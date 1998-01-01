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ЧМ-2018: Новости спортивного туризма

Москву в период проведения ЧМ-2018 посетят до 800 тысяч туристов/ РЖД запустит более 700 бесплатных поездов для болельщиков/ Ростуризм обновил "черный список" отелей, завысивших цены на период ЧМ-2018

Москву в период ЧМ-2018 посетят до 800 тысяч туристов

Москву в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года посетят 700-800 тыс. туристов, сообщил журналистам на конференции в среду глава департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев.

По его словам, большинство гостей, прибывающих в Россию, выбрали Москву первым пунктом пересечения границы. Российская столица будет главным транспортным хабом.

Г-н Гуляев сообщил, что гостей чемпионата будут встречать 1450 гидов, говорящих на 24 языках, и 810 экскурсоводов, проводящих экскурсии на русском языке. Это официально аккредитованные гиды и экскурсоводы.

Ранее в среду глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что число иностранных гостей ЧМ-2018 может превысить 1,5 млн человек.

РЖД запустит более 700 дополнительных бесплатных поездов для болельщиков ЧМ-2018

"Российские железные дороги" (РЖД) планируют назначить 728 рейсов дополнительных бесплатных поездов для болельщиков чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), сообщает компания.

В РЖД проработали график движения дополнительных бесплатных поездов по 31 маршруту. Всего в обслуживании гостей ЧМ-2018 будет задействован 31 вокзальный комплекс железной дороги в 11 городах.

"Мы планируем перевезти бесплатно более 440 тыс. пассажиров. На сегодняшний момент забронировано более 67 тыс. билетов. Использовать будем новый подвижной состав — "Стрижи" и "Ласточки", — приводятся в сообщении слова гендиректора — председателя правления РЖД Олега Белозерова, посетившего Нижний Новгород.

По его словам, более 2 тыс. человек поездных бригад и более 3 тыс. сотрудников на вокзалах проходят дополнительное обучение навыкам общения с зарубежными туристами, возможностям специализированной помощи, в том числе маломобильным гражданам.

Ростуризм обновил "черный список" отелей, завысивших цены на ЧМ-2018

Ростуризм обновил "черный список" отелей, завысивших цены на период Чемпионата мира по футболу 2018 года, в обновленный документ вошли 23 гостиницы, причем две из них – повторно, сообщил руководитель ведомства Олег Сафонов на конференции в Москве в среду.

По его словам, больше всего нарушений отмечено в Калининградской области – 13, в Санкт-Петербурге – пять, в Ростовской области и Москве – по два. Меньше всего – в Волгоградской области – только одно нарушение.

"В отличие от прошлого раза, когда в актуализированном перечне не оказалось ни одной гостиницы из предыдущей версии документа, на этот раз две гостиницы в Москве ("Гранд Отель Белорусская" и Moscow Points Red October) и одна в Калининграде (отель "Эра Cпа") фигурируют в "черном списке" повторно", — отметил глава Ростуризма.

Он подчеркнул, что предотвращение необоснованного повышения цен на размещение в гостиницах городов-организаторов Чемпионата мира по футболу в период проведения матчей имеет большое значение для имиджа российского туризма.

В Ростуризме уточнили, что обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018, направлен для принятия мер в уполномоченное ведомство – Роспотребнадзор.

/TOURBUS.RU