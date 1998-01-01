Россияне возвращаются на балтийские паромы

Оживление в экономике России привело и к росту потока российских туристов на судах паромных компаний, оперирующих в акватории Балтийского моря: но отзывам их представителей, в навигацию 2017 года количество россиян на паромах выросло, как минимум, на 25%. А в этом ожидается еще большим, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

В частности, в прошлом году суда концерна Tallink Grupp выполнили рекордные 9966 рейсов, а количество российских пассажиров на паромах компании в 2017-м увеличилось более чем наполовину. При этом россияне внесли свой вклад и в другие максимальные результаты оператора, который за год перевез свыше 9,8 млн человек, увеличив чистую прибыль на 11,8%.

Кроме того, Tallink Grupp в 2017-м вывел на линию Таллинн-Хельсинки свое новое судно Megastar, а на маршрут Рига-Стокгольм поставил еще одно судно. «2017-й, несмотря на ужесточившуюся конкуренцию, стал для нас действительно рекордным».. – заявил председатель правления AS Tallink Grupp Янек Сталмейстер.

Согласна с этой точкой зрения и директор по продажам в России и странах СНГ Viking Line Елена Коверо. В 2017 году на круизных паромах Viking Line путешествовало 6,88 млн человек - это самый большой показатель за всю историю компании с 1959 года. Что касается россиян, то у них наиболее популярен маршрут из Хельсинки в Стокгольм: в целом им воспользовались свыше миллиона пассажиров.

«Наши российские клиенты чаще выбирают этот маршрут потому, что он для них наиболее удобен как по продолжительности, так и по набору возможностей для отдыха, - считает эксперт. – При этом большую их часть все же составляют индивидуальные туристы: организованные пока в меньшинстве».

По ее оценке, перераспределение потоков туристов началось сразу же после кризиса 2014 года, когда «упал» рубль: если до того продажи туров через российских туроператоров и агентов достигали 80%, затем они снизились практически вдвое.

Что касается единственного заходящего непосредственно в российский порт Петербург оператора MOBY SPL, количество перевезенных им в 2017 году официально не называют. Однако эксперты уверены, что его пассажиропоток не превысил 300 тыс. человек.

Вместе с тем, с учетом общей тенденции, этот оператор тоже намерен расширять бизнес: 1 февраля 2018 года Акилле Онорато, глава компании «Онорато Арматори» (в нее входит группа компаний MOBY) подписал соглашение о постройке двух новых судов грузопассажирского класса.

По сообщению перевозчика, лайнеры вместимостью до 2,5 тыс. человек будут построены по новейшим технологиям судостроения, а первое из них спустят на воду к началу навигации 2021 года. «Мы сделали еще один шаг на пути нашего развития», - сказал по этому поводу Акилле Онорато.



Что касается интереса к Петербургу со стороны зарубежных туристов, генеральный директор MOBY SPL Сергей Котенев констатировал: он не только сохраняется, но и растет. «Мы отмечаем повышенный интерес к Петербургу и к России в целом, - подчеркивает он. – Это связано, в частности, и с проведением в нашей стране Чемпионата мира по футболу 2018 года. И мы готовы в полной мере продемонстрировать ее как безопасное и дружественное туристическое направление».

/TOURBUS.RU