|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
05 марта
Выяснилось, в каких аэропортах нашим туристом выгоднее всего оставить свой автомобиль
Сервис OneTwoTrip предоставил нашему порталу рейтинг российских аэропортов по стоимости долгосрочной парковки
Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость долгосрочной парковки в аэропортах России и выяснил, жителям каких городов выгоднее всего оставлять автомобиль в аэропорту на время путешествий. Эксперты сервиса проанализировали минимальную стоимость недельного нахождения автомобиля на официальных парковках 30 крупнейших воздушных гаваней страны.
в том случае, если аэропорт имеет несколько долгосрочных парковок, в сравнении учитывалось минимальное предложение
Аэропортами с самой низкой стоимостью парковки стали Шереметьево, Большое Савино (Пермь) и аэропорт Нового Уренгоя, разделившие первую строчку рейтинга. За неделю с автовладельцев здесь возьмут минимум 1400 рублей.
Вторую строчку заняли Кольцово (Екатеринбург), Стригино (Нижний Новгород) и Центральный (Омск), чей тариф на 100 рублей больше (1500 рублей).
Третью — аэропорт Домодедово, минимальная стоимость недели на парковке которого составляет 1550 рублей.
Аэропортами с самой дорогой парковкой стали представители южных регионов. Дороже всего такая услуга обойдется пассажирами аэропорта Симферополя - 8400 рублей за неделю (впрочем, с началом эксплуатации нового терминала у аэропорта расширится парковка, и ее стоимость снизится). Предпоследнюю строчку рейтинга делят аэропорты Сочи, Анапы, Краснодара и Минеральных Вод, где недельная парковка стоит 4200 рублей.
“Парковки для аэропортов — важная составляющая неавиационного бизнеса, но относятся к ней они по-разному. Одни стараются стимулировать пассажиров ездить в аэропорт на автомобиле, делая стоимость парковки такой, чтобы она была меньше или соизмерима с поездкой на такси. Другие завышают тарифы, фактически лишая поездку на своем авто экономического смысла.
Как показал проведенный анализ, стоимость парковки не зависит от пассажиропотока аэропорта: в лидерах рейтинга есть как крупнейшие транспортные узлы страны, так и небольшие региональные аэропорты.
Что касается спроса на такую услугу, то она растет с каждым годам. Туристы и бизнес-пассажиры все чаще оставляют свои автомобили в аэропортах, стремясь к максимальной свободе передвижений до и после перелета”, — отметил, комментируя результаты опубликованного исследования, Аркадий Гинес, директор по развитию компании OneTwoTrip.
/TOURBUS.RU
Рейтинг аэропортов РФ с самой низкой стоимостью долгосрочной парковки
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72