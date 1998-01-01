Новости «Музенидис Трэвел» предложил выбрать между островами и материком Второй бизнес-форум туроператора «Музенидис Трэвел», в ходе которого были раскрыты планы оператора на предстоящий сезон, собрал в центре столицы свыше тысячи профессионалов туризма

В последний день зимы в столице состоялось масштабное туристическое событие второй бизнес-форум туроператора «Музенидис Трэвел», официально открывающий новый сезон работы профессионалов туризма. Представители компании и туристической индустрии встретились на медиаплощадке Известия Hall, чтобы решить вопрос:«Выбор 2018: материк или острова?». В форуме приняли участие свыше тысячи представителей уполномоченных, сетевых и независимых турагентств. Главными событиями стали презентация, охватывающая итоги прошлого года и перспективы сезона-2018, а также самая интригующая часть мероприятия – ток-шоу «Материк VS Острова». Сторону организаторов представили генеральный директор «Музенидис Трэвел – Россия» Александр Цандекиди и генеральный директор «Музенидис Трэвел – Греция» Георгий Масманидис, а также специалисты туроператора и всех подразделений холдинга Mouzenidis Group. Почетными гостями встречи стали президент и основатель холдинга Борис Музенидис, представители дипломатических ведомств, глава представительства Национальной туристической организации Греции в России и странах СНГ Поликарпос Эфстатиу и глава московского представительства Кипрской организации по туризму Димитрис Димитриу. Поблагодарив коллег за эффективную работу, генеральный директор «Музенидис Трэвел – Россия» Александра Цандекиди перешел к презентационному выступлению. В его ходе были подведены итоги делового года 2017, отмечен рост турпотока по направлениям оператора. Так, в Греции компания приняла свыше 400 тыс. туристов, на Кипре – более 20 тыс., уверенный старт показало направления Грузия, которую с «Музенидис» посетили 10 тыс. туристов. Особо отметив рост процента выдачи мультивиз для путешествующих в Грецию (по итогам 2017 года выдано около 90% многократных греческих виз; 40% - на три года), г-н Цандекиди высказал уверенность, что в текущем году тенденция продолжится, и греческая визовая политика по-прежнему будет наиболее лояльной для российских туристов, что особенно актуально в текущем году – 2018-й объявлен перекрестным годом туризма России и Греции. Говоря о бизнес-планах туроператора и подразделений холдинга Mouzenidis Group на 2018 год, г-н Цандекиди анонсировал новинки отельной цепочки Bomo Club – собственной сети холдинга, 12 отелей которой в Греции уже сейчас доступны для бронирования на сезон-2018. Причем в ближайшее время отельная коллекция расширится до 18 гостиниц, включая новинки на Кипре и в Грузии. Обновление ожидает в 2018 году флот авиакомпании Ellinair, собственного авиаперевозчика холдинга. В новом сезоне перевозки будут осуществляться на трех лайнерах типа Airbus A319, пячти бортах Airbus A320 и двух самолетах Boeing 737-300. В целом в этом сезоне маршрутные линии Ellinair соединят Грецию с 13 странами; будут действовать вылеты по 10 направлениям из 15 городов Росиии. Удобная авиановинка – стыковочные рейсы Ellinair на острова Санторини и Миконос через Салоники со сквозной регистрацией на рейсы (с доставкой багажа пассажиров сразу же конечную точку перелета). Отметил спикер другие успешные начинания 2017 года – такие, как особый проект холдинга, торговый центр Enigma Shopping Center на п-ове Халкидики, работу Совета по развитию, собирающего раз в квартал представителей ведущих агентств для делового диалога с туроператором, успешный выход на новое направление выездного туризма – Армению, и, конечно же, заявившее о себе в сезоне 2017 эксклюзивное авианаправление Москва-Кавала. В 2018 году в полетной программе туроператора и авиакомпании Ellinair – очередная эксклюзивная новинка: прямые рейсы на Западный Крит, в регион Ханья. В целом в этом году объемы авиаперевозки на Крит увеличатся вдвое. Расширяя работу и по другим направлениям, таким как Италия, Венгрия, Болгария (Банско) и Россия, холдинг и туроператор уделяют пристальное внимание развитию профильных направлений. Особый приоритет этого сезона – подразделение VIP-туризма Elion Club, в котором задействован отдельный департамент в России, запущен консьерж-сервис, пополнен автопарк. Наступающим летом продолжит работу в отелях Греции популярный проект Grekoleto с собственными анимационными клубами для гостей туроператора: клубы откроются в 29 отелях, специально выбранных для всесторонне комфортного семейного отдыха. С благодарностью отметив работу турагентств, сотрудничающих с «Музенидис», г-н Цандекиди рассказал о большом успехе проекта развития сети УТА (уполномоченных турагентств). Сегодня в проекте участвуют более 3300 турагентств в 7 странах, значительно продвигаясь в показателях продаж от сезона к сезону (в среднем, после вступления в сеть, продажи агентства возрастают на 70%). В числе привлекательных моментов агентской политики гендиректор «Музенидис Трэвел – Россия» назвал «категоричное» отсутствие операторских промотарифов, высокую агентскую комиссию (до 12%), активное развитие онлайн-инструментов и удобных технологических опций для агентов, ускоряющих и оптимизирующих процессы подбора продуктов и бронирования. Презентационную часть продолжило увлекательное ток-шоу «Выбор 2018: материк или острова?» Участниками «противостояния» стали Александр Цандекиди («продвигающий» материковую часть Греции) и генеральный директор «Музенидис Трэвел – Греция» Геогрий Масманидис (оппонент, «отвечающий» за острова), а модератором битвы экспертов выступил Сергей Гущин, руководитель отдела развития туроператора. Оппоненты представили перечень аргументов, начиная от природных условий, отельной базы, достопримечательностей на островах и в континентальной части, и завершая гастрономическими особенностями и персональным выбором мест для отдыха и путешествий. В «официальные помощники» были призваны даже античные боги и герои, исторические памятники, святыни и популярные у туристов места на островах и континенте. Халкидики, Пелопоннес, Аттика, Салоники и Афины, легендарные древние города на материке, или же – Крит, Корфу, Закинф, Тасос и еще сотни островов Эллады и современные курортные комплексы на островах? Противостояние подогревалось независимыми арбитрами – посетителями сайта туроператора, где тоже можно было принять участие в интернет-голосовании. Ток-шоу и голосование завершились с неожиданным, но отчасти предсказуемым результатом: 52% голосов за отдых в материковой Греции против 48%, отдающих предпочтение островам. Георгий Масманидис лаконично подытожил результат интернет-выборов: «Фундамент компании «Музенидис» – это материк, но острова – это ее каркас. Греция и «Музенидис Трэвел» неделимы».



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