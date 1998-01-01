Новости Прошедшей зимой россияне стали чаще выбирать зарубежный и комфортный отдых В последний день зимы сервис онлайн-бронирования туров Level.Travel предоставил нашему порталу статистику изменений в туристических предпочтениях россиян в заканчивающемся сезоне

Отечественные курорты потеряли лидерство среди зимних направлений отдыха, при этом объем продаж зимних путешествий по нашей стране упал в 3,5 раза – утверждают в сервисе онлайн-бронирования туров Level.Travel. Цены на туры при этом выросли более, чем на треть. Также российские путешественники стали чаще выбирать дорогие и более комфортные отели уровня 4-5* Прошедшей зимой лидирующее место среди всех направлений, продаваемых сервисом, занял Таиланд. Туда решили отправиться 16%от всех покупателей сервиса. Лишь на один процент отстают Объединенные Арабские Эмираты, сюда приобрели путешествия 15% туристов. В прошлом году отдых в ОАЭ выбрали только 3% и это был пятый результат рейтинга. Бронзовым призером стали Россия и Индия. Отечественные курорты потеряли свое лидерство и их доля упала упали с 35% до 10%. А вот отели Гоа сохранили стабильность. В целом минувшей зимой году подросло большинство морских зарубежных направлений, в том числе Вьетнам, Доминикана и даже зимняя Турция. Самым дорогим массовым направлением в этом зимнем сезоне стала Доминикана. Средний чек тура (недельное проживание, перелет) составил в этом сезоне 154 тыс рублей. Таиланд отстает на треть, отдохнуть здесь обошлось туристам в 104 тыс. Еще немного меньше стоил Вьетнам – 92 тыс. за тур. В прошлом году самым дорогим направлением согласно данным сервиса также Доминикана. Там туристы покупали туры в среднем за за 149 тыс. руб. ОАЭ (122 тыс. руб) был на втором месте, а вот замыкал лидерскую тройку Таиланд (94 тыс. руб.). При этом самым дорогим отдыхом минувшей зимой среди клиентов компании стала поездка на Мальдивы. Трое туристов провели здесь 10 дней в гостинице 3* с системой питания «завтрак-обед-ужин» и заплатили за это 686128 рублей. В прошлом году лидером был тот же курорт на Мальдивах. Там при стоимости тура 701875 рублей три человека провели 10 дней в гостинице 4* с пансионом. Самым бюджетным направлением на эту зиму стала Россия. Средняя стоимость поездки обошлась в 25 тыс. руб. Чудь дороже стоил Кипр. За зимний отдых на острове Афродиты россияне платили в среднем 29 тыс. рублей. Третье место по стоимости занимает Чехия (34 тыс. руб.). Самый же дешёвым туром забронированном в компании при этом сеоне неожиданно стало путешествие в Андорру (Энкамп) на двоих человек - всего…4646 рублей. Туристам посчастливилось за эту сумму не только долететь до Барселоны, но и провести в отеле 3* звезды без питания неделю. В прошлом году самой дешевой была поездка в Аланию (Турция). Она стоила на одного человека 5869 рублей (4 дня в отеле 3*). При этом большинство клиентов компании этой зитмой по-прежнему предпочитали отдыхать в трехзвездочных отелях. Такой отдых выбрали 45% туристов. В прошлом году вариант отелей с тремя звездами предпочли 59% путешественников. отпускников, которые выбрали 4* выросла с 15 до 22%, а 5* - с 10% до 14%. Как отметил, подводя результаты исследования, Дмитрий Малютин, генеральный директор сервиса Level.Travel, "За прошедшие три месяца путешественники стали больше тратить на отдых. Этой зимой средний чек вырос на 15 тыс рублей - если в прошлом сезоне 2016-2017 на туры тратили около 51 тыс. рублей, то в этом уже 66 тыс. Также показательно, что отпускники стали чаще выбирать поездки за рубеж, а популярность российских курортов снизилась на 25%". Спрос по основным направлениям массового отдыха в зимнем сезоне 2017/18: Страна Доля в общем спросе Средний чек (руб.) Таиланд 16% 104170 ОАЭ 15% 61321 Россия 10% 24954 Индия 10% 65506 Турция 9% 37866 Вьетнам 6% 91602 Чехия 5% 34301 Кипр 4% 29334 Иордания 4% 46052 Доминикана 4% 153632 Испания 3% 34784

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