Новости «Аэрофлот» полетит в Неаполь и Верону Наши эксперты комментируют влияние на туррынок новых итальянских программ национального авиаперевозчика

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе «Аэрофлота», нацперевозчик открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года. Рейсы будут осуществляться ежедневно по следующему расписанию. В Неаполь рейс SU 2480 вылетает из Шереметьево в 8:10, прилетает в Неаполь в 11:00. Обратный рейс SU 2481 вылетает из Неаполя в 12:00, прилетает в Шереметьево в 16:30 (время местное). В Верону рейс SU 2482 вылетает из Шереметьево в 7:35, прилетает в Верону в 10:00. Обратный рейс SU 2483 вылетает из Вероны в 11:10, прилетает в Шереметьево в 15:30 (время местное). Как подчеркивают в авиакомпании, для «Аэрофлота» Италия традиционно является одним из наиболее популярных туристических направлений. Прямое сообщение с Вероной и Неаполем позволит приблизиться к культурному и художественному наследию Италии. «Верона особенно популярна у поклонников Уильяма Шекспира. Именно в этом городе развивалось действие трагедии «Ромео и Джульетта», там же находится так называемый «Дом Джульетты» - героини одноименной трагедии. Неаполь является третьим по величине городом Италии. Он знаменит своей барочной архитектурой и уникальными музейными коллекциями», - заметили в компании. Комментируя новые рейсы «Аэрофлота», в пресс-службе туроператора «Библио Глобус» нашему порталу сообщили, что «в последнее время туристы все чаще предпочитают путешествовать в рамках одной поездки в разные города Италии, а из Вероны и Неаполя довольно легко можно добраться до других популярных у россиян итальянских городов на поезде либо автомобиле, поэтому новые рейсы могут представлять интерес для самостоятельных туристов. Однако влияние на организованный туризм в данном случае будет минимальным. У туристов “Библио Глобус” в летнем сезоне-2018 востребованностью будет пользоваться отдых на Адриатическом побережье с авиаперелетом в Римини, отдых на побережье в комбинации с разнообразными экскурсионными программами в городах Италии, комбинированный тур "Италия+Швейцария" и "Гранд Тур Италии" с авиаперелетом в а/п Римини. Полетная программа туроператора «Библио Глобус» в предстоящем сезоне будет осуществляется а/к «Россия» (группа компаний «Аэрофлот») в Римини с конца марта по начало октября на комфортабельном лайнере Boeing-737-800. Авиаперелеты будут осуществляться из Москвы два раза в неделю». В свою очередь, Юлия Бердникова, руководитель департамента Италии компании PAC Group, отметила в беседе с нами: «Мы давно и успешно летаем в Неаполь и Верону круглогодично с авиакомпанией S7 и планируем и дальше продолжать сотрудничество.

Появление новых рейсов «Аэрофлота» на направлении мы оцениваем положительно, но считаем, что в некоторые даты на этих направлениях может наблюдаться переизбыток перевозки». /TOURBUS.RU

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