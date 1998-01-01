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"Аэрофлот" увеличил допустимый размер бесплатной ручной клади/ Аномальные холода нарушили работу транспорта в Западной Европе/ В Финляндии устанавливают биткоин-автоматы для российских туристов

"Аэрофлот" увеличил допустимый размер бесплатной ручной клади

"Аэрофлот" изменил правила провоза ручной клади пассажирами в салоне самолета. Как следует из сообщения перевозчика, габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать: 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

Ранее допустимые габариты составляли 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту.

При этом установленные нормы веса ручной клади на регулярных рейсах "Аэрофлота" не изменились. Для классов "Эконом" и "Комфорт" это одно место весом не более 10 кг; для класса "Бизнес" — одно место весом не более 15 кг.

Напомним, что с 15 февраля 2018 года "Аэрофлот" ужесточил контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту "Шереметьево" и в аэропортах по всей маршрутной сети компании. "Аэрофлот" подчеркивал, что не вводит новых норм относительно ручной клади, а начинает более строго следить за исполнением существующих требований в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ручной клади в салоне самолета.

Как отмечают сегодня "Ведомости", ужесточение контроля за провозом ручной клади вызвало недовольство пассажиров, некоторые клиенты авиакомпании указывали на то, что большинство небольших чемоданов имеют высоту 23-24 см и не укладываются в установленные нормы.

В Европе сохраняются аномальные холода

В странах Европы установилась аномально холодная погода, продолжаются снегопады, которые приводят к сбоям работы общественного транспорта, сообщают западные СМИ.

Так, метеорологические службы Великобритании предупредили о "янтарном" уровне опасности, что означает, что погода может быть опасной для жизни. В некоторых регионах Великобритании ожидается до 40 см снега.

Погодные условия стали причиной отмены сотен поездов и десятков авиарейсов в Великобритании, сообщает телеканал Sky News. Так, авиакомпания British Airways заявила об отмене 68 рейсов из аэропортов Хитроу и Гатвик.

На большей части территории Франции в результате похолодания, которое местные СМИ назвали феноменом "Москва-Париж", введен в действие план "мороз". План по борьбе с последствиями холодной погоды действует в 68 департаментах страны. Несмотря на принимаемые меры, во Франции жертвами холода уже стали три человека.

Снег выпал и на побережье Франции, на Лазурном берегу он шел на протяжении шести часов.

В испанской Каталонии снег выпал еще в понедельник вечером, и во вторник утром местные жители столкнулись с проблемами на дорогах. Отменены занятия в университете Вик.

В Риме второй день подряд закрыты школы и детские сады. С перебоями ходят автобусы и трамваи, поезда приходят с опозданиями. Тысячи пассажиров часами не могут покинуть поезда, остановившиеся на путях из-за мороза и снега, пишет La Stampa.

В районе Доломитовых Альп температура опускается вплоть до -20 градусов по Цельсию, в горном массиве Монте-Роза и на горном пике Монблан температура составила -35 градусов по Цельсию.

Снег выпал даже на юге Италии. В Неаполе наблюдаются проблемы с транспортом, международный аэропорт Неаполя приостановил работу.

В Финляндии устанавливают биткоин-автоматы для российских туристов

Первый в Лаппеенранте и всей Восточной Финляндии биткоин-автомат установили в торговом центре Opri, на входе в магазин "Хоббит", – сообщает портал «Фонтанка». С помощью Biittimatti, как назвали его финны, можно за наличные купить биткоины, которые через мобильное приложение попадают на счёт виртуального кошелька, и, наоборот, обменять их на "живые" евро.

Обмен производится по курсу люксембургской биржи криптовалют Bitstamp с комиссией в 5 - 10%. Минимальная сумма покупки - 5 евро, продажи - 20 евро. Биткоин-автомат имеет общий дневной лимит покупки - 5000 евро.

По словам гендиректора оператора биткоин-автоматов Prasos Генри Брейда, Bittimaatti решено было установить в Лаппеенранте отчасти из-за большого числа российских туристов. "В России спрос на криптовалюту высокий, и он растёт, - рассказал Брейд местному изданию Etelа-Saimaa. - У нас нет возможности прийти в Россию. Поэтому хотим испытать в приграничном регионе, пойдут ли клиенты".

В данный момент у компании Prasos в Финляндии имеется девять биткоин-автоматов. До этого самым ближайшим к России было устройство в городе Коувола.

Как заявляет Генри Брейд, в данный момент у его сети автоматов тысячи клиентов, и их профиль постоянно меняется. Есть обменные сделки и на пару десятков евро, и на несколько тысяч.

С момента открытия 22 февраля у биткоин-автомата в Лаппеенранте было всего несколько клиентов, и пока, как отмечают финские СМИ, он больше привлекает молодежь, которая с ним фотографируется.

/TOURBUS.RU