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Россия и Египет обсудили конкретные шаги по возобновлению авиасообщения между странами/ В аэропортах Бразилии ужесточен контроль в связи со вспышкой желтой лихорадки/ Аэропорты Европы работают со сбоями из-за непогоды

Россия и Египет обсудили конкретные шаги по возобновлению авиасообщения между странами

Руководитель Росавиации Александр Нерадько на встрече с чрезвычайным полномочным послом Египта в РФ Ихабом Насром обсудил конкретные шаги на пути к возобновлению воздушного сообщения между двумя странами, сообщает сегодня Росавиация.

«В ходе встречи обсуждались вопросы практической реализации российско-египетских договорённостей, зафиксированных в межправительственном протоколе о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, что позволит после соблюдения определённых формальностей авиакомпаниям «Аэрофлот» и Egypt Air начать выполнение регулярных рейсов между Москвой и Каиром», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сторонами намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению воздушного сообщения между Россией и Египтом, что будет способствовать развитию экономических и культурных взаимосвязей между двумя странами, а также укреплению сотрудничества в сфере гражданской авиации.

Ранее глава авиакомпании EgyptAir Сафуат Муслим объявил, что авиасообщение между Каиром и Москвой может быть возобновлено до конца апреля.

В середине декабря 2017 года Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении авиасообщения в феврале 2018 года.

В аэропортах Бразилии ужесточен контроль в связи со вспышкой желтой лихорадки

Как сообщает г пресс-служба Ростуризма, ряд авиакомпаний ужесточили контроль за наличием у выезжающих из Бразилии пассажиров международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки при посадке на рейс в страны, входящие в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в частности, в Боливию, Венесуэлу, Колумбию, Коста-Рику, Кубу, Никарагуа, Панаму, Суринам, Эквадор и т.д.

Проверки также ожидают тех, кто осуществлял пересадки в аэропортах Бразилии продолжительностью более 12 часов.

«МИД России рекомендует лицам, планирующим частные и служебные поездки в Бразилию или следующим через эту страну транзитом, заблаговременно проводить вакцинацию от желтой лихорадки и иметь при себе соответствующее международное свидетельство. Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, планирующим поездки в Бразилию, учитывать данную информацию», — говорится в сообщении Ростуризма.

Ведомство также призывает туроператоров, реализующих туры в Бразилию, «информировать своих клиентов о необходимости наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки».

В трех юго-западных штатах Бразилии – Минас-Жейрас, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро – с начала года зафиксирован подъем заболеваемости желтой лихорадкой, в том числе, со смертельными случаями. В январе ВОЗ рекомендовала туристам не посещать эти регионы без соответствующей прививки.

Аэропорты Европы работают со сбоями из-за непогоды

Аэропорты в ряде городов Швейцарии, Великобритании и Ирландии частично или полностью прекратили работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают в пятницу аэропорты.

Аэропорт Женевы, закрывшийся ранее в пятницу из-за неблагоприятных погодных условий, объявил на своем сайте о возобновлении работы.

Тем не менее, администрация аэропорта предупреждает, что из-за непогоды пассажиры по-прежнему могут столкнуться с отменами и задержками рейсов.

Сбои в работе аэропорта наблюдаются уже два дня подряд: аэропорт временно закрывался в четверг из-за сильных снегопадов.

До субботы закрыты три крупнейших аэропорта Ирландии, в частности аэропорт Дублина.

"Из-за предупреждения о сильных снегопадах, авиакомпании приостановили все полеты из в и аэропорт Дублина до 3 марта", — говорится в сообщении аэропорта.

Также о закрытии до субботы сообщает аэропорт города Корк и аэропорт города Шаннон.

В Великобритании из аэропортов Бристоля и Эдинбурга временно прекратила вылеты авиакомпания easyJet. До 11.00 по местному времени (14.00 по мск) был закрыт аэропорт Кардиффа. Лондонский аэропорт Хитроу в связи с непрострыми метеоусловиями призывает пассажиров проверять статус рейсов до того, как направиться в аэропорт.

/TOURBUS.RU