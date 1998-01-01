Штрафы для авиадебоширов вырастут в десять раз

Юристы и туроператоры обсуждают, повлияет ли ужесточение наказания на нарушителей правил поведения в полете

Штраф за авиадебош может быть увеличен в 10 раз, до 20–40 тыс. рублей. Также может появиться отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тыс. рублей, - сообщила вчера газета "Известия».

Как сообщает издание, правительственная комиссия по законопроектной деятельности планирует рассмотреть и поддержать поправки в КоАП от Минюста, усиливающие наказание за противоправные действия на борту самолетов.

В частности, предлагается увеличить до 20–40 тыс. рублей штраф, который назначается за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна: курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке (сейчас он составляет от 2 до 5 тыс. рублей). При этом сохраняется возможность административно арестовать нарушителя на срок до 15 суток.

Кроме того, Минюст счел необходимым ужесточить наказание за мелкое хулиганство, например, агрессивное поведение на борту, когда пассажир грубит и толкает окружающих. Сейчас за это грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей либо арест на 15 суток. Ведомство предлагает увеличить взыскание до 30–50 тыс. рублей, сохранив возможность ареста.

Напомним, весной 2017 года была введена уголовная ответственность за грубое нарушение общественного порядка на транспорте, выражающее явное неуважение к обществу, — штраф в размере 300–500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Также предлагается со 100 до 1 тыс. рублей увеличить штрафы за нарушение правил фото- и видеосъемки на борту и пользования телефонами.

По данным газеты, законопроект уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ. При этом, как пишет издание, в МВД полагают, что выделение мелкого хулиганства на транспорте в самостоятельное нарушение осложнит работу, так как его трудно будет отделить от уже существующего уголовного состава «Хулиганство» (ст. 213 УК).



Партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов между тем считает, что появление отдельного наказания за мелкое хулиганство на транспорте может привести к негативным последствиям. По его мнению, «в итоге появится больше возможностей трактовать то или иное нарушение как административное или уголовное. Это может увеличить коррупционные риски».

Исполнительный директор юркомпании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов, напротив, полагает, что предложенные изменения обоснованны, поскольку случаи хулиганства на борту в последнее время участились. По его мнению, «с принятием поправок могут появиться сложности с применением новой нормы, однако случаи наступления уголовной ответственности снизятся».

По мнению учредителя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, «Наивно полагать, что человек в алкогольном опьянении или в крайней степени агрессии будет задумываться о том, что ему не хватит денег на выплату штрафа. За существенные нарушения у нас есть серьезная уголовная ответственность, но, судя по статистике, даже это не работает».

Наконец, как отметил в беседе с нами генеральный директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, «Нормальный человек так вести себя не будет, поэтому можно только приветствовать увеличение денежного штрафа за пьяные дебоши. Самолет и так замкнутое пространство, которое вызывает у многих пассажиров опасения, так что же говорить о драках и ругани в салоне? Мало кто может спокойно перенести это.

Сам я, к счастью, никогда с подобным не сталкивался, хотя летаю много и часто. Видимо, это связано с тем, что авиахулиганство явление все же не очень распространенное ввиду карательных мер, которые применяются к нарушителям общественного спокойствия.

Всем, кто желает нарушить покой других пассажиров нужно понимать, что наказание за такое поведение неотвратимо, поэтому это нововведение можно оценить только положительно».

/TOURBUS.RU