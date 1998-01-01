Как идет ранее бронирование Туниса?

В начале календарной весны предварительный спрос на тунисском направлении по акциям раннего бронирования остается на уровне прошлого года – сообщает АТОР. на уровне прошлого года.

«Спрос на Тунис по акции раннего бронирования сохраняется примерно на уровне прошлого года. В лидерах запросов у наших клиентов – курорты Сусс и Хаммамет. Туристы предпочитают отдых продолжительностью 11-12 ночей, по системе «All Inclusive», - рассказали в пресс-службе туроператора «Библио-Глобус».

В ANEX Tour спрос на Тунис по акциям раннего бронирования оценили как «достаточно высокий». В топе запросов туроператора по-прежнему курорты Сус, Хаммамет и Монастир. Кроме того, по данным компании, популярность постепенно набирают и талассо-туры на остров Джерба.

Что касается стоимости туров в Тунис, то на этапе раннего бронирования они вполне доступные, - отмечает АТОР. Так у ANEX Tour средний чек по направлению – 20 тыс. руб за человека. Средняя продолжительность тура – 7 ночей, питание – «все включено». Чаще всего туристы выбирают отели категории 4*-5*.

У туроператора «Библио-Глобус» стоимость недельного тура на двоих с проживанием в отеле 3* в начале сезона стартует от 800 у.е. Средний чек на двоих составляет 1600 у.е.

При этом полетная программа ANEX Tour в аэропорт Энфида и на о.Джерба будет осуществляться с 24 апреля по 10 ноября из Москвы и 14 городов России на рейсах авиакомпании AZUR air.

Полетная программа «Библио-Глобус» в Тунис будет выполняться авиакомпанией «Россия» с 30 апреля. Из Москвы и Санкт-Петербурга будет два рейса в неделю по понедельникам и четвергам на бортах Boeing-747 с наличием и мест бизнес-класса. С 6 июня «Библио-Глобус» ставит на направление цепочку из Екатеринбурга на Boeing-737: полеты будут осуществляться дважды в неделю, по средам и субботам.

«НТК Интурист» традиционно предложит туристам вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга на восточное побережье Туниса. Как и в прошлом году, предпочтение будет отдано «регулярке» на рейсах Nouvel Air и Tunis Air.

В планах «НТК Интурист» вернуть и прямые полёты на самый южный массовый курорт Туниса - о.Джерба.

При этом АТОР отмечает, что в этом году после почти трехлетнего перерыва в Тунис возвращается массовый британский турист. Британский МИД не рекомендовал посещать Тунис после террористической атаки в Суссе в июне 2015 года, в ходе которой погибли 30 британцев. В середине февраля 2018 года Thomas Cook первым из туроператоров Великобритании запустил пакетные туры в эту страну. Компания будет выполнять три рейса в неделю в Сусс, а всего в этом году Thomas Cook планирует отправить в Тунис не менее 15 тыс. туристов.

В мае его примеру последует и TUI Group, которая также откроет собственную программу полетов в Тунис, и уже сейчас отмечает высокий спрос на туры.

В беседе с нашим порталом Ирина Овчинникова, ведущий менеджер направлений Тунис и Дальний Восток компании «Ванд Интернешнл» в беседе с нами отметила: «Бронирования на летний период на тунисском направлении у нас идут хорошо. В основном мы получаем запросы от пар или индивидуальных туристов, средняя продолжительность тура 10-14 дней, отели выбирают, в основном, работающие по системе «Все включено» 4*.

В свою очередь в компании «TUI Россия» нам также сообщили, что «Тунис на стадии раннего бронирования продается очень активно и с хорошей глубиной продаж, вплоть до заключительных заездов сезона. Для нас это новое направление, в прошлом году мы не предлагали пакетные туры в Тунис, поэтому сравнить с прошлогодним сезоном, к сожалению, не можем.

В любом случае сейчас динамика продаж вселяет оптимизм».

/TOURBUS.RU