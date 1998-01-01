Новости Royal Air Maroc «перелетает» из Шереметьево в Домодедово Эксперты обсуждают, скажется ли на турпотоке перевод рейсов марокканского национального перевозчика в другой столичный аэропорт

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе перевозчика, «в целях расширения географии полетов из России в Марокко и развития сотрудничества с авиакомпаниями-партнерами» с 26 марта Royal Air Maroc, лучший региональный перевозчик Африки по версии Skytrax, переводит все свои московские рейсы из аэропорта Шереметьево в Домодедово. В летнем расписании 2018 года Royal Air Maroc продолжит выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва – Касабланка три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Домодедово в 10:20, из Касабланки – в 00:20 (время местное). Время полета составляет 5 часов 50 минут. Рейсы будут осуществляться на современном комфортабельном самолете Boeing 737-800 в двухклассной компоновке. На время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Royal Air Maroc также запланировала ежедневные рейсы в Москву, чтобы дать больше возможностей марокканским и африканским болельщикам поддержать свои команды. «Улучшение качества продуктов и сервисов наряду с расширением маршрутной сети являются ключевыми направлениями стратегии развития Royal Air Maroc. Смена аэропорта в Москве позволит в полной мере реализовать возможности по развитию географии полетов из России, а также обеспечить удобные стыковки в Домодедово для жителей российских регионов за счет укрепления партнерских отношений с местными перевозчиками. Мы уверены, что россияне по достоинству оценят продукты Royal Air Maroc, фирменное качество сервиса и развитую сеть полетов из нашего хаба в Касабланке», - отметил г-н Хамза Никель, региональный директор Royal Air Maroc в России. Отметим, что по итогам года авиакомпания Royal Air Maroc перевезла более 6,7 млн пассажиров. Перевозчик выполняет более 1500 рейсов в неделю по более чем 90 направлениям. Среди российских путешественников пользуются спросом перелеты в Марокко (Касабланка, Агадир, Марракеш, Танжер, Фес), а также транзитные рейсы в другие страны Африки, Бразилию, Канаду и США. Компания эксплуатирует молодой парк из 55воздушных судов разных типов. Комментируя новость о переводе авиарейсов в Марокко в Домодедово, Юлия Гундалова, старший менеджер департамента экзотических направлений компания Russian Express, отметила в беседе с нами: «На сегодня Марокко все еще не относится к массовым направления, в этом есть в том числе и положительные стороны. На данный момент спрос только «просыпается», подавляющая часть заказов и запросов приходится в глубину 1-2 месяца. Рейсы Royal Air Maroc, конечно, пользуются спросом, и при наличии доступных тарифов, туристы для путешествия в Марокко выбирают именно эту авиакомпанию. Мы предполагаем, что смена аэропорта не должна существенно повлиять на спрос. Кроме Royal Air Maroc прямых рейсов в Касабланку больше ни у кого нет, поэтому если туристы приняли решение посетить Марокко и при этом не хотят лететь со стыковкой – то у них больше нет вариантов. Возможно, будет несколько человек, которые проживают на севере Москвы и Подмосковья и поэтому принципиально летают из Шереметьево, но в то же время, будут и туристы, наоборот, проживающие на юге столицы и предпочитающие Домодедово. Кроме того, есть и туристы в регионах, которые из своего города могут долететь до Москвы только до Шереметьево, но из многих российских городов есть рейсы в Домодедово, которые отлично стыкуются с рейсами Air Maroc». «Думаю, что Марокко – это то направление, к выбору которого люди подходят осознанно, уже после того, как посетили все более популярные страны, и как правило, они планируют тур заблаговременно. Вряд ли смена аэропорта вылета повлияет на их желание увидеть эту страну. Тем более, Air Maroc вылетает и прилетает в удобное время, когда работает общественный транпорт, поэтому добраться до аэропорта могут все желающие»? - заключила наш эксперт. /TOURBUS.RU

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