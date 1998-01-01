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05 марта
Выяснилось, в каких аэропортах нашим туристом выгоднее всего оставить свой автомобиль
Сервис OneTwoTrip предоставил нашему порталу рейтинг российских аэропортов по стоимости долгосрочной парковки 

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость долгосрочной парковки в аэропортах России и выяснил, жителям каких городов выгоднее всего оставлять автомобиль в аэропорту на время путешествий. Эксперты сервиса проанализировали минимальную стоимость недельного нахождения автомобиля на официальных парковках 30 крупнейших воздушных гаваней страны.

в том случае, если аэропорт имеет несколько долгосрочных парковок, в сравнении учитывалось минимальное предложение

 

Аэропортами с самой низкой стоимостью парковки стали Шереметьево, Большое Савино (Пермь) и аэропорт Нового Уренгоя, разделившие первую строчку рейтинга. За неделю с автовладельцев здесь возьмут минимум 1400 рублей.

Вторую строчку заняли Кольцово (Екатеринбург), Стригино (Нижний Новгород) и Центральный (Омск), чей тариф на 100 рублей больше (1500 рублей).

Третью — аэропорт Домодедово, минимальная стоимость недели на парковке которого составляет 1550 рублей. 

 

Аэропортами с самой дорогой парковкой стали представители южных регионов. Дороже всего такая услуга обойдется пассажирами аэропорта Симферополя - 8400 рублей за неделю (впрочем, с началом эксплуатации нового терминала у аэропорта расширится парковка, и ее стоимость снизится). Предпоследнюю строчку рейтинга делят аэропорты Сочи, Анапы, Краснодара и Минеральных Вод, где недельная парковка стоит 4200 рублей.

 

Парковки для аэропортов — важная составляющая неавиационного бизнеса, но относятся к ней они по-разному. Одни стараются стимулировать пассажиров ездить в аэропорт на автомобиле, делая стоимость парковки такой, чтобы она была меньше или соизмерима с поездкой на такси. Другие завышают тарифы, фактически лишая поездку на своем авто экономического смысла.

 

Как показал проведенный анализ, стоимость парковки не зависит от пассажиропотока аэропорта: в лидерах рейтинга есть как крупнейшие транспортные узлы страны, так и небольшие региональные аэропорты.

Что касается спроса на такую услугу, то она растет с каждым годам. Туристы и бизнес-пассажиры все чаще оставляют свои автомобили в аэропортах, стремясь к максимальной свободе передвижений до и после перелета”, —  отметил, комментируя результаты опубликованного исследования,  Аркадий Гинес, директор по развитию компании OneTwoTrip.

/TOURBUS.RU

  

Рейтинг аэропортов РФ с самой низкой стоимостью долгосрочной парковки 

 

Место

Город (аэропорт)

Стоимость парковки, руб./неделя 

1

 

Москва (Шереметьево)

1400

Пермь (Большое Савино)

1400

Новый Уренгой

1400

2

Екатеринбург (Кольцово)

1500

Нижний Новгород (Стригино)

1500

Омск (Центральный)

1500

3

Москва (Домодедово)

1550

4

Челябинск (Баландино)

1650

Тюмень (Рощино)

1650

5

Самара (Курумоч)

1750

Новосибирск (Толмачево)

1750

Красноярск (Емельяново)

1750

Хабаровск (Новый)

1750

Уфа

1750

Южно-Сахалинск

1750

Махачкала

1750

6

Москва (Внуково)

1850

7

Санкт-Петербург (Пулково)

2000

8

Калининград (Храброво)

2100

9

Москва (Жуковский)

2250

10

Казань

2300

Владивосток (Кневичи)

2300

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