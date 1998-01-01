Пассажиропоток в Хельсинском порту оказался крупнейшим в мире

По итогам 2017 года пассажирский порт Хельсинки стал крупнейшим в мире, обслужив 12,3 млн человек (+2,4% к уровню 2016-го). При этом специалисты отмечают: значительная часть пассажиров приходится на финнов, которые отправляются в соседнюю Эстонию с целью приобретения более дешевых продуктов и алкоголя, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Согласно статистике порта Хельсинки, наибольшее количество пассажиров в 2017-м пришлось на маршрут в Таллинн (9 млн человек, + 3,2%), за которым с огромным отрывом следует Стокгольм (2,3 млн, - 0,1% к уровню 2016 года).

В свою очередь, эстонская сторона зафиксировала прибытие в Таллинн в 2017-м более 4,5 млн иностранных туристов, которые оставили в городе почти 960 млн евро. По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, гостей из-за кордона за год здесь бывает ровно в 10 раз больше, чем в нем имеется жителей.

Правда, в этой бочке меда есть и капля дегтя. По официальной статистике, в 2017-м количество однодневных посещений города возросло на 10%. И тут финские гости вне конкуренции, поскольку именно на них приходится 39% всего въездного турпотока в Таллинн (на следующих за ними россиян – только 10%).

«Значительная часть финнов приезжает в Эстонию не ради музеев: чаще всего они едут для того, чтобы купить более дешевых продуктов и алкоголя, - замечают как специалисты, так и рядовые жители эстонской столицы. – Нередко перед отправлением домой они заходят в супермаркет в порту и скупают там весь алкоголь, который могут унести». Оно и понятно: алкоголь в Финляндии, в среднем, на 72% дороже, чем в целом по странам Евросоюза.

В частности, большая упаковка обычного пива в Эстонии стоит 14 евро (т. е. около 1 тыс. рублей) в то время, как в Финляндии такая же обходится почти в 50 (около 3,5 тыс.). Не случайно в августе 2017 года художник Карел Коплиметс представил арт-проект в виде лодки из примерно 5 тыс. пустых пивных банок, на которой он проследовал из Хельсинки в Таллинн. Для своего проекта Коплиметс собирал в Финляндии только пустые пивные банки от эстонского пива, привезенные в страну финскими потребителями.

Согласно его задумке, арт-проект как нельзя лучше олицетворяет ситуацию, при которой Эстония поставляет в Финляндию дешевую рабочую силу, а жители Страны Суоми, в основном, прибывают в Таллинн за более дешевыми продуктами и алкоголем.

Ситуацию активно эксплуатируют паромные перевозчики: Tallink Grupp и Viking Line усилили маршрут Хельсинки - Таллин за счет эксплуатации новых быстроходных судов (на них дорога в одну сторону занимает всего час), а единственный российский паромный оператор MOBY SPL и вовсе изменил маршрут по Балтике с той целью, чтобы принять участие в дележе этого «пирога».

«Если раньше паром этой компании из Петербурга напрямую следовал в Таллинн, а затем возвращался в Питер через Стокгольм и Хельсинки, сейчас в понедельник он сначала ненадолго (всего на 1,5 часа) заходит в порт финской столицы, чтобы потом отправиться в столицу Эстонии, - констатирует менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. - Это сделано с той целью, чтобы взять на борт финнов, желающих утром в начале рабочей недели оказаться в Эстонии».

В свою очередь, компания Viking Line предлагает клиентам и такие туры, как мини-круизы без выхода на берег. К примеру, ее паром Viking XPRS ежедневно отправляется из Хельсинки в Таллинн вечером, а уже утром возвращается обратно в финскую столицу (длится всего 13 часов). «Вместе с тем он пользуется большой популярностью у финнов, поскольку подразумевает возможность отдохнуть и повеселиться без больших временных затрат», - замечают в компании.

Аналогичные, длительностью около суток, мини-круизы предлагаются компанией и на маршруте из Турку в Стокгольм: есть как вечерний, так и утренний варианты.

/TOURBUS.RU