Новости Куда отправятся 8 марта туристы-индивидуалы? Ведущие системы бронирования предоставили нашему порталу анализ предпочтений наших туристов на период «мини-каникул», приуроченных к первому весеннему празднику

Ведущие системы по онлайн-поиску и бронированию авабилетов и отелей предоставили нашему порталу информацию о том, какие направления отдыха популярны среди наших туристов в предстоящие в этом месяце четыре выходных дня с 8 по 11 марта. Так, сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner сообщает, что в Международный женский день среди заграничных направлений россияне в этом году выбирают Стамбул, Милан и Прагу. Крупнейший город Турции на 8 марта в прошлом году он был лишь на восьмой строчке, тогда как первое место занимала Прага. Рост доли Стамбула в общем рейтинге городов составил 63%. Милан, второй среди самых популярных зарубежных направлений на 8 марта, в прошлом году был на шестом месте. Популярность итальянской столицы моды за это время выросла на треть. Доля Праги, возглавлявшей рейтинг в 2017 году, упала на 19%, тогда как доля Парижа и Рима, которые в прошлом году занимали вторую и третью строчку рейтинга, снизились на 18% и 7% соответственно. Также в топ-10 самых популярных направлений на грядущие длинные выходные по случаю 8 марта вошли Барселона, Тбилиси, Мюнхен, Баку и Дубай. При этом доля столицы Азербайджана по сравнению с прошлым годом выросла в 2,6 раза, а Дубая – в полтора. А самыми быстрорастущими направлениями на 8 марта в этом году стали Гюмри, Шарджа и Пиза, показавшие рост в 8, 6 и 5 раз соответственно. В первую очередь на популярность этих городов повлияло открытие новых авиарейсов. В частности, в Гюмри и Пизу теперь летает «Победа», а прямые рейсы в Шарджу запустил целый ряд авиакомпаний, включая AirArabia, «Россию» и «Азимут». В то же время сервис momondо cообщает, что интерес к путешествиям, приуроченным к первому празднику весны, вырос среди клиентов ресурса на 73%. Большинство из них предпочитают заграничные поездки: 76% отправятся за рубеж и только 24% – в российские города. По статистике momondo, лидером спроса на 8 марта в этом году стала Прага. Из европейских направлений также популярны Рим, Париж, Милан и – новичок в десятке – Амстердам. По каждому из них количество поисков увеличилось примерно в два раза. Среди указанных городов, согласно данным momondo средние цены на перелеты ниже всего в Милан (22,8 тыс. руб.), а выше всего – в Париж (26,6 тыс. руб.). В топ-10 вошел также Стамбул - он на третьем месте. Встречать международный женский день в крупнейший город Турции в этом году отправится в 4 раза больше клиентов компании, чем год назад. На седьмой позиции разместился Тбилиси, спрос на перелеты туда увеличился в два раза. Из российских направлений лидирует Сочи. Москва разместилась на четвертом месте в общем рейтинге, а Санкт-Петербург – на последнем. Тем не менее в праздничные дни стоимость проживания в городе на Неве растет: средний чек за ночь в отеле категории 4-5 звезд обойдется гостям на 34,6% дороже, чем в среднем по марту. Зато тем, кто решит побаловать себя или близких хорошим сервисом в столице, напротив, повезет: цена на проживание будет в среднем ниже на 19,1%. Москва оказалась также направлением с самым бюджетным перелетом в десятке: средняя цена снизилась на 10% относительно прошлого года и составила 10,5 тыс. руб. Один из крупнейших российских интернет-сервисов для путешественников Biletix в преддверии 8 марта, основываясь на аналитике продаж авиабилетов, выяснил, что наши самые активные путешественницы живут в республиках Тыва, Хакасия и в Кабардино-Балкария - в этих российских регионах отмечена наибольшая доля авиабилетов, приобретенных на женщин. В Тыве на женщин приходится 60% всех проданных авиабилетов, в Хакасии и Кабардино-Балкарии – по 55%. Замыкают этот рейтинг Амурская область (39%), Забайкальский край (39%) и Камчатский край (35%). В пятерку наиболее популярных популярных у россиян направлений на приближающиеся праздники вошли Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные воды и Калининград. При этом путешествия на базе авиаперелета составляют 55% от общего числа бронирований. Наконец, по данным поисковика авиабилетов Aviasales, доля бронирований по России на мартовские каникулы составляет 60%. Лидирующие позиции занимают Москва, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь и Санкт-Петербург. В десятку отечественных направлений также вошли Ростов-на-Дону, Махачкала, Казань и Уфа. /TOURBUS.RU

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