких в Италии благодаря развитой промышленности и удачному расположению на перепутье транспортных путей. Болонью нередко называют и кулинарной столицей Италии. В Болонье находится один из ведущих итальянских оперных театров, «Театро коммунале ди Болонья». Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый Слон» отметил, что из Ростова-на-Дону пока что никто не выполняет прямых рейсов по этому направлению: «Билеты будут улетать, как горячие пирожки. Впервые в истории два таких крупных туроператора и конкурента Danko Travel Company и PAC Group объединились и поставили один общий рейс. То, что Danko Travel Company и PAC Group решили заменить рейсы в Римини – не очень интересное место, на Болонью – правильное решение. Болонья – очень интересный город, оттуда удобно добраться и во Флоренцию и в Венецию, и в множество других мест. Конкуренции у авиакомпании не будет, так что прогнозы можно дать только самые оптимистичные». В свою очередь генеральный директор Jet Travel Максим Приставко заметил в беседе с нами, что «Этот рейс будет очень востребован у самостоятельных туристов, поскольку в Болонью из Москвы летает только авиакомпания «Аэрофлот» и билеты они предлагают недешевые. Что касается туроператоров, то рейсы будут интересны тем, кто занимается Адриатикой». Татьяна Осипова, генеральный директор казанского туристического агентства «ALS Travel», отметила в беседе с нами, что «Новость эта очень хорошая, рейс будет пользоваться популярностью, поскольку прямые перелеты на этом направлении из Казани сейчас выполняются в основном чартерами. Так что альтернативный перевозчик – это очень хорошая идея. Италия была и раньше очень востребована на нашем рынке, а новый рейс только подстегнет интерес к направлению». Наконец, Екатерина Моисеева, заместитель директора по развитию компании "Море Тревел" заявила нашему порталу, что "в новом весеннее-летнем сезоне рейс в Болонью дает уникальную возможность туристам и отдохнуть в регионе Эмилия-Романья и посетить пляжи Лигурии, либо составить индивидуальный интересный экскурсионный маршрут. Благодаря центральному расположению Болонья идеально подходит для этих целей. Из Екатеринбурга сейчас запланировано не так много летних прямых рейсов по европейским направлениям, поэтому в отсутствии прежних рейсов в Римини и Катанью наши ожидания по загрузке данного рейса очень оптимистичны. Италия - очень востребованное возвратное направление, издавна любимое уральцами". /TOURBUS.RU

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