Новости Речные круизы не уступают в популярности морским Итоги минувшей речной навигации и планы по развитию отечественных речных круизов обсуждались в ходе профессиональной дискуссии в рамках прошедшего на этой неделе в столице Фестиваля круизов

В ходе панельной дискуссии на тему: «По какой дороге плыть? Все, что вы хотели узнать о речных круизах», проходившей в рамках московского Фестиваля круизов - 2018, эксперты подвели итоги речной навигации минувшего года и рассказали о планах по развитию отрасли. В начале встречи Светлана Гончарова, заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот», сообщила, что «2017 год полностью оправдал все наши ожидания и даже превзошел их примерно на 10%. Несмотря на то, что прошлое лето в России было не очень теплым и мы опасались, что это повлияет на спрос на речные круизы, все сложилось просто прекрасно – теплоходы были загружены на 90-95%, таких показателей мы уже давно не видели». Также эксперты обратили внимание, что рост спроса на речные круизы начался еще в 2016 году, и такой интерес к внутреннему туризму явился следствием ограничений на отдых за рубежом. Нынешний же «бум» на речные круизы во многом стал возможен благодаря возвратным круизерам, которые в 2016 году впервые отправились в плавание. «То, что мы делаем, нравится клиентам, и поэтому продукт очень востребован. Прирост 2017 года показывает, что люди осознанно выбирают этот вид отдыха, а не из-за внешних факторов», - отметил Андрей Михайловский, директор по продажам и маркетингу круизной компании «Инфофлот». В свою очередь, Михаил Корнышев, исполнительный директор круизного оператора «НИКА», заявил, что «хорошие показали 2017 года являются плодом нашего упорного труда. Если бы компании не прикладывали столько усилий, ничего бы не было. Мы все придумывали что-то новое, генерировали интересные идеи для отдыха и новых программ, разрабатывали новые маршруты. Наша компания, к примеру, в два раза расширила свою географию, это позволило получить приток новых клиентов». Как отмечали операторы, речные круизы исторически занимают большую нишу на рынке внутреннего туризма. Если посмотреть на причину популярности этого вида отдыха, нужно обратиться к истории СССР, когда круизный отдых был предметом дефицита. Поэтому можно сказать, что нынешний рынок – это хорошо сохранившееся наследие прошлого. Статистика последних лет показывает, что объем продаж компаний, занимающихся продажами речных круизов, в среднем вырос в 5-6 раз. Вполне возможно, отметили эксперты, что грядущий ЧМ-2018 также внесет свои коррективы в статистику продаж. В частности, Анна Ланкович, представитель группы компаний «Истлэнд», сообщила, что им поступают запросы на речные круизы от болельщиков, собирающихся посетить чемпионат. Светлана Гончарова также заметила, что к ним в компанию были обращения с просьбой возить футбольных болельщиков в города, где будут проходить матчи чемпионата. «Идея была очень интересной, но, к сожалению, эта история не сложилась. Мы долго ждали, но никакого решения со стороны партнеров не было принято», - посетовала г-жа Гончарова. Рассказали эксперты и о том, насколько выгодно и удобно работать с речными круизами агентам. «Речные круизы продавать выгодно, начальная комиссия здесь – не менее 10%», - сообщила Светлана Гончарова. - Очень часто на туристическом рынке такой большой комиссии никто не дает. Тем более, что она растет в зависимости от объема продаж. Операторы ориентированы на работу с агентами, поэтому они дают агентам ту же самую цену, что и прямым покупателям». Говоря о наиболее популярных направлениях речных круизов, эксперты единогласно выбрали северо-западное направление. Его предпочитают как начинающие, так и опытные речные круизеры, а также иностранные гости. Однако вскоре может сложиться так, что пальма первенства от Санкт-Петербурга перейдет к Татарстану. Сейчас республика очень активно развивается, открывает новые причалы, улучшает инфраструктуру, заботится о сохранении культурного наследия. Самая комфортная продолжительность круиза, по мнению Андрея Михайловского, 7-11 дней - «за это время отдыхающие могут совершить путешествие и при этом сохранить какое-то количество дней отпуска, чтобы провести их дома». Заканчивая панельное заседание, эксперты обратили внимание на то, что рынок не стоит на месте. Профессионалы индустрии постоянно думают, как усовершенствовать свой продукт и не потерять заинтересованности клиентов. Кроме расширения географии многие стараются предложить тематические круизы. К примеру, у компании «Инфофлот» есть круиз «В гости к российским фермерам», где во время каждой стоянки гостей отвозят в местные деревенские хозяйства. После окончания официальной части мероприятия наш портал пообщался с Сергеем Вороницким, директором по работе с ключевыми клиентами компании «АРТ-Тур», который рассказал о новом интересном предложении компании, также связанном с речными путешествиями – на этот раз по рекам и каналам Европы: «Мы предлагаем уникальный продукт, который стоит особняком на круизном рынке – бронирование «плавучих домов-катеров» компании Le Boat – их флот насчитывает около 900 речных судов для самостоятельной навигации. Этот флот состоит из катеров разного уровня, начиная от бюджетных «лодок» и заканчивая роскошными «судами-виллами». Мы хотим привлечь внимание туриндустрии к этой концепции и поделиться своим опытом, показать, насколько такие самостоятельные путешествия по рекам и каналам Европы интересны и увлекательны. Я уверен - стоит туристу один раз попробовать самостоятельную навигацию, и он уже не захочет искать альтернативу этому отдыху». Подводя итоги состоявшегося Фестиваля круизов, Лариса Антонова, заместитель начальника Управления страхования путешествующих компании «Ингосстрах», отметила в беседе с нами: «Мы очень довольны тем, как прошел Фестиваль круизов - 2018. Было много интересных партнеров, с которыми удалось пообщаться, назначить встречи и заложить фундамент будущих отношений. Кроме того, было приятно встретить старых знакомых. Атмосфера, царившая на мероприятии, стоит отдельного упоминания – было весело, красочно и чувствовалось дружеское расположение всех присутствующих. Такое мероприятие очень нужно индустрии - эта единая площадка, которая собирает под одной крышей ведущих игроков рынка. Особенно приятно, что мероприятие посетили руководители компаний. Мы решили стать партнерами Фестиваля круизов, потому что увидели большой потенциал события, поняли, что оно может помочь в укреплении уже имеющихся и приобретении новых бизнес-контактов». ИД "Турбизнес" с нетерпением ждем встречи со своими друзьями и партнерами на Фестивале круизов в 2019 году!

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