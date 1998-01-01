Новости Российский турбизнес ждет «горячая» выставочная неделя Профессионалы туризма рассказали о своем участии в международных турвыставках «Интурмаркет» и MITT, которые пройдут в столице на этой и следующей неделе

Большая столичная туристическая неделя ждет через несколько дней профессионалов отечественного туризма. Начиная с воскресенья одна за другой в столице стартуют две ведущие весенние международные туристические выставки - «Интурмаркет» и MITT. Начнет профессиональный деловой марафон уже в ближайшую субботу XIII международная туристическая выставка «Интурмаркет», которая пройдет с 10 по 12 марта в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон № 2).

Как отмечают организаторы экспозиции, «Интурмаркет» — единственная в России выставка, которая представляет полный турпродукт нашей страны — в ней участвуют абсолютно все регионы России. Без всякого преувеличения — выставка «Интурмаркет» находится «на пике» основного туристического тренда — импортозамещения в туризме». Эстафету горячей недели туризма 13 марта примет крупнейшая отечественная международная туристическая выставка MITT-2018, которая пройдет 13–15 марта в ЦВК «Экспоцентр». Организаторы обещают в этом году в юбилейной 25-й выставке участие более двух тысяч компаний, среди которых принимающие и отправляющие операторы, представители отельного бизнеса, авиа, транспортных и других компаний из 190 стран и регионов мира, которые разместятся в семи павильонах и залах «Экспоцентра». Как рассказала нам Анастасия Сидорович, менеджер бюро путешествий и экскурсии «Джинтур», «наша компания не первый год принимает участие в выставке «Интурмаркет». Пока мы довольны результатами, но решили в этом году также посетить и MITT, пока в качестве обычных посетителей. Нам интересно сравнить экспонентов выставок, узнать, какое мероприятие посещает наибольшее количество гостей. Обычно на «Интурмаркете» нам удается получить хорошее число контактов, но они не всегда достаточно активны. Как экспоненты мы предлагаем туры по Тамбовской области - интерес к нашему направлению заметно растет, надеемся, что этот год покажет отличные результаты». В этом году стратегическим партнером «Интурмаркета» вновь выступает Алтайский край. Как отметила Юлия Федина, начальник отдела маркетинга санатория «Россия» (курорт Белокуриха), «для того чтобы у гостей стенда была возможность хоть на несколько минут почувствовать себя на курорте, мы каждый год презентуем наши уникальные процедуры. Например, в этом году любой желающий может испытать на себе массаж «поющими шарами» с применением алтайского кедрового масла. Для нас участие в выставках всегда представляет особый интерес, так как именно здесь возможен открытый диалог с посетителями. К слову, многие из посетителей стенда затем приезжают в наш санаторий». Сергей Ромашкин, руководитель туроператора «Дельфин», рассказал, что в этом году они примут участие только в туристической выставке MITT-2018. «Раньше наша компания принимала участие сразу в двух туристических выставках. Однако вскоре мы поняли, что это очень дорого и сложно организационно, поскольку жизнь в офисе останавливалась, все работали на стендах. По числу приобретенных контактов мы пришли к выводу, что нам интереснее MITT. Ничего плохого о второй выставке сказать нельзя, мы основывались только на результатах. Да и наши агенты предпочитают MITT». Наталья Приходько, генеральный директор туристической компании «Апогей-ТК», отмечает, что «сейчас легко можно найти всю нужную информацию в интернете или получить каталоги по почте. Но принимать участие в выставке «Интурмаркет» все равно стоит; здесь можно понять, что предлагают регионы, какие программы и новинки есть. Тем более экспонентами тут являются основные туроператоры по внутреннему туризму. Наша компания будет представлена на московском стенде, будем рады встрече». Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», во время беседы с нашим порталом отметил, что «выставка MITT – это лучшая туристическая выставка в России. Она помогает повысить узнаваемость бренда компании, найти новые бизнес-контакты. Конечно, участие в выставке стоит недешево, это многих останавливает, но результат стоит каждой потраченной копейки. Результаты прошлогодней выставки нас очень порадовали, именно поэтому мы приняли решение и в этом году стать экспонентами. Мероприятие активно посещают наши коллеги из стран бывшего СНГ. К примеру, коллеги из Белоруссии очень заинтересованы в поиске новых контактов среди экспонентов. Учитывая все плюсы MITT, в этом году мы решили не просто участвовать, но сделать презентацию. Приглашаем всех на наш стенд в 8 павильоне, наш опознавательный знак – большой розовый слон». В свою очередь, коммерческий директор компании «Русь» Артем Сорокин отметил, что непосредственно в весенних выставках их компания не участвует, но «руководители отделов посетят мероприятие, поскольку здесь всегда можно встретить партнеров. Нам интересен внутренний туризм, морские круизы по всему миру и речные круизы по России». Татьяна Харина, директор "Ориентал Дискавери Груп", в разговоре с нами отметила: «Мы уже давно не принимаем участие в выставках как экспоненты. Но посещаем их, чтобы наладить новые контакты и закрепить старые. Мы периодически посещаем выставки в других странах – Японии, Испании, Германии и др. – как VIP hosted buyer. Особой разницы между выставками у нас и за рубежом я не вижу, все организовано на высоком уровне». Обсуждая популярность и эффективность участия в туристических выставках, директор по маркетингу и В2В компании Aviareps AG Алина Сутулова отметила: «Многие экскурсионные европейские направления переходят от выставок к форматам workshop, что позволяет значительно уменьшить расходы и получить прекрасный результат, так как в данном случае компания выходит уже к своей целевой аудитории. Крупные же выставки по-прежнему интересны массовым пляжным направлениям». Наконец, в представительстве Департамента по туризму Филиппин в России нам сообщили, что в этом году эта страна вновь будет представлена на выставке MITT: «Участие в московской выставке стало уже традиционным для нашего направления. Это возможность заявить о себе, найти новых партнеров. Эта выставка очень важна для туристического имиджа Филиппин». /TOURBUS.RU

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