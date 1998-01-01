Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Выяснилось, куда стоит отправиться любителям кино Компания momondo поделилась с нашим порталом обзором главных направлений для поездок туристов-киноманов

Кинематограф – один из способов познавать и исследовать мир, и нередко именно фильмы вдохновляют нас на путешествия. Согласно ежегодному опросу momondo, для 21% россиян кино – один из главных источников идей для поездок. В преддверии 90-й церемонии вручения премии «Оскар» специалисты метапоисковика проанализировали все 89 фильмов, выигравших главную номинацию с 1929 года, и определили самые «оскароносные» страны и города мира. Несмотря на то, что кинематограф – это искусство, охватывающее весь земной шар, некоторым местам здесь уделяется больше внимания, чем остальным. И страной, которая чаще всего фигурировала в лучших, по мнению Американской киноакадемии, фильмах, оказались США. И поэтому неудивительно, что именно Штаты стали «самым награждаемым» направлением. Специалисты momondo также проанализировали лучшее время для посещения всех «оскароносных» стран. В случае с США, например, все сильно зависит от конкретного города или штата: климат в стране разнится от суровых морозов Аляски до палящей жары во Флориде. Следом за США в топе встали Великобритания, Франция, Италия и Индия. Эксперты momondo советуют отправляться в Соединенное Королевство с июня по сентябрь – чтобы не застать знаменитое английское ненастье. А вот для поездки в Индию лучше рассмотреть период с октября по март, чтобы не попасть в самое жаркое время. Что касается Италии и Франции, то здесь погода примерно одинаковая: самое комфортное время – с апреля по июнь или с сентября по ноябрь. В списке столиц «Оскара» три из пяти строчек заняли города в США. Величественный Нью-Йорк встал на первом месте, а Чикаго и Лос-Анджелес – на третьем и четвертом соответственно. Живописный Лондон занял вторую строчку, а романтичный Париж замкнул пятерку лидеров. Согласно исследованию momondo, самое благоприятное время для поездок в «города-лауреаты» вот-вот наступит: для вылетов из городов России наиболее низкие цены на перелеты в Нью-Йорк и Чикаго действуют как раз в феврале. В остальные направления топа экономным путешественникам лучше рассмотреть билеты на ноябрь. Наиболее бюджетным для перелета в это время оказался Лондон: средняя стоимость маршрута «туда-обратно» составляет 24,6 тыс. руб. А если ориентироваться не на стоимость путешествия, а на погодные условия, то именно весенние месяцы лучше всего подходят для поездок в главные «оскароносные» города. «Фильмы – одна из самых вдохновляющих вещей. Красивые и впечатляющие сцены остаются перед нашими глазами и после того, как прошли титры. Именно поэтому кино – такой сильный источник вдохновения для путешествий. Конечно, нам хочется прогуляться по местам, которые впечатлили нас на экране, и почувствовать себя героями любимых кинокартин. Причем, согласно нашему опросу, россияне более восприимчивы к кино, чем туристы со всего мира: 13% респондентов из 26 стран мира ответили, что на поездки их вдохновляют фильмы. А среди наших соотечественников этот показатель достигает 21%», – отметила Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоисковика. Когда лучше ехать в «столицы Оскара» Город Лучшие месяцы для посещения Самые выгодные месяцы для поездок из России Средняя стоимость перелета «туда-обратно» в этот месяц в руб. Нью-Йорк Апрель-июнь, сентябрь-ноябрь Февраль 37 576 Лондон Июнь-сентябрь Ноябрь 24 623 Чикаго Апрель-май, сентябрь - октябрь Февраль 38 999 Лос-Анджелес Март-май, сентябрь-ноябрь Ноябрь 43 981 Париж Апрель-июнь, сентябрь-ноябрь Ноябрь 28 324

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