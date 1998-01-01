Новости Finnair увеличит число рейсов в Москву и объем перевозки в Петербург Финский национальный перевозчик рассказал московским журналистам о планах компании в наступающем весенне-летнем сезоне

Авиакомпания Finnair провела в московском ресторане Bjorn традиционную встречу с прессой, на которой были подведены итоги 2017 г. и определены перспективы на будущее. В ноябре этого года авиакомпания Finnair отметит 95 лет со дня основания под именем Aero OY. Свое нынешнее название она носит с 25 июня 1968 г. Пятьдесят лет этой дате – вторая юбилейная цифра 2018 г. у Finnair. Минувший год вышел очень успешным для авиакомпании. «Мы добились отличных финансовых показателей, утроив прибыль по сравнению с прошлым годом, - говорит генеральный директор Finnair Пекка Ваурамо. – Очень важно, что выросло число пассажиров, которые выбирают именно нас. Это лучшая оценка нашей работы, показывающая, что Finnair развивается в правильном направлении, и в 2018 году мы будем придерживаться выбранного курса, продолжая воплощать в жизнь нашу стратегию роста». В прошлом году Finnair уже не первый раз была признана лучшей авиакомпанией Северной Европы на церемонии World Airline Awards. Она единственный скандинавский перевозчик – обладатель четырех звезд в рейтинге лучших авиакомпаний мира Skytrax. Операционная прибыль Finnair за 2017 г. составила 170,4 млн евро. Общая годовая выручка выросла на 10,9% по сравнению с прошлым годом и достигла 2,6 млрд евро. За 2017 г. авиакомпания перевезла 12 млн пассажиров – больше, чем когда-либо в истории Finnair, рост по сравнению с прошлым годом – около 1 млн человек. Доходы от продажи дополнительных услуг выросли на 15,2% и составили 144,6 млн евро. Расширяется парк авиакомпании – осенью 2017 г. были введены в эксплуатацию четыре новых Airbus 350 XWB, в 2018 – 2022 гг. Finnair получит еще восемь таких самолетов. Воздушный флот авиакомпании также пополнился семью новыми Airbus A321. С конца апреля рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться на самолетах Embraer E-190. На борту у них появится бизнес-класс. Появились новые бортовые сервисы, в том числе для пассажиров с детьми, постоянно улучшается карта меню. Принято за правило, когда бортовое питание «туда» отличается от питания «обратно». В рамках внедрения с 2018 г. новой концепции оказания услуг в бизнес-классе обновится меню и появится электронная пресса, в том числе и на русском языке. Особое внимание детям. В программе обслуживания появятся… знаменитые Муми-тролли, как в аэропорту, так и на борту самолетов. Для пассажиров с детьми будет выделена специальная стойка регистрации с изображением забавных сказочных героев. Появится детская зона досмотра. Маленькие пассажиры будут получать муми-билеты, муми-бирки и муми-сувениры. Мультсериал о муми-троллях включен в бортовую видеотеку. В России Finnair летает в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару и Казань. В целом российский рынок демонстрирует увеличение объема перевозок на 29,3% по сравнению с 2016 годом. В 2017 г. количество кресел на рейсах Finnair увеличилось на 19%. В 2017 г. число рейсов на маршруте Москва – Хельсинки – Москва удвоилось, теперь здесь 14 своих рейсов в неделю, на маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки – Санкт-Петербург появился дополнительный рейс, который выполняется шесть раз в неделю. На 2018 г. намечено на треть увеличить объем авиаперевозок между Хельсинки и Санкт-Петербургом благодаря замене самолетов ATR 72-500 на более вместительные Embraer E-190. В результате Finnair сможет ежедневно обеспечивать на этом маршруте почти на 100 мест больше, чем ранее. Кроме того, в апреле в рамках летнего расписания появится третий ежедневный рейс, соединяющий Москву и Хельсинки. С учетом рейсов, выполняемых совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», Москву со столицей Финляндии этим летом будет связывать шесть рейсов в день. Воздушная гавань Хельсинки все чаще становится основным транзитным аэропортом, через который российские пассажиры отправляются в дальнемагистральные перелеты. Прежде всего это характерно для второй российской столицы и ее окрестностей. Ведь из Санкт-Петербурга до Хельсинки полное время в пути составляет всего 40 минут, а в самом аэропорту постарались сделать очень многое для быстрых и удобных стыковок. Главным хитом прошлого года у россиян здесь стали перелеты через Хельсинки в Гавану. Кроме того, аэропорт Хельсинки очень удобно расположен, до города можно доехать автобусом всего за полчаса, а пробок здесь не бывает. В 2017 г. самыми популярными у россиян европейскими направлениями Finnair стали Аликанте, Париж, Прага, Стокгольм, Милан, Мюнхен. Востребованы столица Финляндии и города Лапландии, например, Рованиеми. Россияне летают через Хельсинки в Нью-Йорк, Чикаго, Майами и Сан-Франциско. /TOURBUS.RU

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