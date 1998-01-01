Новости Погода и технические неполадки привели к сбоям в авиарасписании в Москве, Омске и Саратове Почти в течение суток не могли вчера вылететь из Москвы в Канкун пассажиры рейса 3515 авиакомпании Nordwind

Чартерный рейс авиакомпании N4 3515 Москва – Канкун (Мексика) был задержан вчера почти на 17 часов, сообщает «Интерфакс». Рейс должен был вылететь из Москвы в воскресенье в 4:20 утра, но вылетел лишь в 21:00. Таким образом, задержка составила 16 часов 40 минут. Соответственно, задерживается также вылет рейса N4 3516 Канкун – Москва. По расписанию, он должен был прилететь в Москву в понедельник в 7:20 утра. Пассажиры рейса в соцсетях сообщают, что вылет из Москвы был перенесен по причине неисправности воздушного судна. "Пассажиры рейса 3515 Москва – Канкун просидели четыре часа в неисправном самолете, который так и не смог вылететь в Канкун. В самолете были проблемы с электричеством. В туалете не было воды. Людей довели до критического состояния, но так и не выпускали из самолета. Мы просили выпустить нас на воздух, т.к. в самолете не работала система кондиционирования. Через четыре часа с лишним подогнали трап и нас отвезли в аэропорт и объявили, что рейс задерживается", — написал один из пассажиров рейса. Представитель авиакомпании в "ВКонтакте" сообщил, что у самолета "замерзла система водоснабжения". По его словам, все пассажиры размещены в гостинице. Рейс будет выполнен резервным самолетом. «Нарекания, конечно, были. Мы ожидали, что отправимся быстро. В итоге людей не высаживали из самолета. Покормили, потом, когда поняли, что уже не укладываемся в летную норму, пассажиров вывели в терминал. И только когда приняли решение о замене воздушного судна, начали расселять по гостиницам. Мы еще раз приносим свои извинения за такие неудобства», - заявил пресс-секретарь авиакомпании. Между тем, «Интерфакс» сегодня сообщает, что московским аэропортам, несмотря на сильный снегопад, к утру понедельника удалось справиться с задержками рейсов и стабилизировать расписание. Как сообщили в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, аэродромные службы на протяжении ночи работали в усиленном режиме. "На аэродромы была выведена снегоуборочная техника. Взлетно-посадочные полосы и рулежки постоянно расчищались и обрабатывались реагентами. Также обрабатывались противообледенительной жидкостью и все самолеты перед вылетом", — сказал собеседник агентства. Ситуация с задержками рейсов стала стабилизироваться еще минувшим вечером, к утру понедельника аэропорты практически вошли в расписание. Задержки рейсов снизились вчетверо. Уходов на запасные аэродромы удалось не допустить, - утверждают в службе. Тем временем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в московских аэропортах все еще задерживаются 10 рейсов. В частности, пять рейсов задержаны в Домодедово, четыре в Шереметьево, один во Внуково. Еще восемь рейсов из Домодедово отменены. Также, согласно данным онлайн-табло омского аэропорта, вылет чартерного рейса RL 8606 Royal Flight из Гоа задержался в субботу на 10 часов. В итоге вместо 13:10 лайнер привез туристов в Омск только в 23:15 того же дня. По словам одного из туристов, которые публикуют омские СМИ, питанием около 250 пассажиров обеспечили только через 8 часов. Неблагоприятные погодные условия также стали причиной задержки вчерашних и сегодняшних авиарейсов в аэропорту Cаратова. На сайте саратовского аэропорта сообщается, что из-за плохих метеоусловий были задержаны воскресные вечерние авиарейсы в Москву (аэропорт Шереметьево). Кроме того, сегодня был отменен утренний авиарейс в Москву (аэропорт Домодедово). /TOURBUS.RU

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