В этом году в Тунисе ждут 800 тысяч наших туристов

Российский турпоток в Тунис в 2018 году может увеличиться до 800 тысяч человек, сообщила, выступая вчера на пресс-конференции в Москве, министр туризма и ремесел страны г-жа Сальма Эль-Люми Эль-Ракик. По ее словам, в прошлом году ее страну посетили 600 тысяч российских туристов, в 2017 году турпоток немного снизился из-за открытия Турции на российском рынке. "В 2018 году по нашему прогнозу страну посетят до 800 тысяч туристов из России", — заявила министр.

По ее словам, сейчас больше всего туристов приезжает в Тунис из Франции, Германии и Италии. "Российские туристы приезжают к нам уже 20 лет, мы уделяем большое внимание развитию российского рынка, например, стараемся, чтобы указатели дублировались на русском языке", — добавила она.

Министр подчеркнула, что Тунис – это не только пляжи, но и множество исторических и архитектурных достопримечательностей. " У нас более 40 тыс. достопримечательностей, в том числе, 8 памятников, включенных в список наследия ЮНЕСКО, — все это привлекательно для туристов. Мы строим поля для гольфа, развиваем талассо-терапию по французскому примеру. Так что мы много чем можем заинтересовать гостей", — подчеркнула она.

По словам г-жи министра, «Для россиян сейчас разрабатывают особые туристические программы. Помимо этого обсуждается ряд льгот для российского рынка, включая помощь в организации чартерных рейсов. Также с этого года объявления в международных аэропортах Туниса будут делать на русском языке.

Важно, чтобы и наши гиды говорили по-русски, так как россияне не ограничиваются пляжным отдыхом, а любят ездить на экскурсии, интересуются местной кухней».

Кроме того, министр сообщила, что Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года посетят приблизительно 10 тыс. болельщиков из Туниса.

Говоря о проблеме безопасности в стране, министр отметила, что «после терактов на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус и столице страны в 2015 году наши власти приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности в аэропортах, отелях, музеях, на пляжах и в прочих туристических зонах, усилили охрану границ. Теперь нормы безопасности в стране соответствуют стандартам ведущих стран мира в этой области. Показательно, что сейчас европейские государства снимают ограничение на посещение Туниса – например, в конце прошлого года это сделала Великобритания».

Опрошенные нами туроператоры также отмечают возвращение спроса на тунисском направлении в этом году и делают оптимистичные прогнозы на летний сезон. Так, в беседе с нашим порталом Ирина Овчинникова, ведущий менеджер направлений Тунис и Дальний Восток компании «Ванд Интернэшнл», отметила: «Бронирования на летний период на тунисском направлении у нас идут хорошо. В основном мы получаем запросы от пар или индивидуальных туристов, средняя продолжительность тура – 10-14 дней, отели выбирают в основном работающие по системе «все включено» 4*».

В свою очередь, в компании «TUI Россия» нам также сообщили, что «Тунис на стадии раннего бронирования продается очень активно и с хорошей глубиной продаж, вплоть до заключительных заездов сезона. Для нас это новое направление, но в любом случае сейчас динамика продаж вселяет оптимизм».

/TOURBUS.RU