Горячие новости

Росавиация отказала AZUR air в допуске на выполнение 28 рейсов/ Николай Патрушев обсудил в Таиланде вопросы безопасности российских туристов/ Туристы вскоре не смогут покупать билеты в израильских городских автобусах

Росавиация отказала AZUR air в допуске на выполнение 28 рейсов

Росавиация отказала в допуске крупнейшей в РФ чартерной авиакомпании AZUR air на выполнение 28 международных рейсов, говорится в материалах ведомства. Как поясняется в документе, авиакомпании отказано в допуске на выполнение 21 чартерного и семи регулярных рейсов.

В частности, перевозчик получил отказ на ежедневные регулярные рейсы из Москвы в Анталью (Турция). Не разрешены также регулярные рейсы в Индию (из Москвы в Гоа, пять рейсов в неделю, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска, Санкт-Петербурга по одному рейсу в неделю). Также не получено разрешение на регулярные рейсы из Москвы в Канкун два раза в неделю.

Помимо этого Росавиация не выдала допуск на чартерные рейсы в Бургас (Болгария) из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Омска, а также из Москвы в Варну (Болгария).

Авиакомпания также получила отказ на чартеры из Москвы Пунта-Кану (Доминикана), Варадеро (Куба), Барселону и Пальма-де-Майорку (Испания). В Барселону, Пальма-де-Майорку, Варадеро и Пунта-Кану отказ получен также на чартерные рейсы из Санкт-Петербурга. Кроме того, не согласованы чартеры в Барселону из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Самары.

Напомним, что Росавиация в начале февраля ограничила до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air.

Николай Патрушев обсудил в Таиланде вопросы обезопасности российских туристов

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудил со своим таиландским коллегой вопросы безопасности российских туристов в королевстве, сообщили сегодня "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"Собеседники обсудили перспективы углубления российско-таиландских отношений в области безопасности. Отдельное внимание уделено обеспечению безопасности пребывающих на отдыхе в этой стране российских туристов", — сообщили в пресс-службе

В тот же день состоялось четвертое заседание российско-таиландской Рабочей группы по вопросам безопасности.

На заседании были затронуты вопросы взаимодействия на антитеррористическом треке, в том числе в области пресечения финансирования терроризма, в сфере информационной безопасности, противодействия экстремизму и транснациональной преступности, сообщили в пресс-службе СБ РФ. Также была обсуждена военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С российской стороны в заседании приняли участие представители аппарата Совета Безопасности РФ, Минюста РФ, Генпрокуратуры, МИД РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Росфинмониторинга.

Туристы вскоре не смогут покупать билеты в израильских городских автобусах

Как сообщает сегодня местная газета «Вести», уже с 8 марта водители автобусов в Иерусалиме прекратят продажу билетов. Постепенно эта инициатива будет распространена и на другие города.

В министерстве транспорта страны заявили, что это позволит водителям сосредоточиться исключительно на процессе управления транспортным средством, что увеличит безопасность пассажиров.

Как сообщила Зина Ройтман, советник министра транспорта, туристы смогут купить пополняемый электронный билет "Рав-кав" (аналог московского билета «Тройка») за пять шекелей ($1,4) у водителя автобуса, а затем пополнять его баланс.

Также в аэропорту Бен-Гурион в ближайшее время планируется открыть специальный пункт продажи и оформления карточки "Рав-кав".

Приобрести обычный билет по-прежнему можно будет удаленно (приложение для смартфона, интернет-сайты автобусных операторов), а также в кассах и аппаратах самостоятельного приобретения билетов на железнодорожных вокзалах.

Минтранс также работает над установкой аппаратов для самостоятельного приобретения билетов на автобусных остановках в различных городах страны.

/TOURBUS.RU