Club Med уже думает о следующей зиме

Компания Club Med рассказала о начале продаж туров на следующий зимний сезон и о своих новых горнолыжных комплексах, которые появятся в Альпах

Туроператор Club Med сообщил, что 14 марта он уже начнет продажи туров на Следубщей зимой Club Med предложит более 20 горнлыжных курортов в Альпах и более 25 экзотических направлений: от Доминиканской Республики и Мексики до Маврикия и Мальдив. На весь горнолыжный сезон Club Med ставит удобные прямые рейсы до Гренобля из Москвы по воскресеньям, которые осуществляются «Аэрофлотом», а также прямые рейсы Казань — Гренобль на новогодние праздники.

Интересная новинка следующего зимнего сезона, на которую обращают внимание в компании – «городок» Club Med Les Arcs Panorama, который откроет свои двери 16 декабря 2018 г. Он будет расположен на семейном горнолыжном курорте Arcs в регионе Paradiski на отметке 1600 метров. Зона для катания здесь расположениа на высоте от 3250 до 1250 метров. Вокруг - масса трасс для горных и беговых лыж, а из любого уголка курорта открывается захватывающий вид на долину Тарантез.

Разместиться можно будет в стандартном номере, номере категории «делюкс» или в роскошном сьюте на вершине курорта.

Для гостей от 4 до 17 лет в Club Med Les Arcs Panorama откроются детские клубы Club Med Mini Clubs, будут занятия горными лыжами с инструкторами ESF (Ecole du Ski Francais), а для уютных семейных ланчей будет доступен ресторан Bread&Co с детскими специалитетами и часто организуемыми увлекательными мастер-классами. К услугам гостей также открытый бассейн с подогревом, сауна, турецкая баня, джакузи, а также весь спектр спа-услуг.

Недавно открывшийся Club Med Grand Massif Samoëns Morillon в сердце Северных Альп в регионе Гран Массив также подойдет для отдыха всей семьей. Здесь малыши уже в три года делают первые шаги на лыжах под руководством внимательных тренеров ESF или отдыхают в мини-клубе под наблюдением G.O (от франц. Gentils organisateurs — заботливые организаторы), а подростки с 11 лет могут научиться катанию на сноуборде.

В это время родители занимаются экстремальным катанием на склоне Флэн или осваивают 265 км трасс в живописном регионе Гран Массиф, ужинают в ресторане Skyline Gourmet Lounge, меню которого разработал обладатель двух звезд Мишлен Эдуар Лубэ, или отдыхают в спа.

Наконец, любителям экзотики этой зимой подойдет городок Club Med Punta Cana в Доминикане - здесь гостей ждет фантастический океан, 600 метров пляжа с белоснежным песком, незабываемые закаты и продуманный, яркий, энергичный и наполненный развлечениями досуг. В дополнение к длинному перечню водных видов спорта в 2015 году здесь открылась эксклюзивная цирковая площадка Cirque du Soleil, где представлено 25 видов циркового искусства: банджи-прыжки, трюки на полотнах для воздушной гимнастики, канат, батут, жонглирование, танцы и др.

Под чутким руководством команды Gentils Circassiens («обаятельных циркачей») взрослые и дети с 4 лет могут попробовать себя в роли акробатов и потренироваться в полетах на цирковой трапеции.

Для гостей, желающих тишины, гармонии и полного слияния с природой, обустроена новая роскошная территория Zen Oasis с террасой, садом, бассейном, баром и лаундж-зоной.

Напомним, что компания Club Med, основанная в 1950 году Жераром Блицем, стала пионером в организации каникул премиум-класса по системе «все включено» с фокусом на продуманный и насыщенный досуг. Особое внимание на курортах компании уделяют детям — именно в Club Med в 1967-м придумали детские клубы Mini Clubs.

Сегодня Club Med работает в 26 странах на 4 континентах: компания располагает 70 первоклассными курортами в самых красивых уголках планеты. По всему миру в Club Med работает 23 тыс. сотрудников 110 национальностей.