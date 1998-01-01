Новости Горячие новости Чиновники Ростуризма оказались в числе самых низкооплачиваемых в России/ Директор турфирмы, обманувшая клиентов на 1,5 млн рублей, пойдет под суд в Красноярском крае/ Шесть горнолыжников погибли и двое пропали без вести при сходе лавин во французских Альпах

Чиновники Ростуризма оказались в числе самых низкооплачиваемых в России Чиновники Ростуризма оказались самыми низкооплачиваемыми среди служащих федеральных ведомств, говорится в материалах Росстата, - сообщает «Интерфакс». Лидером по итогам 2017 года, несмотря на снижение на 0,5%, остался аппарат правительства — его сотрудники получали в среднем 227,3 тыс. рублей в месяц. На втором месте администрация президента, у которой средний показатель по зарплате также снизился на 0,5%, до 217,5 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнула Счетная палата РФ со средним уровнем в 180,7 тыс. рублей (как и в прошлом году). После высших органов власти верхушку рейтинга традиционно продолжают занимать законодательные. В Совете Федерации средняя зарплата госслужащих равнялась 180,2 тыс. рублей (рост на 2,3%), в Госдуме — 160,5 тыс. рублей (рост на 3,6%). Также с "трехзначной" средней зарплатой за ними идет Федеральное казначейство — 160,1 тыс. рублей (рост на 3,6%), МЧС — 151,7 тыс. рублей (рост на 10%), МИД — 148,7 тыс. рублей (рост на 1%). При этом в самом конце списка оказались чиновники Роспечати — 59 тыс. рублей (снижение на 5,4%), Роснедр — 60,2 тыс. рублей (рост на 5,2%) и Ростуризма — 61,3 тыс. рублей (аналогично предыдущему году). В целом среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах в 2017 году составила 118,8 тыс. рублей, что на 2,7% больше, чем в 2016 году. Директор турфирмы, обманувшая клиентов на 1,5 млн рублей, пойдет под суд в Красноярском крае Уголовное дело, состоящее из многих эпизодов мошенничества директора турфирмы, действовавшей в городе Зеленогорске, направлено в суд в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону. Следователи установили, что руководитель в течение полугода заключала с горожанами договоры на предоставление путевок. Люди передавали злоумышленнице деньги, надеясь отдохнуть за границей, однако остались ни с чем. Подозреваемая не приобретала путевки, а полученные деньги использовала по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный 19-ти потерпевшим, составил 1,5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Директор турфирмы находится под подпиской о невыезде. Шесть горнолыжников погибли и двое пропали без вести при сходе лавин во Французских Альпах Два лыжника погибли, один пропал без вести в результате схода лавин в воскресенье во Французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя региона Овернь-Рона-Альпы, сообщает сегодня газета Le Dauphinе Libеrе. Под лавиной, сошедшей у местечка Самоэн, оказалась супружеская пара. Женщину госпитализировали в Салланш, а ее супруг до сих пор не найден. Погодные условия не позволяют спасателям продолжать поисковую операцию. Вторая лавина сошла недалеко от местечка Валлорсин, под снегом оказались три бельгийских лыжника и инструктор. Один из лыжников скончался, другой получил травму спины и был госпитализирован в местный госпиталь в тяжелом состоянии. Еще один лыжник и инструктор не пострадали. Другая лавина сошла на склоне Эгюйетт-де-Позетт. На месте под снегом был обнаружен лыжник без признаков дыхания, спасателям удалось реанимировать его, но позже он скончался в госпитале. Спустя два часа в этом же районе лавина накрыла группу из трех лыжников. Двое не получили повреждений, а третий госпитализирован с тяжелой травмой головы. Четвертая лавина сошла на одной из трасс курорта Авориаз. Пострадавших в результате ее схода нет. В пятницу сообщалось также, что четыре лыжника погибли, один пропал без вести, один ранен в результате схода лавины на горнолыжном курорте Антрон в департаменте Альп-Маритим региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. В Пиренеях объявлен третий уровень опасности в связи с лавинами на высоте более двух тысяч метров. /TOURBUS.RU

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