Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
05 марта
Горячие новости
Чиновники Ростуризма оказались в числе самых низкооплачиваемых в России/ Директор турфирмы, обманувшая клиентов на 1,5 млн рублей, пойдет под суд в Красноярском крае/ Шесть горнолыжников погибли и двое пропали без вести при сходе лавин во французских Альпах

Чиновники Ростуризма оказались в числе самых низкооплачиваемых в России

Чиновники Ростуризма оказались самыми низкооплачиваемыми среди служащих федеральных ведомств, говорится в материалах Росстата, - сообщает «Интерфакс».

Лидером по итогам 2017 года, несмотря на снижение на 0,5%, остался аппарат правительства — его сотрудники получали в среднем 227,3 тыс. рублей в месяц. На втором месте администрация президента, у которой средний показатель по зарплате также снизился на 0,5%, до 217,5 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнула Счетная палата РФ со средним уровнем в 180,7 тыс. рублей (как и в прошлом году).

 

После высших органов власти верхушку рейтинга традиционно продолжают занимать законодательные. В Совете Федерации средняя зарплата госслужащих равнялась 180,2 тыс. рублей (рост на 2,3%), в Госдуме — 160,5 тыс. рублей (рост на 3,6%).

Также с "трехзначной" средней зарплатой за ними идет Федеральное казначейство — 160,1 тыс. рублей (рост на 3,6%), МЧС — 151,7 тыс. рублей (рост на 10%), МИД — 148,7 тыс. рублей (рост на 1%).

 

При этом в самом конце списка оказались чиновники Роспечати — 59 тыс. рублей (снижение на 5,4%), Роснедр — 60,2 тыс. рублей (рост на 5,2%) и Ростуризма — 61,3 тыс. рублей (аналогично предыдущему году).

В целом среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах в 2017 году составила 118,8 тыс. рублей, что на 2,7% больше, чем в 2016 году. 

Директор турфирмы, обманувшая клиентов на 1,5 млн рублей, пойдет под суд в Красноярском крае

Уголовное дело, состоящее из многих эпизодов мошенничества директора турфирмы, действовавшей в городе Зеленогорске, направлено в суд в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Следователи установили, что руководитель в течение полугода заключала с горожанами договоры на предоставление путевок. Люди передавали злоумышленнице деньги, надеясь отдохнуть за границей, однако остались ни с чем.

 

Подозреваемая не приобретала путевки, а полученные деньги использовала по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный 19-ти потерпевшим, составил 1,5 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Директор турфирмы находится под подпиской о невыезде. 

Шесть горнолыжников погибли и двое пропали без вести при сходе лавин во Французских Альпах

Два лыжника погибли, один пропал без вести в результате схода лавин в воскресенье во Французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя региона Овернь-Рона-Альпы, сообщает сегодня газета Le Dauphinе Libеrе.

Под лавиной, сошедшей у местечка Самоэн, оказалась супружеская пара. Женщину госпитализировали в Салланш, а ее супруг до сих пор не найден. Погодные условия не позволяют спасателям продолжать поисковую операцию.

Вторая лавина сошла недалеко от местечка Валлорсин, под снегом оказались три бельгийских лыжника и инструктор. Один из лыжников скончался, другой получил травму спины и был госпитализирован в местный госпиталь в тяжелом состоянии. Еще один лыжник и инструктор не пострадали.

 

Другая лавина сошла на склоне Эгюйетт-де-Позетт. На месте под снегом был обнаружен лыжник без признаков дыхания, спасателям удалось реанимировать его, но позже он скончался в госпитале. Спустя два часа в этом же районе лавина накрыла группу из трех лыжников. Двое не получили повреждений, а третий госпитализирован с тяжелой травмой головы.

Четвертая лавина сошла на одной из трасс курорта Авориаз. Пострадавших в результате ее схода нет.

 

В пятницу сообщалось  также, что четыре лыжника погибли, один пропал без вести, один ранен в результате схода лавины на горнолыжном курорте Антрон в департаменте Альп-Маритим региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.

В Пиренеях объявлен третий уровень опасности в связи с лавинами на высоте более двух тысяч метров.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 