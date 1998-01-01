Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
27 февраля
Горнолыжная Россия – как идут продажи?

Ведущие туроператоры рассказали об изменениях в спросе на горнолыжный отдых в России в этом зимнем сезоне


В продолжающемся сезоне туроператоры в целом довольны ходом продаж российских горнолыжных туров. Тем не менее, как сообщает АТОР,   одним из главных трендов этого зимнего сезона многие туроператоры называют снижение спроса на организованные горнолыжные туры в Красную Поляну. Можно говорить о том, что сочинские склоны не добрали в этом году до 30% организованных туристов.

 

Участники рынка считают, что виной тому комплекс из трех основных причин. Это стабилизация курса рубля к евро, которая снова сделала более привлекательными по цене туры на горнолыжные склоны Европы, и повысившиеся средние цены на сочинский горнолыжный продукт.

Наконец, благодаря развивающейся инфраструктуре и более доступным ценам, конкуренцию Сочи в этом сезоне составили региональные горнолыжные курорты, такие как Домбай, Архыз, Шерегеш, которые оттянули на себя часть организованного потока.

 

«Всплеска спроса на российские горнолыжные курорты в этом сезоне не ощущалось. Пользовались спросом популярные курорты Красной Поляны – «Роза Хутор», «Горки Город», «ГТЦ Газпром». Большая часть горнолыжников сегодня предпочитают не пользоваться услугами туристических компаний, они бронируют отели самостоятельно, получая привилегии и бонусы от отелей как постоянные клиенты», - отмечает Алена Громова, директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel.

 

В Национальном туроператоре «АЛЕАН» отмечают, что в этом сезоне спрос на Красную Поляну снизился из-за достаточно высоких цен на туры в сравнении с другими российскими и заграничными курортами.

У туроператора ANEX Tour количество заявок на горнолыжный Сочи за год снизилось примерно на 30%. «Сочи – прекрасный зимний курорт, но стоимость каждый год повышается и происходит размытие соотношения цена/качество для организованных туристов», – констатируют в компании.

 

 Что касается общего потока туристов в Красную Поляну, то Ольга Филипенкова, директор по маркетингу и продажам «Роза Хутор», отмечает, что на курорте рассчитывают принять порядка 920 тысяч туристов по итогам горнолыжного сезона – 2018, что на 15% превышает прошлогодний показатель. По ее данным, загрузка в феврале 2018 выросла на 17% по сравнению с февралем 2018, а апрель уже заполнен на 50%. Однако рост этот обеспечен в основном самостоятельными туристами, – отмечает АТОР.

  

При этом эксперты "АЛЕАН" отмечают, что спрос на горнолыжные курорты Домбай, Архыз и Приэльбрусье в этом сезоне выше на 20%, чем в аналогичный период прошлого года. «Особенно выросли показатели продаж Архыза и Приэльбрусья. Этому способствовали достаточно низкие цены на проживание в отелях этих курортов», - говорят представители туроператора.

В «TUI Россия» сообщают, что общий рост спроса на внутреннюю «горнолыжку» по сравнению с прошлой зимой в компании вырос на 30%.

 

Продажи туров на февраль-март у туроператоров идут на стабильном уровне, у большинства туроператоров глубина продаж достигает конца марта. По данным туроператоров, сейчас отели Домбая, Архыза и Приэльбрусья практически полностью загружены, хорошую загрузку обещают до конца сезона.

«По нашим наблюдениям, этот горнолыжный сезон вполне удался. Спрос стабилен и, скорее всего, будет держаться до конца сезона», - резюмировали в пресс-службе  туроператора "АЛЕАН".

 

В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нами рассказал, что «в этом году  продажи туров на горнолыжные курорты России остались на уровне 2017 года, то есть идут очень хорошо. Единственный нюанс – это курорт Красная Поляна,  средняя температура там  сейчас до +10С, поэтому снег уже стал таять. Если погодные условия не изменятся, то к середине марта по этому направлению продажи закроются.

Отлично продаются курорты Эльбрус, Архыз  и многие другие. С нетерпением ждем и начала работы нового горнолыжного курорта в Чечне – Ведучи».

 

Елена Савченко, заместитель гендиректора компании «Роза Ветров»,  отметила в беседе с нами, что, в отличие от мнения ряда экспертов,  «Роза Хутор» в этом году продается активнее, чем в предыдущем. На сегодняшний день это один из лучших горнолыжных курортов России с отличной инфраструктурой. Гостям  здесь предлагают массу активных развлечений, концертов, фестивалей».

 

Наконец, Сергей Ромашкин, гендиректор компании «Дельфин», рассказал нам, что  «Роза Хутор» продается в этом сезоне на уровне прошлого  года, каких-то примечательных событий здесь не происходит. Курорт достиг «зрелости», он хорошо известен, загрузка достаточно высокая.  Дальнейшее его  развитие будет  связано с введением единого ски-пасса, увеличением количества трасс,  уменьшением очередей».

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 