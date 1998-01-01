Новости Delta полностью отказалась от рейсов в Россию Эксперты комментируют «трудное решение» ведущего американского авиаперевозчика

Крупнейшая американская авиакомпания Delta этой весной не возобновит, как обычно, прямые рейсы из США в Россию, - сообщил сегодня «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. «Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение»,— пояснили там, добавив, что российские пассажиры смогут летать из России в США стыковочными рейсами через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM. В то же время Delta и «Аэрофлот» сохраняют партнерство в рамках альянса SkyTeam и рассматривают новые возможности для взаимного сотрудничества, говорят в американской компании. Ранее Delta уже резко сократила расписание полетов в Москву в конце 2015 года на фоне резкого спада пассажиропотока из Росии, но возобновляла полеты в высокий летний сезон. В то же время источник в «Аэрофлоте» сообщил, что в 2017 году перевозки между двумя странами выросли на 4%, и российский нацперевозчик к лету увеличит емкости на американских направлениях. С начала летнего сезона (конец марта) добавится третий ежедневный рейс в Нью-Йорк (в 2017 году был открыт с 1 июня), частота полетов в Майами вырастет до четырех в неделю (в 2017 году — три). Ежедневный рейс в Лос-Анджелес будет выполняться на Boeing 777 (в прошлом году до 15 мая летал Airbus 330). При этом, как отмечает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, отмена рейсов Delta может стать причиной роста стоимости билетов «Аэрофлота» — единственного перевозчика, сохраняющего прямые перелеты из России в США. При этом источник “Коммерсанта” в российском перевозчике заверил, что «предложения авиакомпании достаточно, чтобы удовлетворить существующий спрос на перевозки, поэтому уход Delta не скажется на тарифах "Аэрофлота"». К тому же, по его словам, до половины авиарынка между РФ и США приходится на полеты европейских и ближневосточных перевозчиков через их хабы. Глава компании Infomost Борис Рыбак согласен, что на ценовые сегменты экономкласса решение Delta не повлияет: на этом направлении достаточно дешевых стыковочных билетов через Европу. Но с уходом Delta с российского рынка «Аэрофлот» получит преимущества, и можно ожидать увеличения цен на билеты на прямые рейсы в премиальных сегментах, полагает эксперт. В любом случае, подчеркивает он, сокращение числа перевозчиков «не может быть положительной новостью для рынка». В то же время гендиректор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев в эфире радиостанции Sputnik выразив сомнение, что принятое американской компанией решение связано только с сокращением пассажиропотока. "Мне кажется, дело не в сокращении пассажиропотока… ну сократили бы количество рейсов – летали бы один-два раза в неделю. Пассажиропоток на направлении есть, , и наши туда летают, и они к нам. Мне кажется, это чисто политический вопрос. Здесь такая ситуация может получиться: у нас существует межправительственное соглашение на международные полеты – если кто-то прекращает полеты, то и мы обязаны прекратить полеты ", – считает г-н Горбачев. В свою очередь в компани Aviasales нашему порталу заявили, что "Аэрофлот" в связи с уходом конкурентов не завышает цены, потому что между Россией и США есть большой выбор из стыковочных и не менее интересных предложений. Чаще всего россияне летают в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. Все четыре маршрута сейчас обслуживает "Аэрофлот". При этом если самый дешевый билет из Москвы в Нью-Йорк у национального перевозчика стоит от 25 тысяч рублей, то билет с пересадкой в Париже обойдется на 4 тысячи дешевле". /TOURBUS.RU

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