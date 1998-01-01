Новости Горячие новости Туристический налог вводят в Порту/ Три туроператора выходят из "Турпомощи"/ Туристы из Амурской области жалуются на сотрудников пункта пропуска в китайском Хэйхэ

Туристический налог вводят в Порту Как сообщает АТОР, в муниципалитете Порту объявили, что с марта 2018 года начинает взиматься туристический налог со всех путешественников старше 13 лет, которые останавливаются в местных отелях, гостевых домах или лицензированном туристическом жилье. Каждый турист будет обязан заплатить за ночь проживания 2 евро. Налог будет взиматься при пребывании до 7 ночей подряд. От уплаты сбора будут освобождены лица с инвалидностью, а также те, кто прибывает в Порту для лечения. Мэр Порту Руи Морейра объяснил введение нового налога стремлением уменьшить туристическое давление на общественную инфраструктуру и городские пространства города. Как ожидается, туристический налог будет приносить в городскую казну до 6 млн евро ежегодно. Отметим, что туристический налог уже третий год подряд собирается в Лиссабоне и городах Лиссабонской Ривьеры. Правда, там сумма налога составляет всего 1 евро с человека. По этой причине отельеры Порту возмутились, назвав налог в своем городе «чрезмерным». Как отметил один из отельеров, 2 евро налога в Порту – это стремление зарабатывать на этом сборе столько, сколько и Лиссабон, получая при этом меньше туристов. Три туроператора выходят из "Турпомощи" Туроператоры «РТ Сибирь», «СТМ-А» и «МИП-тур» подали заявления об исключении из членов ассоциации "Турпомощь" в связи с прекращением деятельности в сфере выездного туризма, сообщает ассоциация туроператоров по выездному туризму. "Наблюдательным советом ассоциации «Турпомощь» были рассмотрены заявления об исключении из членов ассоциации в связи с прекращением туроператорской деятельности в сфере выездного туризма и возврате средств из фонда персональной ответственности туроператоров ООО «РТ Сибирь», ООО «СТМ-А», ООО «МИП-тур»", — говорится в сообщении. Как уточняют в ассоциации, если у туроператоров есть неисполненные обязательства перед туристами, то наблюдательным советом будет принято решение о возврате денежных средств из фонда персональной ответственности указанных туроператоров. Туристы из Амурской области жалуются на сотрудников пункта пропуска в китайском Хэйхэ В Министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья призвали власти китайского города Хэйхэ разобраться в конфликтной ситуации на пункте пропуска, сообщается на сайте ведомства. По данным местных СМИ, на которые ссылаются в министерстве, у одного из российских туристов сотрудники китайского пункта пропуска требовали взятку за возможность вернуться домой, у второго вырвали несколько страниц из заграничного паспорта. Возникшая проблема обсуждалась на переговорах с делегацией канцелярии иностранных и миграционных дел Хэйхэ. "Прошу вас со своей стороны разобраться в ситуации. Мы все понимаем, что на пунктах пропуска и России и Китая работают люди. Бывает, что некоторые из них "перегибают палку". Но наша задача попытаться исключить подобные случаи и организовать максимально комфортное пересечение границы гражданами", — обратился к участникам переговоров глава министерства Сергей Дмитриенко, слова которого приводятся в сообщении. Начальник канцелярии иностранных и миграционных дел Хэйхэ Ло Фэй отметил, что об инциденте не слышал, и ему очень неприятно, что подобное происходит. "Данные вопросы находятся в ведении государственных контрольных органов, но будем рекомендовать их руководителям провести работу со своими сотрудниками, чтобы избежать конфликтов", — ответил г-н Ло Фэй. Он заверил, что "о создавшейся ситуации будут проинформированы соответствующие ведомства и приняты все меры по предотвращению таких происшествий", отмечается в сообщении. /TOURBUS.RU



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