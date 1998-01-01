Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
07 марта
В субботу в Москве начинает работу «Интурмаркет-2018»

Все субъекты России представят свои туристические программы в рамках международной выставки «Интурмаркет», которая пройдет 10 по 12 марта в залах «Крокус Экспо»


XIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет» начнет эту работу в ближайшую субботу в залах «Крокус Экспо». Выставка продлится до 12 сентября и пройдет  при поддержке правительства Российской Федерации, а также министерства культуры, Федерального агентства по туризму, Департамента спорта и туризма г. Москвы, Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО), Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров России .


Как отмечают организаторы, «мероприятие традиционно выступает профильной площадкой для расширения диалога между заинтересованными сторонами и выработки оптимальных решений по вопросам развития туристского рынка. Выставка откроет своим участникам возможность установления межотраслевых деловых контактов и партнерских отношений, необходимых для формирования новых качественных туристских продуктов и повышения уровня сервиса в индустрии гостеприимства».

В выставке примут участие представители всех субъектов Российской Федерации, а также участники туррынка из государств СНГ, Испании, Болгарии, Кипра, Китая, Греции, Германии и других стран.
Особенностью «Интурмаркета» в этом году станет единое экспозиционное пространство, посвященное российским брендовым маршрутам: «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Великий Волжский путь», «Восточное кольцо России», а также «Русская Арктика» и «Реки России».

Среди ключевых мероприятий деловой программы выставки – Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в России, конференции по вопросам развития детского туризма, реализации туристского потенциала малых городов и исторических поселений, правовому обеспечению различных видов туризма», а также VI Саммит Российско-китайского туристического форума, и многое другое.

Как отмечает глава Ростуризма Олег Сафонов «Интурмаркет» ежегодно становится востребованной площадкой для презентации туристского потенциала субъектов Российской Федерации, а также местом установления деловых контактов и развития внутриотраслевого диалога. Выставка этого года проходит накануне важного для нашей страны события – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, поэтому ключевыми темами мероприятия станут туристические возможности городов-организаторов и позитивные изменения в сфере туризма и гостеприимства, которые стали результатом плодотворной работы по подготовке к проведению мирового футбольного первенства».

  

Стратегическим партнеров выставки в шестой раз выступит Алтайский край.  В первый день выставки - День Алтайского края  - будет представлена  концертная программа с участием лучших артистов региона. А каждый посетитель сможет совершить виртуальное путешествие по главным маршрутам региона,ь информацию о крупнейших событиях края и даже  сфотографироваться на фоне природных достопримечательностей Алтайского края - для этого на стенде края создана специальная интерактивная зона.

 

А во второй день работы выставки в 11:00 11 марта на выставке стартует марафон «День Благотворительности», который в этом году впервые пройдет в новом формате: семь часов благотворительности на семи  российских региональных стендах.

Неизлечимо больные дети, которых на попечении детского хосписа «Дом с маяком» более пятисот,  станут адресатами всех сборов на Дне Благотворительности-2018. Точнее, адресат будет один – самый нуждающийся в помощи в данный момент ребёнок, которого накануне назовет хоспис.

Среди участников марафона - Ингушения,Владимирская и Тверская области, Республика Коми.

 

Тематические разделы выставки «Интурмаркет-2018»:

  • Путешествия и отдых
  • Пляжный отдых
  • Познавательный туризм;
  • Приключенческий туризм;
  • Спортивный туризм;
  • Образовательный туризм;
  • Детский туризм;
  • Речные и морские круизы;
  • Бизнес-туризм и MICE;
  • Паломнический туризм
  • Лечебный и медицинский туризм;
  • SPA & Wellness;
  • Санатории, пансионаты, лечебно-оздоровительные учреждения;
  • Транспортные услуги (авиа- и железнодорожные компании, морской, речной транспорт и т.д.);
  • Гостиничный и ресторанный сервис;
  • Страхование в туризме;
  • IT- компании, работающие в сфере туризма;
  • Музеи, заповедники, национальные тематические парки;
  • Учебные заведения, специализирующиеся в сфере туризма и гостеприимства;
  • Отраслевые СМИ и информационные издания (карты, буклеты и путеводители);
  • Недвижимость за рубежом;
  • Ярмарка вакансий

Ключевые деловые мероприятия в рамках "Интурмаркета-2018":

  • конференция по вопросам развития детского туризма;
  • заседание Регионального совета РСТ;
  • обучающий семинар для сотрудников туристско-информационных центров (ТИЦ);
  • презентации туристических возможностей Москвы и Московской области;
  • конференции по малым историческим городам «Настоящая Россия» и «Новые туристические возможности городов „Золотого кольца“»;
  • конференция «Правовое обеспечение различных видов туризма»;
  • круглый стол «Основные тенденции современного развития туристической сувенирной продукции»;
  • День благотворительности на «Интурмаркете»;
  • VI саммит российско-китайского туристического форума;
  • заседание межведомственной рабочей группы по организации обслуживания гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018;
  • совместное заседание координационного совета по туризму Приволжского федерального округа и комитета по импортозамещанию при министерстве культуры РФ по вопросу развития межрегионального маршрута «Великий Волжский путь»;
  • расширенное совещание организаторов и участников межрегионального проекта «Узоры городов России»;
  • межвузовское совещание по вопросам образования в туризме «Проблемы образования в сфере туризма»;
  • заседание межрегионального координационного и экспертного советов проекта «Живые уроки»;
  • всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в России;
  • социально ответственный туризм — концепция продвижения идей и принципов;
  • круглый стол «Событие — календарь — путешествие. Помогите туристу выбрать ваш регион для путешествия»;
  • дискуссионный клуб от «Деловой России» «Новые виды туризма: что будет конкурентным преимуществом территории завтра?»;
  • практический курс академии spa и wellness туризма;
  • круглый стол «Российско-немецкое сотрудничество в сфере туризма. Перспективы и возможности развития»;
  • конференция «Гастрономический туризм в России. Потенциал и инструменты развития»;
  • бизнес-семинар «Digital Travel. Реклама vs Продвижение».

Вся деловая программа «Интурмаркета-2018» - здесь.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 