Новости "Аэроэкспресс" в Шереметьево поменяет вокзал отправления Эксперты оценивают последствия для туристов переноса пункта отправления "Аэроэкспрессов" с Белорусского на Савеловский вокзал

В ходе предстоящей реорганизации сообщения на Московской железной дороге пункт отправления поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево перенесут с Белорусского на Савеловский вокзал, сообщает компания "Российские железные дороги". "В связи со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура (Большой кольцевой линии метро), Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра электричек, планируется перенести точку отправления "Аэроэкспресса" с Белорусского на Савеловский вокзал", — заявил замглавы РЖД Петр Кацыв в интервью корпоративному изданию РЖД. Напомним, что с 2008 г., после завершения строительства терминала "Аэроэкспресса" в Шереметьево, поезда компании курсировали в аэропорт с Савеловского вокзала (до этого, с 2005 г., они ходили до станции Лобня, откуда до аэропорта пассажиров доставляли автобусы). Однако в 2009 г. точка отправления электричек была перенесена на Белорусский вокзал Москвы. Там сейчас работает терминал оператора с кассами. "Также мы предполагаем, что "Аэроэкспресс" будет делать остановку на пересечении с Московским центральным кольцом и, возможно, на платформе Шереметьевская (последняя на Савеловском направлении МЖД перед уходом электричек компании на ветку в аэропорт). Таким образом, привлекательность этого сервиса для пассажиров только повысится, время в пути вырастет незначительно, при этом интервал движения «Аэроэкспресса» сохранится — он будет ходить раз в 30 минут", — добавил топ-менеджер. "В итоге должно получиться так, что пассажир сможет сесть на комфортабельный поезд в Одинцово или в Лобне и с одной пересадкой доехать до аэропорта Шереметьево", — подчеркнул г-н Кацыв, отвечая на вопрос издания о том, как поезда МЦД Одинцово - Лобня будут «состыковываться» с маршрутом «Аэроэкспресса». Отметим, впрочем, что сейчас жителям Одинцово или Лобни также ничто не мешает добираться до Шереметьево с одной пересадкой на Белорусском вокзале. Александр Тепляков, директор по продажам и маркетингу компании DANKO Travel Company, отметил в беседе с нашим порталом, комментируя эту новость: «Я не думаю, что перенос точки оправления «Аэроэкспресса» вызовет какой-то резонанс, так как сомневаюсь, что много людей ежедневно ездит на нем в аэропорт. Если поездки носят разовый характер, то какая разница, ехать с Белорусского или с Савеловского вокзала? Впрочем, возможно, сначала было бы разумно не полностью перевести эти поезда с одного вокзала на другой, а поделить их между двумя вокзалами, иначе могут быть неприятные случаи с теми авиапассажирами, кто по привычке будет приезжать на Белорусский вокзал». В свою очередь Наталия Лазарева, руководитель отдела рекламы и PR компании «ВЕДИ Тургрупп» отметила: «Если вспомнить,ч то изначально «Аэроэкспресс» в Шереметьево ходил именно с Савеловского вокзала, то, скорее всего, туристы быстро адаптируются к изменению и особого негатива это не вызовет». /TOURBUS.RU

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