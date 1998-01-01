Новости Горнолыжная Россия – как идут продажи? Ведущие туроператоры рассказали об изменениях в спросе на горнолыжный отдых в России в этом зимнем сезоне

В продолжающемся сезоне туроператоры в целом довольны ходом продаж российских горнолыжных туров. Тем не менее, как сообщает АТОР, одним из главных трендов этого зимнего сезона многие туроператоры называют снижение спроса на организованные горнолыжные туры в Красную Поляну. Можно говорить о том, что сочинские склоны не добрали в этом году до 30% организованных туристов. Участники рынка считают, что виной тому комплекс из трех основных причин. Это стабилизация курса рубля к евро, которая снова сделала более привлекательными по цене туры на горнолыжные склоны Европы, и повысившиеся средние цены на сочинский горнолыжный продукт. Наконец, благодаря развивающейся инфраструктуре и более доступным ценам, конкуренцию Сочи в этом сезоне составили региональные горнолыжные курорты, такие как Домбай, Архыз, Шерегеш, которые оттянули на себя часть организованного потока. «Всплеска спроса на российские горнолыжные курорты в этом сезоне не ощущалось. Пользовались спросом популярные курорты Красной Поляны – «Роза Хутор», «Горки Город», «ГТЦ Газпром». Большая часть горнолыжников сегодня предпочитают не пользоваться услугами туристических компаний, они бронируют отели самостоятельно, получая привилегии и бонусы от отелей как постоянные клиенты», - отмечает Алена Громова, директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel. В Национальном туроператоре «АЛЕАН» отмечают, что в этом сезоне спрос на Красную Поляну снизился из-за достаточно высоких цен на туры в сравнении с другими российскими и заграничными курортами. У туроператора ANEX Tour количество заявок на горнолыжный Сочи за год снизилось примерно на 30%. «Сочи – прекрасный зимний курорт, но стоимость каждый год повышается и происходит размытие соотношения цена/качество для организованных туристов», – констатируют в компании. Что касается общего потока туристов в Красную Поляну, то Ольга Филипенкова, директор по маркетингу и продажам «Роза Хутор», отмечает, что на курорте рассчитывают принять порядка 920 тысяч туристов по итогам горнолыжного сезона – 2018, что на 15% превышает прошлогодний показатель. По ее данным, загрузка в феврале 2018 выросла на 17% по сравнению с февралем 2018, а апрель уже заполнен на 50%. Однако рост этот обеспечен в основном самостоятельными туристами, – отмечает АТОР. При этом эксперты "АЛЕАН" отмечают, что спрос на горнолыжные курорты Домбай, Архыз и Приэльбрусье в этом сезоне выше на 20%, чем в аналогичный период прошлого года. «Особенно выросли показатели продаж Архыза и Приэльбрусья. Этому способствовали достаточно низкие цены на проживание в отелях этих курортов», - говорят представители туроператора. В «TUI Россия» сообщают, что общий рост спроса на внутреннюю «горнолыжку» по сравнению с прошлой зимой в компании вырос на 30%. Продажи туров на февраль-март у туроператоров идут на стабильном уровне, у большинства туроператоров глубина продаж достигает конца марта. По данным туроператоров, сейчас отели Домбая, Архыза и Приэльбрусья практически полностью загружены, хорошую загрузку обещают до конца сезона. «По нашим наблюдениям, этот горнолыжный сезон вполне удался. Спрос стабилен и, скорее всего, будет держаться до конца сезона», - резюмировали в пресс-службе туроператора "АЛЕАН". В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нами рассказал, что «в этом году продажи туров на горнолыжные курорты России остались на уровне 2017 года, то есть идут очень хорошо. Единственный нюанс – это курорт Красная Поляна, средняя температура там сейчас до +10С, поэтому снег уже стал таять. Если погодные условия не изменятся, то к середине марта по этому направлению продажи закроются. Отлично продаются курорты Эльбрус, Архыз и многие другие. С нетерпением ждем и начала работы нового горнолыжного курорта в Чечне – Ведучи». Елена Савченко, заместитель гендиректора компании «Роза Ветров», отметила в беседе с нами, что, в отличие от мнения ряда экспертов, «Роза Хутор» в этом году продается активнее, чем в предыдущем. На сегодняшний день это один из лучших горнолыжных курортов России с отличной инфраструктурой. Гостям здесь предлагают массу активных развлечений, концертов, фестивалей». Наконец, Сергей Ромашкин, гендиректор компании «Дельфин», рассказал нам, что «Роза Хутор» продается в этом сезоне на уровне прошлого года, каких-то примечательных событий здесь не происходит. Курорт достиг «зрелости», он хорошо известен, загрузка достаточно высокая. Дальнейшее его развитие будет связано с введением единого ски-пасса, увеличением количества трасс, уменьшением очередей». /TOURBUS.RU

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