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Выяснилось, в каких аэропортах нашим туристом выгоднее всего оставить свой автомобиль

Сервис OneTwoTrip предоставил нашему порталу рейтинг российских аэропортов по стоимости долгосрочной парковки

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость долгосрочной парковки в аэропортах России и выяснил, жителям каких городов выгоднее всего оставлять автомобиль в аэропорту на время путешествий. Эксперты сервиса проанализировали минимальную стоимость недельного нахождения автомобиля на официальных парковках 30 крупнейших воздушных гаваней страны.

в том случае, если аэропорт имеет несколько долгосрочных парковок, в сравнении учитывалось минимальное предложение

Аэропортами с самой низкой стоимостью парковки стали Шереметьево, Большое Савино (Пермь) и аэропорт Нового Уренгоя, разделившие первую строчку рейтинга. За неделю с автовладельцев здесь возьмут минимум 1400 рублей.

Вторую строчку заняли Кольцово (Екатеринбург), Стригино (Нижний Новгород) и Центральный (Омск), чей тариф на 100 рублей больше (1500 рублей).

Третью — аэропорт Домодедово, минимальная стоимость недели на парковке которого составляет 1550 рублей.

Аэропортами с самой дорогой парковкой стали представители южных регионов. Дороже всего такая услуга обойдется пассажирами аэропорта Симферополя - 8400 рублей за неделю (впрочем, с началом эксплуатации нового терминала у аэропорта расширится парковка, и ее стоимость снизится). Предпоследнюю строчку рейтинга делят аэропорты Сочи, Анапы, Краснодара и Минеральных Вод, где недельная парковка стоит 4200 рублей.

“Парковки для аэропортов — важная составляющая неавиационного бизнеса, но относятся к ней они по-разному. Одни стараются стимулировать пассажиров ездить в аэропорт на автомобиле, делая стоимость парковки такой, чтобы она была меньше или соизмерима с поездкой на такси. Другие завышают тарифы, фактически лишая поездку на своем авто экономического смысла.

Как показал проведенный анализ, стоимость парковки не зависит от пассажиропотока аэропорта: в лидерах рейтинга есть как крупнейшие транспортные узлы страны, так и небольшие региональные аэропорты.

Что касается спроса на такую услугу, то она растет с каждым годам. Туристы и бизнес-пассажиры все чаще оставляют свои автомобили в аэропортах, стремясь к максимальной свободе передвижений до и после перелета”, — отметил, комментируя результаты опубликованного исследования, Аркадий Гинес, директор по развитию компании OneTwoTrip.

/TOURBUS.RU

Рейтинг аэропортов РФ с самой низкой стоимостью долгосрочной парковки

Место Город (аэропорт) Стоимость парковки, руб./неделя 1 Москва (Шереметьево) 1400 Пермь (Большое Савино) 1400 Новый Уренгой 1400 2 Екатеринбург (Кольцово) 1500 Нижний Новгород (Стригино) 1500 Омск (Центральный) 1500 3 Москва (Домодедово) 1550 4 Челябинск (Баландино) 1650 Тюмень (Рощино) 1650 5 Самара (Курумоч) 1750 Новосибирск (Толмачево) 1750 Красноярск (Емельяново) 1750 Хабаровск (Новый) 1750 Уфа 1750 Южно-Сахалинск 1750 Махачкала 1750 6 Москва (Внуково) 1850 7 Санкт-Петербург (Пулково) 2000 8 Калининград (Храброво) 2100 9 Москва (Жуковский) 2250 10 Казань 2300 Владивосток (Кневичи) 2300