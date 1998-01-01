Петербург претендует на звание «столицы свадеб»

В рамках состоявшегося на днях ежегодного В2В-форума свадебных площадок его участникам был представлен новый проект «Петербург свадебный», который уже реализован на официальном городском туристическом портале Visit-Petersburg в виде тематического раздела, а также красочного буклета, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Проект включает свадебные площадки и адреса дворцов бракосочетаний, идеи для свадебного торжества, лучшие места для фото и видеосъемок. И еще множество сервисов для намеревающихся вступить в брак, включая характерные только для Петербурга темы вроде Поцелуева моста, памятников Чижику-Пыжику или бегемотихе Тоне, попав в которые монеткой или потерев в определенных местах, можно успешно выйти замуж или жениться.

Причем активную готовность к организации свадебных торжеств в Сверной столице продемонстрировали не только питерские отели, музеи или дворцы, но и курсирующий между Петербургом и Москвой частный поезд «Гранд-Экспресс», который представил на форуме нестандартные варианты проведения свадьбы на колесах.

«Свадьба в Петербурге - новая визитная карточка культурной столицы России: нам есть что предложить, чтобы этот праздник запомнился его участникам на долгие годы. - заявила во время презентации начальник отдела Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) Анна Невинская. – «Петербург свадебный» - городской проект, принять участие в котором могут все заинтересованные лица».

По оценкам экспертов, организация свадебных туров - дело действительно выгодное, поскольку стоимость средней свадьбы в городе на Неве составляет около 600 тыс. рублей, из которых от 6 до 10% достается именно устроителям.

Вместе с тем по мнению Юлии Синянской, главы свадебного агентства Art Jam, «организация и проведение свадьбы - настоящее искусство, заниматься которым должны только профессионалы, способные каждое подобное событие превращать в незабываемый шедевр».

По ее оценке, для многих иногородних россиян, желающих провести свадьбу в Петербурге, непреодолимым препятствием становится нехватка денег, а для иностранцев - отсутствие в городе процедуры официальной выездной регистрации брака и необходимость сбора целого ряда документов для бракосочетания.

Увы, но в одном из наиболее популярных в Питере дворцов бракосочетания (там в свое время сочетались браком и такие иногородние персоны, как Алла Пугачева) подтвердили: в отличие от более чем 15 регионов России и множества стран мира, выездная регистрация брака у нас пока не предусмотрена. Правда, один из инициаторов проекта «Петербург свадебный» Анна Невинская сообщила, что в 2018 году в качестве пилотного проекта с помощью местных законодателей право заключать браки все же получат такие свадебные площадки, как ГМЗ «Гатчина» и «Павловск», Дворец князей Белосельских-Белозерских и мемориальный музей А. В. Суворова.

Старание инициаторов проекта и организаторов свадеб объяснимо: по экспертным оценкам, разрешение выездной регистрации брака и снятие административных барьеров в вопросах оформления документов для иностранцев может помочь экономике Петербурга дополнительно зарабатывать на бракосочетаниях иногородних и зарубежных гостей до пяти млрд рублей в год.

Однако руководитель свадебного агентства «Будьте счастливы» Ксения Годунова подчеркивает: важно сохранить качество услуги. «В настоящее время круг потенциальных заказчиков расширяется, а отсутствие регламентации работы приводит к тому, что на этот рынок может войти кто угодно, - говорит она. - Но проведение свадьбы «под ключ» - особо чувствительная тема, и ее организацию все же лучше поручить профессионалам».

/TOURBUS.RU