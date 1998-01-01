Новости В субботу в Москве начинает работу «Интурмаркет-2018» Все субъекты России представят свои туристические программы в рамках международной выставки «Интурмаркет», которая пройдет 10 по 12 марта в залах «Крокус Экспо»

XIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет» начнет эту работу в ближайшую субботу в залах «Крокус Экспо». Выставка продлится до 12 сентября и пройдет при поддержке правительства Российской Федерации, а также министерства культуры, Федерального агентства по туризму, Департамента спорта и туризма г. Москвы, Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО), Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров России .

Как отмечают организаторы, «мероприятие традиционно выступает профильной площадкой для расширения диалога между заинтересованными сторонами и выработки оптимальных решений по вопросам развития туристского рынка. Выставка откроет своим участникам возможность установления межотраслевых деловых контактов и партнерских отношений, необходимых для формирования новых качественных туристских продуктов и повышения уровня сервиса в индустрии гостеприимства».



В выставке примут участие представители всех субъектов Российской Федерации, а также участники туррынка из государств СНГ, Испании, Болгарии, Кипра, Китая, Греции, Германии и других стран.

Особенностью «Интурмаркета» в этом году станет единое экспозиционное пространство, посвященное российским брендовым маршрутам: «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Великий Волжский путь», «Восточное кольцо России», а также «Русская Арктика» и «Реки России».



Среди ключевых мероприятий деловой программы выставки – Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в России, конференции по вопросам развития детского туризма, реализации туристского потенциала малых городов и исторических поселений, правовому обеспечению различных видов туризма», а также VI Саммит Российско-китайского туристического форума, и многое другое.



Как отмечает глава Ростуризма Олег Сафонов «Интурмаркет» ежегодно становится востребованной площадкой для презентации туристского потенциала субъектов Российской Федерации, а также местом установления деловых контактов и развития внутриотраслевого диалога. Выставка этого года проходит накануне важного для нашей страны события – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, поэтому ключевыми темами мероприятия станут туристические возможности городов-организаторов и позитивные изменения в сфере туризма и гостеприимства, которые стали результатом плодотворной работы по подготовке к проведению мирового футбольного первенства». Стратегическим партнеров выставки в шестой раз выступит Алтайский край. В первый день выставки - День Алтайского края - будет представлена концертная программа с участием лучших артистов региона. А каждый посетитель сможет совершить виртуальное путешествие по главным маршрутам региона,ь информацию о крупнейших событиях края и даже сфотографироваться на фоне природных достопримечательностей Алтайского края - для этого на стенде края создана специальная интерактивная зона. А во второй день работы выставки в 11:00 11 марта на выставке стартует марафон «День Благотворительности», который в этом году впервые пройдет в новом формате: семь часов благотворительности на семи российских региональных стендах. Неизлечимо больные дети, которых на попечении детского хосписа «Дом с маяком» более пятисот, станут адресатами всех сборов на Дне Благотворительности-2018. Точнее, адресат будет один – самый нуждающийся в помощи в данный момент ребёнок, которого накануне назовет хоспис. Среди участников марафона - Ингушения,Владимирская и Тверская области, Республика Коми. Тематические разделы выставки «Интурмаркет-2018»: Путешествия и отдых

Пляжный отдых

Познавательный туризм;

Приключенческий туризм;

Спортивный туризм;

Образовательный туризм;

Детский туризм;

Речные и морские круизы;

Бизнес-туризм и MICE;

Паломнический туризм

Лечебный и медицинский туризм;

SPA & Wellness;

Санатории, пансионаты, лечебно-оздоровительные учреждения;

Транспортные услуги (авиа- и железнодорожные компании, морской, речной транспорт и т.д.);

Гостиничный и ресторанный сервис;

Страхование в туризме;

IT- компании, работающие в сфере туризма;

Музеи, заповедники, национальные тематические парки;

Учебные заведения, специализирующиеся в сфере туризма и гостеприимства;

Отраслевые СМИ и информационные издания (карты, буклеты и путеводители);

Недвижимость за рубежом;

Ярмарка вакансий Ключевые деловые мероприятия в рамках "Интурмаркета-2018": конференция по вопросам развития детского туризма;

заседание Регионального совета РСТ;

обучающий семинар для сотрудников туристско-информационных центров (ТИЦ);

презентации туристических возможностей Москвы и Московской области;

конференции по малым историческим городам «Настоящая Россия» и «Новые туристические возможности городов „Золотого кольца“»;

конференция «Правовое обеспечение различных видов туризма»;

круглый стол «Основные тенденции современного развития туристической сувенирной продукции»;

День благотворительности на «Интурмаркете»;

VI саммит российско-китайского туристического форума;

заседание межведомственной рабочей группы по организации обслуживания гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018;

совместное заседание координационного совета по туризму Приволжского федерального округа и комитета по импортозамещанию при министерстве культуры РФ по вопросу развития межрегионального маршрута «Великий Волжский путь»;

расширенное совещание организаторов и участников межрегионального проекта «Узоры городов России»;

межвузовское совещание по вопросам образования в туризме «Проблемы образования в сфере туризма»;

заседание межрегионального координационного и экспертного советов проекта «Живые уроки»;

всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в России;

социально ответственный туризм — концепция продвижения идей и принципов;

круглый стол «Событие — календарь — путешествие. Помогите туристу выбрать ваш регион для путешествия»;

дискуссионный клуб от «Деловой России» «Новые виды туризма: что будет конкурентным преимуществом территории завтра?»;

практический курс академии spa и wellness туризма;

круглый стол «Российско-немецкое сотрудничество в сфере туризма. Перспективы и возможности развития»;

конференция «Гастрономический туризм в России. Потенциал и инструменты развития»;

бизнес-семинар «Digital Travel. Реклама vs Продвижение». Вся деловая программа «Интурмаркета-2018» - здесь. /TOURBUS.RU

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