Новости Ростуризм сообщил о безвизовом въезде россиян в Бруней Туроператоры прогнозируют рост интереса наших туристов к экзотическому султанату и готовы включить его посещение в комбинированные программы по Юго-Восточной Азии

Ростуризм на своем официальном сайте напоминает российским туристам о том, что для них с этого года действует облегчённый порядок въезда в Бруней. "Для россиян действует облегченный порядок въезда на территорию государства Бруней-Даруссалам. Российские граждане, имеющие заграничные паспорта, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также находиться в Брунее без виз в течение периода, не превышающего 14 дней со дня въезда", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как уточняют в Ростуризме, безвизовый режим не распространяется на граждан, которые отправляются в Бруней-Даруссалам с учебными, предпринимательскими и трудовыми целями. Ранее россияне должны были получать визу в Бруней перед поездкой, государственная пошлина составляла примерно $15. По информации ТАСС, соответствующее соглашение было принято 8 ноября, на встрече АТЭС во вьетнамском Дананге. С российской стороны документ подписал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, со стороны Брунея – второй министр иностранных дел и торговли Лим Джок Сенг. Однако тогда сроки вступления в силу решения не назывались. Напомним, что Бруней — небольшое государство-султанат на острове Борнео в Южно-Китайском море, граничит с Малайзией. Его посещают около миллиона туристов в год, в основном из Малайзии, Китая и Сингапура. Среди главных достопримечательностей султаната - Дворец султана (самая большая в мире жилая резиденция официального правителя, состоящая из 1788 комнат), мечеть Джеймс Аср Хассанала Болкиаха (построена в 1992 году и украшена 29 куполами) и мечеть Омара Али Сайфуддина (построена в 1952 году), а также многочисленные природные парки и заповедники. Бруней посещают в основном в рамках комбинированных туров, включающих в себя путешествие по Малайзии, Индонезии и Сингапуру. Облегчение визового режима также может заинтересовать тех, кто собирается посетить туристический остров Борнео, который разделен между Индонезией, Малайзией и Брунеем. Как отметила в беседе с нами, комментируя эту новость, Наталья Дальбинова, начальник отдела продаж компании «Ориентал Дискавери Груп», «для нас это хорошая новость, так как мы уже много лет предлагаем туры в Бруней. Несколько лет назад попасть в султанат было намного проще, можно было достаточно легко и быстро получить транзитную визу сроком на три дня, и это позволяло составлять удобные комбинации с Малайзией, Сингапуром или Гонконгом. И эти туры пользовались большим спросом. Однако затем выдачу этих виз приостановили, а туристические визы приходилось ждать от месяца до трех, что значительно снизило количество желающих посетить Бруней. Теперь же, когда Бруней стал безвизовым направлением для россиян, мы надеемся, что интерес к этой экзотической стране снова возрастёт». /TOURBUS.RU

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