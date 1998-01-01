На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение

Ростуризм, РСТ. АТОР и туроператоры комментируют ситуацию в туристических регионах ШРИ-Ланки на фоне обострения конфликта между буддистской и мусульманской общинами страны

Сегодня ведущие мировые СМИ сообщили, что на Шри-Ланке введено чрезвычайное положение после нескольких дней беспорядков между религиозными общинами. Конфликт между двумя общинами разгорелся в последний год после того, как буддисты обвинили мусульман в том, что те вынуждают граждан страны принимать ислам и разрушают буддийские археологические памятники, - сообщают СМИ.

На этом фоне сегодня Ростуризм рекомендовал российским туристам соблюдать осторожность на Шри-Ланке, а туроператоров – предупреждать своих клиентов в связи с неблагоприятной обстановкой в центральной части страны.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских граждан, находящихся на Шри-Ланке или планирующих поездку в эту страну, учитывать данную информацию. Ростуризм также рекомендует туроператорам, осуществляющим туры на территорию островного государства, информировать своих туристов о неблагоприятной обстановке в центральной части Шри-Ланки", — сообщает Ростуризм.

Ростуризм со ссылкой на данные ситуационно-кризисного центра МИД России также отмечает, что в связи с продолжающимися беспорядками в городе Канди в центральной части страны введен комендантский час до 18:00 по местному времени.

"Обращений от наших соотечественников в посольство России в Шри-Ланке не поступало. Ростуризм следит за развитием ситуации", — уточняет ведомство.

Беспорядки на Шри-Ланке не затронули российских туристов, так как они происходят далеко от прибрежных туристических зон, сообщила между тем сегодня в интервью "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"На Шри-Ланке сейчас высокий сезон, из России туда летают чартеры, всплеск бронирований и вылетов будет на ближайшие праздничные выходные, так что россиян на острове сейчас много. Но никакого беспокойства туристы не проявляют – обращений к туроператорам нет", — сказала она.

Туроператоры, опрошенные АТОР, также отмечают, что беспорядки, которые произошли в центральных районах островного государства, происходят вдали от курортных зон на побережье. «Мы предлагаем несколько вариантов экскурсионных маршрутов, ни один из них не включает посещение данных провинций. Чайные плантации есть также и в других регионах, поэтому в целом данная ситуация не должна повлиять отрицательно на спрос на экскурсионные туры и туры на Шри-Ланку в целом», - сообщили в пресс-службе компании «Русский Экспресс».

«Ситуация в районе Канди сегодня нормализуется, мероприятия проходят как обычно. Туристическая полиция подтвердила, что все передвижения туристических автомобилей в районе Канди могут происходить без ограничений», - информируют ланкийские партнеры «ВЕДИ Тургрупп». По их данным, изменений маршрутов или графика движения туристического транспорта нет.

«Мы связались с нашими партнерами на Шри-Ланке, по их информации никакой серьезной проблемы нет. Похожая ситуации уже была в стране в 3 года назад. Режим ЧС никак не отражается на отдыхе туристов. Город Дигана, где произошло столкновение, расположен в 20 км от Канди и не входит в маршрут экскурсионных программ. Отмен экскурсий нет, все достопримечательности открыты для посещений», - рассказала Ольга Затонских, руководитель направления туроператора ПАКС.

«Опасных для туристов волнений наш Шри-Ланке не было: известно в Канди произошел небольшой конфликт между экстремистски настроенными членами буддийской и мусульманской общин. Туристические зоны побережья конфликтом вообще никак не затронуты - они находятся в 150-250 км от Канди. Как-то менять экскурсионные программы пока нет необходимости. Если же такая необходимость возникнет, то маршруты будут изменены. Аннуляций туров нет, бронирования Шри-Ланки идут стабильно», - сообщают представители туроператора ANEX Tour.

Как отмечают также в АТОР, Шри-Ланка - одно из востребованных пляжных направлений на предстоящие мартовские праздники.

/TOURBUS.RU